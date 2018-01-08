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Футбольный азарт
Посмотрим на отечественный футбол максимально беспристрастно!
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Футбольный азарт
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Отмена
8 января 2018
ФК «Урал» и другие команды, игравшие с заключенными.
Профессиональные клубы реализуют задачу популяризации футбола, в том числе и через такие матчи. Поразительно, но некоторые клубы уже ввели в традицию такие игры. Как показывают результаты, за решеткой у нас тоже находятся матерые футболисты, ведь ито
95
3
7 января 2018
В 2017 они выиграли бронзу Чемпионата мира, бронзу Чемпионата Европы и громили греков 10:0
Мир масс-медиа живет по своим законам и понятное дело, что выпускает в информационное пространство именно то, что гарантирует наибольший отклик, как можно у большего количества потребителей информации. Именно поэтому, народ больше интересуют чрезвыча
85
6 января 2018
«РЕЖИМ? НАПЬЕМСЯ – И ЛЕЖИМ» эти таланты сгубил алкоголь и наркотики.
В повседневной жизни нередки случаи, когда мы слышим истории о великих людях либо членах их семей, которые спускаются на социальное дно по причине злоупотреблений различного рода. Сегодня говорим о талантливых футболистах, которые к сожалению пали в
448
3.7
1
5 января 2018
Футбольные династии или футбольные дети не менее футбольных отцов.
Футбольный Азарт предлагает посмотреть на отечественные футбольные кланы и посмотреть как успешно развивалась карьера у каждого из членов семьи. Перефразируя идейный посыл И.С. Тургенева: «Так кто же лучше отцы или дети?»
93
4.8
3 января 2018
Федор Смолов под прицелом.
На фоне неугасающих трансферных слухов о дальнейшей судьбе Федора, блог Футбольный Азарт решил напомнить, что же все-таки делает Смолова одним из самых желанных игроков на европейском трансферном рынке.
81
4
1 января 2018
Символическая сборная первой половины сезона 2017/2018 РФПЛ.
Все оценки субъективны, а Вам предлагаю по достоинству оценить на мой взгляд команду мечты первой части сезона. Если кто-либо не согласен с моим мнением, то я всегда рад читать Ваши комментарии и отзывы.
359
5
16 октября 2017
Зенит и Локомотив проигрывают с одинаковым счетом перед матчами Лиги Европы.
Какой игры нам ожидать от соперников, а самое главное от наших клубов в Лиге Европы. Разбираем сильные стороны оппонентов, учитывая при этом, что клубы представляющие честь нашей страны в Лиге Европы проиграли свои матчи в Чемпионате России.
88
4.8
24 сентября 2017
Немощь быка и слабость бедняка.
Зенит не без нервов, но все-таки буднично обыгрывает команду Галицкого. Смотрим объективно на центральный матч тура.
60
4.9
1
9 сентября 2017
Действительно ли Педро и обязательно ли Роша?
Пытаемся понять действительно ли Спартак приобрел полезного игрока в свой состав. Может быть покупочка так себе?
33
5
3 сентября 2017
«После карьеры хотел бы поработать моряком». Откровения невезучего Зенитовца.
Размышляем об одном из самых когда-то перспективном, но невезучем полузащитнике Зенита.
47
5
31 августа 2017
Футбол без мата – как солдат без автомата.
Самые жесткие высказывания игроков и тренеров, судей в российском футболе за последние пару лет.
188
4.1
1
26 августа 2017
«Мама рассказывала, что я всегда хотел быть Марадоной.». Он потускнел в тени Акинфеева.
Говорим об одном из самых надежных вратарей РФПЛ, который к сожалению не заиграл за сборную, потускнев под тенью Акинфеева.
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