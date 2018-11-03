Иньеста до сих пор раздает гениальные передачи. Посмотрите на это величие

Класный черпачок от легенды.

В матче 31-го тура японской лиги «Виссел Кобе», в котором играют Андрес Иньеста и Лукас Подольски, дежурно обыграл одного из аутсайдеров чемпионата «Нагоя Кампус» (2:1). Встречу можно было бы назвать особо ничем не примечательной, если бы не шикарнейшая голевая передача Иньесты в самом начале матча.

На 10-й минуте Иньеста заметил забегающего в чужую штрафную Подольски и выдал голевую передачу. Мяч пролетел мимо шести футболистов «Нагои» и аккуратно приземлился на ногу немца.

twit text — MUNDIAL (@MundialMag) 3 ноября 2018 г.

Как дела у Иньесты в Японии

Изначально переезд полузащитника в Японию объяснялся классным заманиванием со стороны руководства «Виссела Кобе». Японцы обещали ему продвижение собственной марки вина. И по информации Japan Times, за несколько месяцев игры Иньесты за «Кобе» продажа брендового напитка увеличилась на 15%. Кроме того, японская команда пообещала Иньесте заоблачную зарплату: за три года он заработает 90 млн долларов (это 82 тысячи в день).

Но, если вы думаете, что при этом Иньеста нисколько не старается и просто играет за деньги, то вы глубоко ошибаетесь. В десяти матчах за клуб он забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи. При этом первый мяч Иньесты за «Виссел Кобе» получился просто волшебным!

Иньесту в Японии все любят и оберегают. К примеру, перед матчем с «Урава Ред Даймондс» было понятно, что полузащитник не выйдет на матч. Защитник «Виссел Кобе» Сюнхи Такаси рассказал об этом другу, который опубликовал эту новость в твиттер. В результате все спортивные медиа Японии знали об отсутствии Иньесты еще до начала игры. «Виссел Кобе» отстранил Такаси, провел расследование, оштрафовал его и принес извинения перед Иньестой и болельщиками.

Есть еще одна история, подтверждающая незаменимость Иньесты в «Виссел Кобе». В августе испанец получил травму и получил две игры подряд (вторая встреча была бы первой перед домашними трибунами «Кобе»). Руководство грамотно выкрутилось ситуации: боссы подписали японского двойника Иньесты, который так и представлялся на фотосессиях с болельщиками.