ТОП-10 лучших бомбардиров сборной Испании за всю историю

Лучшие бомбардиры сборной Испании за всю историю: Вилья, Торрес, Рамос?

Сборная Испании входит в число сильнейших команд Европы. «Красная фурия» имеет в своем активе 4 победы на чемпионатах Европы 1964, 2008, 2012 и 2024 годов, а также в 2010 году команда побеждала на чемпионате мира.

В составе команды в разные годы играли яркие футболисты, чьи бомбардирские таланты помогали национальной сборной достигать успеха. Рассказываем о 10 лучших бомбардирах сборной Испании за всю историю.

1. Давид Вилья – 59

Дебют форварда в национальной команде состоялся в феврале 2005 года, однако первый гол за сборную нападающий оформил в только в ноябре, отправил мяч в ворота сборной Словакии.

Одной из ярких страниц выступления Вильи за Испанию стал Евро-2008. Форвард отличился на турнире 4 раза, стал лучшим бомбардиром европейского форума и помог испанцам забрать кубок победителей чемпионата Европы.

Впрочем, Вилья помог своей команде и на чемпионате мира 2010 года в ЮАР. Нападающий стал лучшим бомбардиром мундиаля, а голы в 1/8 и 1/4 финала, помогли сборной завоевать трофей.

2. Рауль – 44

Легендарный капитан мадридского «Реала» дебютировал в составе национальной команды в 1996 году в поединке против Чехии. Спустя 2 года, на чемпионате мира 1998 года футболист забил первый гол на крупном турнире, а на чемпионате Европы 2000 года Рауль и вовсе вошел в символическую сборную европейского форума.

В 2002 году Рауль стал капитаном национальной команды. В активе испанца игра в составе сборной на Евро-2004 и ЧМ 2006 года. Оба турнира «Красной фурии» трофеев не принесли.

3. Фернандо Торрес – 38

Фернандо Торрес впервые вышел на поле за сборную Испании 6 сентября 2003 года, а первый гол за команду забил 28 апреля 2004 года в ворота Италии.

Торрес стал автором решающего мяча в финале Евро-2008 против Германии и завоевал Золотую бутсу на Евро-2012, на котором Испания успешно защитила титул чемпионов Европы.

4. Альваро Мората – 37

Альваро Мората впервые вышел на поле за сборную Испании 15 ноября 2014 года, а свой дебютный гол забил 27 марта 2015 года в игре против Украины. Во время Евро-2020 форвард стал автором 3 решающих мячей, включая победный в матче 1/8 финала.

На чемпионате мира 2022 года он стал лучшим бомбардиром сборной, забив в каждом из матчей на групповой стадии. 8 сентября 2023 года Мората записал на свой счeт первый хет-трик за национальную команду, а на Евро-2024, будучи капитаном, он привел Испанию к победе в финале над Англией с результатом 2:1.

5. Давид Сильва – 35

Давид Сильва дебютировал за сборную Испании 15 ноября 2006 года в матче против Румынии и быстро закрепился в составе, забив два гола в игре с Грецией в 2007 году.

Хавбек стал важным игроком команды на чемпионате Европы 2008 года, забив в полуфинале против России, а также отметился голом в финале Евро-2012, который Испания выиграла со счeтом 4:0. Завершил карьеру в сборной в 2018 году.

6. Фернандо Йерро – 29

Фернандо Йерро дебютировал за сборную Испании 20 сентября 1989 года в матче против Польши и забил свой первый гол за национальную команду 19 декабря 1990 года в игре против Албании.

На протяжении своей международной карьеры футболист был ключевым игроком сборной, участвовал в 3 чемпионатах мира (1994, 1998 и 2002) и 2 чемпионатах Европы (1996 и 2000).

7. Фернандо Морьентес – 27

Фернандо Морьентес дебютировал за сборную Испании 25 марта 1998 года в товарищеском матче против Швеции, где забил 2 гола. Его первый крупный турнир с командой был чемпионат Европы 2000 года, на котором Испания дошла до четвертьфинала.

Морьентес стал одним из лидеров атак сборной, забивал важные голы на разных турнирах, включая чемпионат мира 2002 года. Фернандо вместе со сборной поехал на чемпионат Европы 2008 года.

8. Эмилио Бутрагеньо – 26

В сборной Испании Бутрагеньо выступал с 1984 по 1992 год, участвовал в чемпионатах мира 1986 и 1990 годов, а также в чемпионате Европы 1988 года. На чемпионате мира 1986 года Бутрагеньо забил 4 гола в матче 1/8 финала против Дании.

9. Альфредо Ди Стефано – 23

Альфредо Ди Стефано получил испанское гражданство в 1956 году и дебютировал за сборную Испании 30 января 1957 года, оформил хет-трик в матче против Нидерландов (5:1). В своeм третьем матче за команду, Ди Стефано забил 2 гола в ворота Бельгии.

В 1960 году, несмотря на вклад Стефано в победы над Польшей, сборная Испании не смогла пройти в полуфинал чемпионата Европы из-за политических причин – команда отказалась от поездки в СССР.

Ди Стефано также помог сборной пройти отбор на чемпионат мира 1962 года, но не принимал участия в матчах из-за травмы спины. Последний матч за сборную он сыграл 10 декабря 1961 года против Франции.

10. Серхио Рамос – 23

Серхио Рамос начал свою карьеру в сборной Испании в 2005 году и стал одним из еe ключевых игроков, выиграл 2 чемпионата Европы (2008, 2012) и чемпионат мира 2010 года.

Защитник был капитаном команды на протяжении многих лет, сыграл на 4 чемпионатах мира и 3 Кубках конфедераций. Рамос также стал самым титулованным игроком в истории сборной Испании, установил рекорды по числу побед и международных матчей. Завершил карьеру в сборной в 2023 году.

Таблица лучших бомбардиры сборной Испании