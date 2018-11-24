Лига, где звезды проигрывают, а вратарь забивает

Японская лига – это драйвово.

В этом туре чемпионата Японии произошли сразу две драмы с участием легенд мирового футбола. Первая – с Фернандо Торресом. Вторая – с Лукасом Подольски и Андресом Иньестой.

Торрес вынес команду из зоны вылета

«Саган Тосу» и Торрес, несмотря на статус явного аутсайдера лиги, не проигрывает уже в четырех матчах подряд. В последней встрече «Саган» разгромил «Гамбу Осаку», которая, если бы победила, могла вплотную подбираться к топ-4 таблицы.

Вообще-то «Саган» забил дважды к середине второго тайма: отличились Оно и Каназаки. Торрес же в обоих моментах отдал голевые передачи, а под конец встречи добил «Гамбу» классным ударом.

twit text — Photos of Football (@photosofootball) 24 ноября 2018 г.

Благодаря Торресу «Саган» теперь идет вне зоны вылета. Правда, чтобы окончательно закрепиться в высшем дивизионе, команде нужно обыгрывать в последнем туре «Касиву», которая уже совершенно точно покинет японскую элиту.

Иньеста и Подольски могут вылететь во вторую лигу

«Кобе» с Лукасом Подольски и Андресом Иньестой идут на 11 месте. Но это не дает им шанса расслабиться. В последнем туре в случае своего поражения и побед «Йокогамы», «Ивата», «Сенана» и «Сагана Тосу» легенды опускаются в зону стыковых матчей и решают свою судьбу в дополнительном раунде.

В последнем матче (с «Симидзу») «Кобе» сильно осложнил свою жизнь. Во-первых, команда заканчивала матчи вдевятером (удалены основные игроки Фудзита и Веллингтон, они пропускают следующий матч). Во-вторых, клуб пропустил третий гол на четырнадцатой добавленной минуте. Самое интересное, что решающий мяч забил голкипер «Симидзу» Юджи Рокутан. Голкипер подключился к розыгрышу углового и точно пробил головой.

twit text — Oliver Trenchard (@OliverTrenchard) 24 ноября 2018 г.

***

Чтобы окончательно убедить вас в том, что за японской лигой нужно следить, приведем несколько фактов:

• За вторую строчку борются сразу три команды, и все решится в последнем туре.

• В Японии Иньеста провел 13 матчей, забил 2 гола и не отдал 5 голевые передачи. Не самая лучшая статистика, учитывая то, что «Кобе» платит ему 30 миллионов долларов за сезон и продвигает на местном рынке персональную марку вина. Правда, кажется, Иньеста не особо рад уровню футбола в Японии и уже спокойно говорит о мечте вернуться обратно в «Барселону».

twit text — Sports HOARD (@nowhoardsports) 24 ноября 2018 г.

• Лучший бомбардир – бывший нападающий ЦСКА Жо. На данный момент у него в активе 22 гола.

• В японской лиге есть свой Криштиану (полное имя: Криштиану Да Силва). Он играет в нападении клуба «Касива» и уже забил 7 голов. Правда, бэкграунд у этого Криштиану не такой великий, как у оригинального: вершиной карьеры нападающего был небольшой отрезок в «РБ Зальцбург». Кстати, Криштиану из «Касивы» стал самым редким игроком в FIFA18 – стартовая цена за его карточку была в районе 80 тысяч игровых монет.

Материалы по теме:

Иньеста до сих пор раздает гениальные передачи. Посмотрите на это величие