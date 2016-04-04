Дайджест Голеодора. Выпуск 2 (март 2016).

Игуаин забил больше Клюйверта и Гуллита, Клозе – больше Гарринчи, Суарес обошел Трезеге и Линекера, а Роналду – Зико.

В каждый игровой день происходят интересные события и, конечно, наиболее знаменательные события связаны с достижениями и успехами клубов, будь то победа над принципиальным соперником, победа в каком-нибудь турнире или просто набранные 3 очка.

Между тем, все указанные успехи клубов немыслимы без забитых голов. А голы эти являются результатом мастерства конкретных игроков. Футболистов, добившихся больших высот в этом умении забивать голы, принято называть бомбардирами или голеодорами. Именно им посвящен настоящий блог.

Акцент сделан на сравнении текущих успехов играющих форвардов с результатами игроков, завершивших карьеру. Это, на мой взгляд, позволит по-иному взглянуть на результаты как играющих игроков атаки (которые зачастую несправедливо принижаются), так и на успехи прежних бомбардиров (чьи результаты зачастую кажутся бОльшими, чем они являются).

Представляю читателям самую интересную информацию о достижениях ведущих играющих голеодорах по итогам марта 2016 года.

10. Игуаин набил больше за карьеру, чем Карека, Гуллит, Клюйверт и Акоста.

Гонсало Игуаин набил много мячей за март, по итогам которого у него образовалось 220 мячей на клубном уровнне и 25 мячей за сборную Аргентины, а всего – 245 голов.. Это достижение позволило ему обойти таких бомбардиров прошлого как Карека (242), Рууд Гуллит (241), Патрик Клюйверт (240), а также его соотечественника Альберто Акоста (241).

Еще один забитый гол в начале апреля в матче против Удинезе позволил Игуаину стать 20-ым в списке самых забивающих аргентинских футболистов в истории.

Стоит ли напоминать, что в этом сезоне Гонсало является одним из главных претендентов на золотую бутсу, на его счету уже 30 мячей в Серии А.

9. Агуэро забил 250 мячей на клубном уровне.

Серхио Агуэро, обойдя достижение Давора Шукера, продолжает покорять новые горизонты. В марте аргентинец достиг отметки в 250 мячей за клубы.

8. Торрес подвинул Салинаса в списке лучших испанских бомбардиров.

Фернандо Торрес забил Валенсии. Этот гол стал 267-ым в карьере, что повторяет достижение прославленного нападающего Барселоны Хулио Салинаса.

Гол в ворота Бетиса в начале апреля вывел Торреса на чистое 11-ое место в списке лучших испанских голеодоров.

7. Левандовски идет по пятам за Робертом ван Перси.

В прошлом выпуске мы сообщали о достижении ван Перси, который, забив 275 голов за карьеру, сравнялся со своим соотечественником Пьером ван Хойдонком, а также итальянским нападающим Джанлукой Виалли и форвардом СССР Олегом Протасовым. Роберт Левандовски довел за март количество своих мячей до 276 и, соответственно, обогнал всех выше названных нападающих.

6. Гомес превзошел Давора Шукера.

Марио Гомес вернулся в сборную Германии, забил 26-ой гол за нее, а также 256-ой гол на клубном уровне. Кто только последнее время не превосходил результат некогда великого хорвата Давора Шукера...

5. Клозе добрался до результата Гарринчи.

Мирослав Клозе, разобравшись с Диего Форланом, превзошел результат великого бразильского форварда Гарринчи. На счету Мирослава 294 гола и 37 лет. Делайте ставки, друзья, доберется ли до 300?

4. Дирк Кёйт разменял 300 голов.

А вот кто уже добрался до 300 голов, так это Кёйт. У Дирка Кейта в этом сезоне открылось второе дыхание, наступила вторая молодость и все-такое прочее. На счету раззабивавшегося форварда теперь 303 мяча за карьеру. Кстати, позади Кёйта остался сам Марко ван Бастен (300 голов).

3. Клаудио Писарро: хет-трик в 37 лет и больше 300 мячей на клубном уровне.

Самое время напомнить об уже подзабытом хет-трике Клаудио Писарро в начале марта в ворота Байера. К тому же Клаудио забил еще пару мячей, обойдя Роберто Баджо, Сантильяну и Роя Макаая.

2. Суарес обходит Линекера и Трезеге.

Луис Суарес забил красивое число голов за карьеру 333, обойдя великолепных форвардов прошлого Гарри Линекера (329) и Давида Трезеге (331). То ли еще будет!

1. Криштиану Роналду превзошел достижение Зико.

Роналду набил 532 гола за карьеру. Таким образом, по итогам марта позади остался великий бразильский голеодор Зико (528 голов).