Красивое прощание Торреса и «Атлетико». Его уход – печаль

Фернандо уходит из европейского футбола.

«Атлетико» выиграл Лигу Европы, что стало первым трофеем Фернандо Торреса в родном клубе. Наверное, лучшего завершения испанской карьеры не предугадать. Но один титул – это слишком мало для человека, который многое дал мадридской команде. Этот сезон вообще превратился для Торреса в кошмар. Он почти не играл, поэтому принял решение об уходе. Кажется, даже сам Симеоне не в восторге от собственных действий, которые повлияли на мысли Фернандо. Забавно, что когда-то они были партнерами по команде.

twit text — SPORF (@Sporf) 29 декабря 2014 г.

«На матч с «Эйбаром» мы настроены с большим энтузиазмом. Выложимся на все 140 процентов. Фернандо покидает нас, поэтому будет особенная игра. Надеемся, что достойно проводим его победой и толпой болельщиков на трибунах. Это будет волшебная ночь», – сказал Симеоне еще до заключительной игры сезона. Торрес в этой встрече получил капитанскую повязку и место в стартовом составе. К матчу подготовили специальные футболки с надписью «От ребенка до легенды».

twit text — Atlético de Madrid (@Atleti) 20 мая 2018 г.

В фан-зоне проходили мероприятия, посвященные заключительной игре Торреса в «Атлетико». Спортивную жизнь Фернандо каждый мог представить через 50 фотографий о его карьере. В клубном магазине появилось специальное предложение для покупателей. Во-первых, они могут приобрести ту самую футболку от матча с «Эйбаром» и специальный набор, куда входит подписанная Торресом форма и книга Хосе Антонио Мартина Петрона. А вот так перед матчем развлекались болельщики:

twit text — Atlético de Madrid (@Atleti) 20 мая 2018 г.

Ему оставляли пожелания на огромной футболке:

twit text — ElNIÑONINE (@torristana) 20 мая 2018 г.

Реакция болельщиков:

twit text —sun F9T(@UnaDeCuenca)20 мая 2018 г.

И баннер, который не оставляет никаких вопросов. Торрес – легенда мадридского «Атлетико».

twit text — César Rodríguez (@CRGUEZ73) 20 мая 2018 г.

В этом сезоне испанской Примеры Торрес провел 26 матчей, но почти всегда выходил на замену. В среднем он проводил на поле по 34 минуты за игру. Три гола за сезон – это не тот результат, после которого хочется продолжать. Именно такая статистика была у Торреса до матча с «Эйбаром».

Тут он все-таки забил еще.

twit text — Atlético de Madrid (@Atleti) 20 мая 2018 г.

У Торреса было желание закончить карьеру именно в «Атлетико», но регулярно начинать матчи со скамейки он не привык. Теперь Фернандо ждут в МЛС и Китае. Ближе всего к его приобретению подобрались «Чикаго» и «Хьюстон». В европейском футболе Фернандо Торреса мы больше не увидим.