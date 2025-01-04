Ещенко отреагировал на возможное возвращение Промеса в «Спартак»

Экс-защитник «Спартака» Андрей Ещенко ответил, верит ли он в то, что московский клуб вернет Квинси Промеса.
«Сейчас нечего фантазировать. Будет ясность – можно будет размышлять.
Думаю, «Спартак» вернет легенду», – сказал Ещенко.
- Промес выступал за «Спартак» с 2021 года. До этого он был в клубе с 2014 по 2018 год.
- Голландец провел 235 матчей и забил 114 голов.
- Прошлым летом с ним не продлили контракт. Футболист в конце февраля не смог вернуться в Россию из ОАЭ в связи с уголовным преследованием.