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Фернандо Торрес
Главные новости
Хет-трик Дзюбы, скандал в матче «Спартак» – «Урал» и другие новости дня
01:04
Примера. «Атлетико» покуражился над «Севильей» (6:1). У Депая и Мораты дубли
00:53
Лига 1. «ПСЖ» переиграл «Нант» (4:2), у Мбаппе гол и ассист
00:43
Серия А. «Милан» перед матчем с «Тоттенхэмом» проиграл «Фиорентине» (1:2)
00:34
Месси сделал 1000-е результативное действие в клубной карьере
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Все новости
00:27
«Он еще больший молодец, чем Дзюба». Губерниев похвалил главу «Локомотива» после победы над «Ростовом»
00:17
Оффтоп
Лыжнице Степановой стало плохо после финиша 30-километровой гонки
00:11
Колосков: «Какая Дзюбе сборная? Нет, конечно!»
3
4 марта
23:38
Видео
Аршавин рассмеялся, когда анализировал работу Мешкова на матче «Спартак» – «Урал»
3
23:32
Дзюба раскритиковал журналистов за негатив в свой адрес
23:22
⚽ РПЛ. «Спартак» сыграл вничью с «Уралом», «Локомотив» победил «Ростов», «Зенит» разгромил «Пари НН»
3
23:14
Агент Вендела рассказал, как на игрока повлиял брошенный банан в Ульяновске
1
23:04
Андрей Мостовой ответил, соскучился ли по Дзюбе
22:57
Мостовой: «Дзюба лишний раз показал всем хейтерам»
22:48
Зарема: «Как Дзюба Валеру разобрал!»
7
22:43
«Локомотив» посвятил победу переводчику Сасиеву. Клуб возьмет на себя организацию его похорон
22:38
Фото
Дзюба опубликовал пост после хет-трика «Ростову»
1
22:31
Карпин прокомментировал поражение «Ростова» от «Локомотива»
6
22:17
Бундеслига. «Бавария» победила на выезде «Штутгарт» (2:1) и вернулась на 1-е место
22:11
Дзюба объяснил, почему его заменили в матче с «Ростовом» и не дали сделать покер
1
22:04
Аршавин проанализировал хет-трик Дзюбы «Ростову»
2
21:56
Видео
Переводчик «Локомотива» умер во время матча с «Ростовом»
8
21:52
Быстров назвал Дзюбу пенсионером после его хет-трика «Ростову»
1
21:48
«Огорчить Карпина – дело обязательное». Дзюба – о хет-трике «Ростову»
9
21:38
Только два игрока до Дзюбы делали хет-трик в дебютном матче за клуб в РПЛ
21:31
Текст
Дзюба мощно вернулся в РПЛ: юбилейный гол и хет-трик за 31 минуту
10
21:29
Геркус после хет-трика Дзюбы намекнул на некомпетентность руководителей «Торпедо»
3
21:16
РПЛ. Хет-трик Дзюбы принес «Локомотиву» победу над «Ростовом» Карпина (3:1)
32
21:10
Дзюба оформил хет-трик впервые за 470 дней
3
21:03
Текст
Главная драма возвращения РПЛ – отмененный гол «Спартака». Соболев для себя засчитал его и поздравил фанатов с победой
2
21:02
«Ай да сукин сын. Парень рукастый многое может!». Губерниев в восторге от хет-трика Дзюбы
10
20:55
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⚡️ Дзюба оформил хет-трик в дебютном матче за «Локо» в РПЛ. Он забил «Ростову» Карпина
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20:42
«Арсенал» пропустил второй по скорости гол в истории АПЛ
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Фернандо Торрес - посты
#9 | Нападающий
Имя
Фернандо
Фамилия
Торрес
Состав
Основной
Родной город
Мадрид
Гражданство
Позиция
Нападающий
Дата рождения
20 марта 1984 (38 лет)
Рост
186
Вес
81
Стоимость:
€ 4,00
млн
Статистика
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Статьи
Посты
16.08.2017 22:43
Коротко о зарплатах российских футболистов.
Сравнительный анализ годовых заработков российских футболистов и игроков европейских чемпионатов.
8
10.05.2017 15:10
Торрес, Пепе и еще три крутых игрока Примеры, которые летом станут свободными агентами
Блог «Ла Примера: заметки юного испанца» рассказывает о пяти футболистах Примеры, которым уже этим летом придется подыскивать новый коллектив.
6
02.02.2017 16:00
Альберт Омский. Теплая история испанца, влюбленного в Россию
Кубок Короля с Это'О, серебро АПЛ с «Ливерпулем», бронза на Кубке Конфедераций. Из топ-лиг Риера не заглядывал только в Германию. Сейчас испанец растит троих детей в Омске и хочет осуществить давнюю мечту – сыграть в РФПЛ. А заодно спасти «Томь».
3
27.12.2016 17:30
В поисках выгодной сделки. Стоит ли испанцам переезжать в Англию?
Близится трансферное окно, пора для громких сделок и переездов в надежде на лучшую жизнь. Блог «Ла Примера: заметки юного испанца» рассуждает, нужно ли испанским игрокам ехать в Англию.
10
24.12.2016 17:00
Биржа труда. Ибрагимович, Роббен и еще 9 звезд, которые летом станут безработными
Блог Vanity Fair сколотил банду из игроков, чьи контракты заканчиваются будущим летом. Далеко не каждый готов остаться в своем нынешнем клубе. Весь комплект оценивается в 123 млн. евро. Не упускайте шанс забрать бесплатно.
11
14.09.2016 16:00
Возвращение блудного «Алавеса»: от финала Кубка УЕФА до победы на «Камп Ноу»
Путь «Алавеса» в двадцать первом веке был и остается тернистым: от финала Кубка УЕФА до вылета в Терсеру, от самого зрелищного финала Еврокубов в истории до победы на «Камп Ноу» в рамках Примеры. Предлагаем читателю вспомнить эти события.
28.04.2016 07:32
Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» среди полуфиналистов Лиги чемпионов
Неожиданный вылет фаворита в 1/4 финала и два турнира на уровне сборных, могут подарить нам нового героя, который прервет гегемонию Месси и Роналду. Блог «Либеро» выделил десятку потенциальных лучших игроков мира.
13
20.04.2016 17:33
Лучшие испанские бомбардиры
Блог «Голеодор» продолжает объективный рейтинг. Лучшие нападающие в истории Испании по количеству голов в официальных матчах.
04.04.2016 12:58
Дайджест Голеодора. Выпуск 2 (март 2016).
Игуаин забил больше Клюйверта и Гуллита, Клозе – больше Гарринчи, Суарес обошел Трезеге и Линекера, а Роналду – Зико.
2
09.02.2016 19:25
Ретроспектива Романа Широкова. Новичок ЦСКА, каким мы его уже не помним
Роман Широков перешел в ЦСКА. «Бомбардир» показывает самые яркие кадры из карьеры 34-летнего хавбека.
13
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