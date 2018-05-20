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    Красивое прощание Торреса и «Атлетико». Его уход – печаль


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    Голосов: 3
    20.05.2018 19:40
    Фернандо уходит из европейского футбола.

    «Атлетико» выиграл Лигу Европы, что стало первым трофеем Фернандо Торреса в родном клубе. Наверное, лучшего завершения испанской карьеры не предугадать. Но один титул – это слишком мало для человека, который многое дал мадридской команде. Этот сезон вообще превратился для Торреса в кошмар. Он почти не играл, поэтому принял решение об уходе. Кажется, даже сам Симеоне не в восторге от собственных действий, которые повлияли на мысли Фернандо. Забавно, что когда-то они были партнерами по команде.

    «На матч с «Эйбаром» мы настроены с большим энтузиазмом. Выложимся на все 140 процентов. Фернандо покидает нас, поэтому будет особенная игра. Надеемся, что достойно проводим его победой и толпой болельщиков на трибунах. Это будет волшебная ночь», – сказал Симеоне еще до заключительной игры сезона. Торрес в этой встрече получил капитанскую повязку и место в стартовом составе. К матчу подготовили специальные футболки с надписью «От ребенка до легенды».

    В фан-зоне проходили мероприятия, посвященные заключительной игре Торреса в «Атлетико». Спортивную жизнь Фернандо каждый мог представить через 50 фотографий о его карьере. В клубном магазине появилось специальное предложение для покупателей. Во-первых, они могут приобрести ту самую футболку от матча с «Эйбаром» и специальный набор, куда входит подписанная Торресом форма и книга Хосе Антонио Мартина Петрона. А вот так перед матчем развлекались болельщики:

    Ему оставляли пожелания на огромной футболке:

    Реакция болельщиков:

    И баннер, который не оставляет никаких вопросов. Торрес – легенда мадридского «Атлетико».

    В этом сезоне испанской Примеры Торрес провел 26 матчей, но почти всегда выходил на замену. В среднем он проводил на поле по 34 минуты за игру. Три гола за сезон – это не тот результат, после которого хочется продолжать. Именно такая статистика была у Торреса до матча с «Эйбаром».

    Тут он все-таки забил еще.

    У Торреса было желание закончить карьеру именно в «Атлетико», но регулярно начинать матчи со скамейки он не привык. Теперь Фернандо ждут в МЛС и Китае. Ближе всего к его приобретению подобрались «Чикаго» и «Хьюстон». В европейском футболе Фернандо Торреса мы больше не увидим.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, ФК «Атлетико», India.com
    Рейтинг: 5 Голосов: 3
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +15

      Slevin4ik 21 мая 2018, 22:13

      Хорошая статья про El Niño

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +80

      war20071 21 мая 2018, 14:20

      талант что говорить

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +84

      slava_smith 21 мая 2018, 10:37

      До сих пор кучу эмоций вызывает его гол на 50 миллионов :)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 21 мая 2018, 09:15

      Торрес яркий игрок. Впечетление,что не раскрылся до конца.. Жаль что время летит и приходится уходить.

      0
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      Рейтинг: +211

      х** вам всем 21 мая 2018, 02:48

      Всегда казалось что вот еще немного и он раскроется полностью А он или сам или обстоятельства или травмы?Ведь с его данными можно было такого накуролесить.Жалко конечно но как сказал классик ;чего есть того есть;

      0
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    • ...
      Рейтинг: +46

      Валентий 20 мая 2018, 21:59

      спасибо Торресу за Евро 2008

      1
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    • ...
      Рейтинг: +254

      Kondrat Jr 20 мая 2018, 21:03

      С его потенциалом надо было добиваться большего. Тем не менее, это один из тех игроков, за которым приятно было наблюдать.

      0
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 20 мая 2018, 20:15

      иньеста, буффон, торрес...
      хотя и нет ниче вечного, но жалко...

      5
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      Рейтинг: +434

      ssspartak 20 мая 2018, 20:13

      не ну Торрес молодец, не думаю что он легенда, но игрок эпохи точно...вот только не понятна мне позиция игроков, которые сваливают в китай и сша. если бабло, то вопрос снят. а те кто хотят играть - им всегда найдется место в европе! есть клубы не из топ-чемпионатов но регулярно играющие в лч/ле. селтик, фенербахче, базель и т.д. любой из них он бы усилил. рауль например в шальке играл после реала.

      2
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      Рейтинг: +667

      АИН-27 > ssspartak 21 мая 2018, 02:01

      С Китаем многие игроки обломались. А США - это интересная лига, организованное шоу, полные стадионы, интересный образ жизни, немного иной, тем не менее с европейскими корнями. Требований и напрягов меньше, чем в любом клубе Европы, а денег побольше. Думаю, в МЛС едут из-за интереса. Самим интересна лига и страна. И они как футболисты интересны и клубам, и лиги в целом. В МЛС нужны футболисты с авторитетом и фанатами.

      0
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      Рейтинг: +740

      krg-kz 20 мая 2018, 19:56

      Жаль конечно. Но все же Торрес Красавчик! Респект Эль Ниньо!

      3
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