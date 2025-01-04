Ещенко отреагировал на возможное возвращение Промеса в «Спартак»

Экс-защитник «Спартака» Андрей Ещенко ответил, верит ли он в то, что московский клуб вернет Квинси Промеса.

«Сейчас нечего фантазировать. Будет ясность – можно будет размышлять.

Думаю, «Спартак» вернет легенду», – сказал Ещенко.