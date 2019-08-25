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Фернандо Торрес
Главные новости
Хет-трик Дзюбы, скандал в матче «Спартак» – «Урал» и другие новости дня
01:04
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«Он еще больший молодец, чем Дзюба». Губерниев похвалил главу «Локомотива» после победы над «Ростовом»
00:17
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Лыжнице Степановой стало плохо после финиша 30-километровой гонки
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4 марта
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⚽ РПЛ. «Спартак» сыграл вничью с «Уралом», «Локомотив» победил «Ростов», «Зенит» разгромил «Пари НН»
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Агент Вендела рассказал, как на игрока повлиял брошенный банан в Ульяновске
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23:04
Андрей Мостовой ответил, соскучился ли по Дзюбе
22:57
Мостовой: «Дзюба лишний раз показал всем хейтерам»
22:48
Зарема: «Как Дзюба Валеру разобрал!»
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22:43
«Локомотив» посвятил победу переводчику Сасиеву. Клуб возьмет на себя организацию его похорон
22:38
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Дзюба опубликовал пост после хет-трика «Ростову»
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22:31
Карпин прокомментировал поражение «Ростова» от «Локомотива»
6
22:17
Бундеслига. «Бавария» победила на выезде «Штутгарт» (2:1) и вернулась на 1-е место
22:11
Дзюба объяснил, почему его заменили в матче с «Ростовом» и не дали сделать покер
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22:04
Аршавин проанализировал хет-трик Дзюбы «Ростову»
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21:56
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Переводчик «Локомотива» умер во время матча с «Ростовом»
8
21:52
Быстров назвал Дзюбу пенсионером после его хет-трика «Ростову»
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21:48
«Огорчить Карпина – дело обязательное». Дзюба – о хет-трике «Ростову»
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21:38
Только два игрока до Дзюбы делали хет-трик в дебютном матче за клуб в РПЛ
21:31
Текст
Дзюба мощно вернулся в РПЛ: юбилейный гол и хет-трик за 31 минуту
10
21:29
Геркус после хет-трика Дзюбы намекнул на некомпетентность руководителей «Торпедо»
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21:16
РПЛ. Хет-трик Дзюбы принес «Локомотиву» победу над «Ростовом» Карпина (3:1)
32
21:10
Дзюба оформил хет-трик впервые за 470 дней
3
21:03
Текст
Главная драма возвращения РПЛ – отмененный гол «Спартака». Соболев для себя засчитал его и поздравил фанатов с победой
2
21:02
«Ай да сукин сын. Парень рукастый многое может!». Губерниев в восторге от хет-трика Дзюбы
10
20:55
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⚡️ Дзюба оформил хет-трик в дебютном матче за «Локо» в РПЛ. Он забил «Ростову» Карпина
50
20:42
«Арсенал» пропустил второй по скорости гол в истории АПЛ
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Фернандо Торрес - статьи
#9 | Нападающий
Имя
Фернандо
Фамилия
Торрес
Состав
Основной
Родной город
Мадрид
Гражданство
Позиция
Нападающий
Дата рождения
20 марта 1984 (38 лет)
Рост
186
Вес
81
Стоимость:
€ 4,00
млн
Статистика
Новости
Статьи
Посты
25.08.2019 14:06
Они фоткались со звездами футбола, а потом сами ими стали
Теплая подборка фотографий из прошлого.
20
23.08.2019 17:15
Торрес завершил карьеру, проиграв 1:6 в Японии. Такой вот прощальный матч
Помнить будут другие моменты.
11
21.06.2019 22:35
Жалко Торреса. Трансфер в «Челси» сломал его великую карьеру
Фернандо нужно было уезжать из АПЛ.
14
13.05.2019 15:45
Роналду не впервые конфликтует с соперниками. Ранее он смеялся, хвастался деньгами и дергал за уши
История с Флоренци – один из многих эпизодов
7
15.02.2019 23:28
Тренер, который построил академию «Атлетико», признался в педофилии
Мутная история из Мадрида.
6
24.11.2018 20:59
Лига, где звезды проигрывают, а вратарь забивает
Японская лига – это драйвово.
15.08.2018 20:00
«Мама шутит, что Облак отдал мне потные трусы». Главный фанат «Атлетико» в России – девушка
Курьезные случаи, татуировка и путешествия.
14
22.05.2018 19:30
Трогательная история, которую вы не заметили
«Атлетико» – семья.
9
20.05.2018 19:40
Красивое прощание Торреса и «Атлетико». Его уход – печаль
Фернандо уходит из европейского футбола.
11
21.04.2017 12:05
«Непревзойденным актером на сцене «Энфилда» стал «маленький царь». Покеру Аршавина – 8 лет
Забить на «Энфилде» однажды – приятное воспоминание, трижды – героизм, а четырежды – настоящее чудо. Его сотворил наш русский игрок ровно восемь лет назад. «Бомбардир» – о предыстории покера Аршавина и реакции на чудеса.
15
03.03.2017 21:30
«Ростов» забил шесть мячей в ворота «Томи». Финал Кубка России пройдет в Сочи. Дайджест событий дня
Венгер назвал себя специалистом по мазохизму. Жулиано получил вызов в сборную Бразилии. Месси хочет видеть Сампаоли в «Барселоне». «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
15
22.02.2017 01:30
Рекорд Гризманна, скорострельность Гамейро и убитые надежды «Байера». Что творилось в Леверкузене
Пока вы наслаждались шоу в Манчестере, «Байер» и «Атлетико» отчаянно зазывали вас на свой концерт. «Бомбаридр» – об автоголе, пенальти и шести мячах на «Бай-Арене».
3
13.02.2017 00:40
«Меня выставили предателем». Почему Фернандо Торрес снова стал звездой
Антуан Гризманн готовится к переходу в «Манчестер Юнайтед». Диего Симеоне ждут в «Интере». Даже с этими потерями «Атлетико» не должен стать хуже. «Бомбардир» рассказывает, как Фернандо Торрес вспомнил молодость и снова начал феерить.
7
04.02.2017 22:50
Месси установил очередной рекорд. Маргасов перешел в «Локомотив». Дайджест событий дня
«Челси» выиграл у «Арсенала». Кузьмин вернулся на поле спустя девять месяцев. Миранчук написал заявление об уходе из «Локомотива». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
10
04.01.2017 18:00
Торрес, Кэрролл, Думбия и еще 8 ужасных зимних трансферов
Зимнее трансферное окно – возможность исправить оплошности летней кампании, найти замену травмированным или усиление для решения конкретной задачи. Но и большой риск потратить деньги впустую, что и подтверждают 11 трансферов, выделенных «Бомбардиром» в числе худших зимних покупок.
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