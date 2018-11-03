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    Иньеста до сих пор раздает гениальные передачи. Посмотрите на это величие


    3
    Голосов: 5
    03.11.2018 21:39
    Класный черпачок от легенды.

    В матче 31-го тура японской лиги «Виссел Кобе», в котором играют Андрес Иньеста и Лукас Подольски, дежурно обыграл одного из аутсайдеров чемпионата «Нагоя Кампус» (2:1). Встречу можно было бы назвать особо ничем не примечательной, если бы не шикарнейшая голевая передача Иньесты в самом начале матча.

    На 10-й минуте Иньеста заметил забегающего в чужую штрафную Подольски и выдал голевую передачу. Мяч пролетел мимо шести футболистов «Нагои» и аккуратно приземлился на ногу немца.

    Как дела у Иньесты в Японии

    Изначально переезд полузащитника в Японию объяснялся классным заманиванием со стороны руководства «Виссела Кобе». Японцы обещали ему продвижение собственной марки вина. И по информации Japan Times, за несколько месяцев игры Иньесты за «Кобе» продажа брендового напитка увеличилась на 15%. Кроме того, японская команда пообещала Иньесте заоблачную зарплату: за три года он заработает 90 млн долларов (это 82 тысячи в день).

    Но, если вы думаете, что при этом Иньеста нисколько не старается и просто играет за деньги, то вы глубоко ошибаетесь. В десяти матчах за клуб он забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи. При этом первый мяч Иньесты за «Виссел Кобе» получился просто волшебным!

    Иньесту в Японии все любят и оберегают. К примеру, перед матчем с «Урава Ред Даймондс» было понятно, что полузащитник не выйдет на матч. Защитник «Виссел Кобе» Сюнхи Такаси рассказал об этом другу, который опубликовал эту новость в твиттер. В результате все спортивные медиа Японии знали об отсутствии Иньесты еще до начала игры. «Виссел Кобе» отстранил Такаси, провел расследование, оштрафовал его и принес извинения перед Иньестой и болельщиками.

    Есть еще одна история, подтверждающая незаменимость Иньесты в «Виссел Кобе». В августе испанец получил травму и получил две игры подряд (вторая встреча была бы первой перед домашними трибунами «Кобе»). Руководство грамотно выкрутилось ситуации: боссы подписали японского двойника Иньесты, который так и представлялся на фотосессиях с болельщиками.

    text

    Публикация от text (@iam.noda)

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 5
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 4 ноября 2018, 22:22

      Двойник ну просто копия)))...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 4 ноября 2018, 17:44

      Очень классно катает мяч ! Иньеста и Подольски очень хорошо сыгрались , по другому и быть не должно , два топ футболиста !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11537

      SEREZHA7575 4 ноября 2018, 09:27

      молодец!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +301

      Konyshev_RW 3 ноября 2018, 22:06

      Я думаю это здорово, когда в конце своей карьеры можно просто играть в свое удовольствие, да еще и не бесплатно.

      4
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