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    Фернандо Торрес - посты

    #9 | Нападающий
    Имя Фернандо
    Фамилия Торрес
    Состав Основной
    Родной город Мадрид
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 20 марта 1984 (38 лет)
    Рост 186
    Вес 81
    Стоимость:
    € 4,00
    млн
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