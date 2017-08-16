Коротко о зарплатах российских футболистов.

Сравнительный анализ годовых заработков российских футболистов и игроков европейских чемпионатов.

Тема зарплат в нашей стране всегда стояла, стоит и будет стоять особенно остро. Когда речь заходит о заработках людей публичных, а уж тем более футболистов, которые не особенно балуют нас победами, то это как правило заканчивается социальным взрывом недовольства.

Что ж в очередной раз придется возмутить общественность, потому что я и сам к этому неравнодушен. Прежде чем перейти к основному блюду, преподнесу Вам небольшой аперитив. Все данные, приводимые в данном материале, получены со следующих ресурсов: sportsmaza.com, sports.ru, footballplayerpro.com, ru.wikipedia.org, поэтому можете самостоятельно ознакомиться с первоисточниками.

Ждать уже невмоготу погнали друзья!

5 место Павел Погребняк «Динамо» и Владимир Дядюн «Ростов» (зарплата 1,9 млн. €/год).

Это просто бельмо в глазу двух именитых команд России. Начнем с Павла, который пришел в Динамо в 2015 году и вместе с ними благополучно скатился в ФНЛ. На данный момент трансферная стоимость Павла составляет 100 тыс. евро, а получает за год 1,9 млн. евро. Но самое прекрасное в этой истории это не только зарплата игрока, а то что последний раз Павел поражал ворота соперников в октябре 2015 года.

Следующий наш персонаж это Владимир Дядюн, который также обогащается на 1,9 млн. евро при трансферной стоимости в 300 тыс. евро. Рубин благополучно отправил игрока в Ростов просто потому, что игрок при такой колоссальной зарплате последний раз выходил на поле в мае 2016, а забивал в апреле 2015. Но в Ростове уже отличился голом, дела идут в гору не пора ли поговорить об улучшении контракта?

Столько же сколько Дядюн и Погребняк получают: Сержи Роберто «Барселона», Дивок Ориги «Ливерпуль», Симоне ДзаДза «Валенсия».

4место Алексей Ионов «Динамо» и Виктор Файзулин «Зенит» (зарплата 2,2 млн. €/год).

По поводу Виктора Файзулина говорить, что– либо, мягко говоря сложно, так как игрок получил тяжелейшую травму и продолжает лечение. Лишний раз проявить тут попытку сарказма лишь показать свое слабоумие. Просто ограничимся тем, что выходил на поле последний раз 20 сентября 2015, а забивал в ворота Нижегородской Валги 26 апреля 2014, трансферная стоимость 600 тыс. евро.

Несмотря на то, что Алексей Ионов лишался прав на 1,5 года за вождение в нетрезвом виде, мне его игра нравится. В настоящий момент Алексей показывает качество и самоотдачу и вполне заслуживает неплохого контракта, думал я. А потом я открыл заработки других футболистов и все понял.

Такие же годовые зарплаты получают: Гари Медель «Интер», Альберто Морено «Ливерпуль», Курт Зума «Сток Сити», .

3 место Дмитрий Тарасов «Локомотив» и Павел Мамаев «Краснодар» (2,4 млн.€/год).

Коротко о каждом. Чем запомнились представленные герои? Первый тем, что засорил информационное пространство расставанием с Бузовой, а второй замечательным мероприятием на лазурном берегу, где лилось рекой дорогущее шампанское. Но в тоже время тихо и спокойно свои деньги отрабатывают и не отмечаются в серой прессе следующие «равноценные» игроки:

Аналогичные заработки в год имеют: Франсис Коклен «Арсенал», Каземиро «Реал», Умтити «Барселона», Эктор Белерин «Арсенал», Патрис Эвра в Ювентусе «Марсель».

Чувствуете, как постепенно растет ценник и следственно вскипает пролетарская ненависть к буржуазии? Нет? Тогда поехали дальше!

2 место Артем Дзюба «Зенит» (3,6 млн. €/год).

Да такую зарплату легко объяснить тем, что до прихода Манчини дела у Артема шли довольно-таки неплохо. А каждый клуб, а уж тем более Зенит стремится удержать игрока, а если речь о Газпроме, то деньгами простимулировать это как говорится плевое дело. Но Вы помнити дорогой читатель, что мы не обосновываем заработки футболиста, а просто сравниваем их с евпропейскими.

Так вот, Артем пока ты полируешь лавочку Джорджио Кьеллини за такие же деньги, который год держит в узде оборону Юве, Карлос Бакка забивал за такую зарплату в Милане, теперь уехал в Вильярреал, ну единственный твой здесь товарищ в этой тройке это Фернандо Торрес, который также отсиживается в Атлетико.

1 место Игорь Денисов «Локомотив» (4 млн.€/год).

Один из самых скандальных игроков РФПЛ успевает запомниться всем, только не игрой на поле. Игорь готов был драться с полицией, когда слишком бурно отмечал свой день рождения, отказывался играть за сборную, так как его фамилии не было в первом списке. Кроме того, дрался с инструктором по вождению машины, которая его подрезала, кидался драться на Валерия Карпина, скандалил в именитыми легионерами звездного Анжи.

За всем этим Игорь выбил себе такой же контракт, как и у Буффона «Ювентус», Боатенга «Бавария», «Габи» и проч. С таким уровнем зарплаты список можно не заканчивать.

Что ж друзья, если Вы вдруг испытали стресс и возмущение, то я добился чего хотел (шутка). Будьте здоровы и не в деньгах счастье!