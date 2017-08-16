Коротко о зарплатах российских футболистов.

Зарплаты у российских футболистов конечно очень сильно завышены, но причём тут они сами? Им же предлагают такие деньги. Кто бы отказался, если бы ему предложили такие контракты? Или если дворнику предложат не 10 тысяч рублей, а 100 тысяч, то он должен отказаться, так как по факту это завышено?
Тема зарплат в нашей стране всегда стояла, стоит и будет стоять особенно остро. Когда речь заходит о заработках людей публичных, а уж тем более футболистов, которые не особенно балуют нас победами, то это как правило заканчивается социальным взрывом недовольства.
Что ж в очередной раз придется возмутить общественность, потому что я и сам к этому неравнодушен. Прежде чем перейти к основному блюду, преподнесу Вам небольшой аперитив. Все данные, приводимые в данном материале, получены со следующих ресурсов: sportsmaza.com, sports.ru, footballplayerpro.com, ru.wikipedia.org, поэтому можете самостоятельно ознакомиться с первоисточниками.
Ждать уже невмоготу погнали друзья!
5 место Павел Погребняк «Динамо» и Владимир Дядюн «Ростов» (зарплата 1,9 млн. €/год).
Это просто бельмо в глазу двух именитых команд России. Начнем с Павла, который пришел в Динамо в 2015 году и вместе с ними благополучно скатился в ФНЛ. На данный момент трансферная стоимость Павла составляет 100 тыс. евро, а получает за год 1,9 млн. евро. Но самое прекрасное в этой истории это не только зарплата игрока, а то что последний раз Павел поражал ворота соперников в октябре 2015 года.
Следующий наш персонаж это Владимир Дядюн, который также обогащается на 1,9 млн. евро при трансферной стоимости в 300 тыс. евро. Рубин благополучно отправил игрока в Ростов просто потому, что игрок при такой колоссальной зарплате последний раз выходил на поле в мае 2016, а забивал в апреле 2015. Но в Ростове уже отличился голом, дела идут в гору не пора ли поговорить об улучшении контракта?
Столько же сколько Дядюн и Погребняк получают: Сержи Роберто «Барселона», Дивок Ориги «Ливерпуль», Симоне ДзаДза «Валенсия».
4место Алексей Ионов «Динамо» и Виктор Файзулин «Зенит» (зарплата 2,2 млн. €/год).
По поводу Виктора Файзулина говорить, что– либо, мягко говоря сложно, так как игрок получил тяжелейшую травму и продолжает лечение. Лишний раз проявить тут попытку сарказма лишь показать свое слабоумие. Просто ограничимся тем, что выходил на поле последний раз 20 сентября 2015, а забивал в ворота Нижегородской Валги 26 апреля 2014, трансферная стоимость 600 тыс. евро.
Несмотря на то, что Алексей Ионов лишался прав на 1,5 года за вождение в нетрезвом виде, мне его игра нравится. В настоящий момент Алексей показывает качество и самоотдачу и вполне заслуживает неплохого контракта, думал я. А потом я открыл заработки других футболистов и все понял.
Такие же годовые зарплаты получают: Гари Медель «Интер», Альберто Морено «Ливерпуль», Курт Зума «Сток Сити», .
3 место Дмитрий Тарасов «Локомотив» и Павел Мамаев «Краснодар» (2,4 млн.€/год).
Коротко о каждом. Чем запомнились представленные герои? Первый тем, что засорил информационное пространство расставанием с Бузовой, а второй замечательным мероприятием на лазурном берегу, где лилось рекой дорогущее шампанское. Но в тоже время тихо и спокойно свои деньги отрабатывают и не отмечаются в серой прессе следующие «равноценные» игроки:
Аналогичные заработки в год имеют: Франсис Коклен «Арсенал», Каземиро «Реал», Умтити «Барселона», Эктор Белерин «Арсенал», Патрис Эвра в Ювентусе «Марсель».
Чувствуете, как постепенно растет ценник и следственно вскипает пролетарская ненависть к буржуазии? Нет? Тогда поехали дальше!
2 место Артем Дзюба «Зенит» (3,6 млн. €/год).
Да такую зарплату легко объяснить тем, что до прихода Манчини дела у Артема шли довольно-таки неплохо. А каждый клуб, а уж тем более Зенит стремится удержать игрока, а если речь о Газпроме, то деньгами простимулировать это как говорится плевое дело. Но Вы помнити дорогой читатель, что мы не обосновываем заработки футболиста, а просто сравниваем их с евпропейскими.
Так вот, Артем пока ты полируешь лавочку Джорджио Кьеллини за такие же деньги, который год держит в узде оборону Юве, Карлос Бакка забивал за такую зарплату в Милане, теперь уехал в Вильярреал, ну единственный твой здесь товарищ в этой тройке это Фернандо Торрес, который также отсиживается в Атлетико.
1 место Игорь Денисов «Локомотив» (4 млн.€/год).
Один из самых скандальных игроков РФПЛ успевает запомниться всем, только не игрой на поле. Игорь готов был драться с полицией, когда слишком бурно отмечал свой день рождения, отказывался играть за сборную, так как его фамилии не было в первом списке. Кроме того, дрался с инструктором по вождению машины, которая его подрезала, кидался драться на Валерия Карпина, скандалил в именитыми легионерами звездного Анжи.
За всем этим Игорь выбил себе такой же контракт, как и у Буффона «Ювентус», Боатенга «Бавария», «Габи» и проч. С таким уровнем зарплаты список можно не заканчивать.
Что ж друзья, если Вы вдруг испытали стресс и возмущение, то я добился чего хотел (шутка). Будьте здоровы и не в деньгах счастье!