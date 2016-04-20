Лучшие испанские бомбардиры

Вы можете также ознакомиться с лучшими французскими бомбардирами здесь.
1. ИСИДРО ЛАНГАРА (518 ГОЛОВ)
Годы футбольной карьеры: 1930-1948
Количество голов на клубном уровне: 505
Количество голов за сборную Испании: 13
Клубы: Овьедо, Эускади, Сан-Лоренсо, Реал-Эспанья,
Комментарий: Исидро Лангара выступал большую часть своей карьеры за клуб «Овьедо», который вывел в Примеру из Секунды и дотянул дважды до третьего места в высшем дивизионе Чемпионата Испании. О том, насколько можно сравнивать игроков такого далёкого времени с современными форвардами, спорят постоянно. Между тем, голы есть голы, в какое время бы они не были забиты. Помимо прочего, Лангара является первым футболистом в истории чемпионатов мира (включая отборочный этап), кому удалось забить 5 мячей в одном матче.
Командные титулы:
- Чемпион Астур-Кантабро (Сегунда): 1932, 1936
- Чемпион Астурии (Примера): 1933, 1934, 1935
- Обладатель Кубка Мексики: 1944
- Чемпион Мексики: 1945
Личные достижения:
- Лучший бомбардир чемпионата Испании: 1934, 1935, 1936
- Лучший бомбардир чемпионата Аргентины: 1940
- Лучший бомбардир чемпионата Мексики: 1946
2. АЛЬФРЕДО ДИ СТЕФАНО (516 ГОЛОВ).
Годы футбольной карьеры: 1947-1961
Количество голов на клубном уровне: 487
Количество голов за сборные Испании и Арегнтины: 29
Клубы: Ривер Плейт, Мильонариос, Реал Мадрид, Эспаньол.
Комментарий: Ди Стефано вне всяких сомнений и оговорок один из величайших нападающих в истории футбола. Однако, необходимо оговорить включение его в список лучших бомбардиров именно Испании. Родители Альфредо – потомки европейских иммигрантов в Аргентину: отец – итальянец, мать – француженка. В 21 год Ди Стефано вызвали в сборную Аргентины, за которую он сыграл 6 игр на Чемпионате Южной Америки и забил 6 голов.
Уехав в Колумбию, Ди Стефано стал выступать за национальную команду этой страны. (Так как Футбольная ассоциация была исключена из ФИФА, колумбийская сборная могла играть лишь товарищеские встречи, которые не признавались официальными).
Возможность выступать за сборную Испании Ди Стефано получил с получением испанского подданства в октябре 1956 года. За сборную испании Ди Стефано сыграл 31 игру и забил 23 гола.
Именно поэтому мы считаем Альфредо больше испанским футболистом, нежели аргентинским.
Опять же важно отметить, что многие матчи в то время были неофициальными, соответственно голы, забитые в таких матчах в этом списке не учитываются.
Командные титулы:
- Чемпион Аргентины (2): 1945, 1947
- Чемпион Южной Америки: 1947
- Обладатель Кубка Рио де Ла Плата (2): 1945, 1947
- Чемпион Колумбии (3): 1949, 1951, 1952
- Обладатель Кубка Колумбии: 1951/52
- Чемпион Испании (8): 1953/54, 1954/55, 1956/57, 1957/58, 1960/61, 1961/62, 1962/63, 1963/64
- Обладатель Кубка Испании: 1961/62
- Обладатель Кубка европейских чемпионов (5): 1955/56, 1956/57, 1957/58, 1958/59, 1959/60
- Обладатель Латинского кубка (2): 1955, 1957
- Обладатель Малого Кубка мира: 1956
- Обладатель Межконтинентального кубка: 1960
Личные достижения:
- Лучший бомбардир чемпионата Аргентины: 1947 (27 голов)
- Лучший бомбардир чемпионата Колумбии (2): 1951 (32 гола), 1952 (19 голов)
- Лучший бомбардир чемпионата Испании (5): 1954 (27 голов), 1956 (24 гола), 1957 (31 гол), 1958 (19 голов), 1959 (23 гола)
- Обладатель «Золотого мяча» (2): 1957, 1959
- Лучший бомбардир Кубка европейских чемпионов (2): 1958 (10 мячей), 1962 (7 мячей).
3. РАУЛЬ ГОНСАЛЕС БЛАНКО (448 ГОЛОВ).
Годы футбольной карьеры: 1994-2015
Количество голов на клубном уровне: 404
Количество голов за сборную Испании: 44
Клубы: Реал Мадрид, Шальке 04, Аль-Садд, Нью-Йорк Космос
Командные титулы:
- Чемпион Испании (6): 1995, 1997, 2001, 2003, 2007, 2008
- Обладатель Суперкубка Испании (4): 1997, 2001, 2003, 2008
- Победитель Лиги чемпионов УЕФА (3): 1998, 2000, 2002
- Обладатель Суперкубка УЕФА: 2002
- Обладатель Межконтинентального кубка (2): 1998, 2002
- Обладатель Кубка Германии: 2011
- Обладатель Суперкубка Германии: 2011
- Чемпион Катара: 2012/13
- Обладатель Кубка Эмира Катара: 2014
- Чемпион Североамериканской футбольной лиги (NASL) 2015
Личные достижения:
- Лучший молодой игрок чемпионата Испании 1995 года («Don Balon»)
- Лучший футболист года в Испании 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 годов («Don Balon»)
- Лучший футболист года в Испании 1996, 1997, 1999, 2000, 2001 годов («El País»)
- Лучший нападающий европейского сезона 1999/00, 2000/01, 2002/03 годов (по версии UEFA)
- Обладатель трофея «Пичичи» лучшего бомбардира первенства Ла-Лиги (2) сезона 1998—1999, 2000—2001 годов
- Обладатель приза IFFHS лучшему бомбардиру мира в международных матчах: 1999
- Лучший бомбардир Лиги чемпионов УЕФА (2): 2000, 2001
- Трофей Альфредо Ди Стефано-2008 (приз лучшему игроку чемпионата Испании)
4. КИНИ (ЭНРИ́КЕ ДЕ КА́СТРО ГОНСА́ЛЕС) (377 ГОЛОВ).
Годы футбольной карьеры: 1966-1987
Количество голов на клубном уровне: 369
Количество голов за сборную Испании: 8
Клубы: Депортиво Энсидеса, Спортинг Хихон, Барселона.
Командные титулы:
- Обладатель Кубка Испании: 1981, 1983,
- Обладатель Кубка Кубков: 1982
- Кубок испанской лиги: 1983
- Суперкубок Испании: 1984
Личные достижения:
- Лучший бомбардир испанской Примеры (5): 1974, 1976, 1980, 1981, 1982
- Лучший бомбардир в истории хихонского «Спортинга»: 271 гол
5. ТЕЛЬМО САРРА (373 ГОЛА).
Годы футбольной карьеры: 1939-1957
Количество голов на клубном уровне: 353
Количество голов за сборную Испании: 20
Клубы: Атлетик Бильбао, Индаучу, Баракальдо
Командные титулы:
- Чемпион Испании: 1943
- Обладатель Кубка Испании (5): 1943, 1944, 1945, 1950, 1955
- Обладатель Суперкубка Испании: 1950
Личные достижения:
- Лучший бомбардир чемпионата Испании (6): 1945, 1946, 1947, 1950, 1951, 1953
- Рекордсмен по количеству титулов лучшего бомбардира чемпионата Испании: 6 титулов
- Лучший бомбардир в истории «Атлетик Бильбао»: 337 голов
- Лучший бомбардир в истории Кубка Испании: 81 голов
6. ДАВИД ВИЛЬЯ (371 ГОЛ).
Годы футбольной карьеры: 2000 – продолжает карьеру
Количество голов на клубном уровне: 312
Количество голов за сборную Испании: 59
Клубы: Спортинг Хихон, Реал Сарагоса, Валенсия, Барселона, Атлетико Мадрид, Мельбурн Сити, Нью-Йорк Сити
Командные титулы:
- Обладатель Кубка Испании: 2003/04
- Обладатель Суперкубка Испании: 2004
- Обладатель Кубка Испании: 2007/08
- Чемпион Европы: 2008
- Чемпион Мира: 2010
- Чемпион Испании (3): 2010/11, 2012/13, 2013/14
- Обладатель Кубка Испании: 2011/12
- Обладатель Суперкубка Испании (2): 2010, 2011
- Победитель Лиги Чемпионов: 2010/11
- Обладатель Суперкубка УЕФА: 2011
- Победитель Клубного чемпионата мира: 2011
Личные достижения:
- Лучший бомбардир чемпионата Европы 2008 — 4 мяча
- Лучший бомбардир чемпионата мира 2010 — 5 мячей (наряду с Томасом Мюллером, Уэсли Снейдером и Диего Форланом)
- Рекордсмен сборной Испании по количеству голов на чемпионатах мира: 9 голов
- Футболист года в Испании: 2006
- Обладатель Трофея Сарры: 2006, 2007, 2009, 2010
- Лучший бомбардир в истории сборной Испании: 59 голов
7. СЕСАР РОДРИГЕС (321 ГОЛ).
Годы футбольной карьеры: 1939-1960
Количество голов на клубном уровне: 315
Количество голов за сборную Испании: 6
Клубы: Барселона, гранада, Культураль Леонеса, Эльче.
Командные титулы:
- Чемпион Испании: 1944/45, 1947/48, 1948/49, 1951/52, 1952/53
- Кубок Испании: 1951, 1952
- Кубок Эвы Дуарте: 1945, 1948, 1952, 1953
- Латинский кубок: 1949, 1952
Личные достижения:
- Трофей Пичичи: 1948/1949
8. САНТИЛЬЯНА (319 ГОЛОВ).
Годы футбольной карьеры: 1970-1988
Количество голов на клубном уровне: 304
Количество голов за сборную Испании: 15
Клубы: Расинг Сантандер, Реал Мадрид.
Командные титулы:
- Победитель Кубка УЕФА (2): 1984/85, 1985/86
- Победитель Чемпионата Испании (9):1971/72, 1974/75, 1975/76, 1977/78, 1978/79, 1979/80, 1985/86, 1986/87, 1987/88
- Победитель Кубка Испании (4): 1973/74, 1974/75, 1979/80, 1981/82
- Победитель Кубка испанской лиги: 1984/85
Личные достижения:
- Трофей Пичичи: 1970/1971
9. ГИЛЬЕРМО ГОРОСТИСА (292 ГОЛА).
Годы футбольной карьеры: 1927-1946
Количество голов на клубном уровне: 290
Количество голов за сборную Испании: 2
Клубы: Атлетик Бильбао, Валенсия, Баракальдо.
Командные титулы:
- Чемпион Испании: 1930, 1931, 1934, 1936, 1942, 1944
- Обладатель Кубка Испании: 1930, 1931, 1932, 1933, 1941
Личные достижения:
- Лучший бомбардир чемпионата Испании: 1930, 1932
10. ФЕРНАНДО ТОРРЕС (271 ГОЛ).
Годы футбольной карьеры: 2001– продолжает карьеру
Количество голов на клубном уровне: 233
Количество голов за сборную Испании: 38
Клубы: Атлетико Мадрид, Ливерпуль, Челси, Милан.
Командные титулы:
- Чемпион Европы среди юношей до 17 лет (1): 2001
- Чемпион Европы среди юношей до 19 лет (1): 2002
- Чемпион Европы (2): 2008, 2012
- Чемпион мира (1): 2010
- Обладатель Кубка Англии (1): 2012
- Победитель Лиги чемпионов УЕФА (1): 2012
- Победитель Лиги Европы УЕФА (1): 2013
Личные достижения:
- Обладатель «Золотой бутсы» чемпионата Европы (1): 2012
- Обладатель «Золотой бутсы» Кубка конфедераций (1): 2013
- Рекордсмен сборной Испании по количеству голов на чемпионатах Европы: 5 голов
- Рекордсмен сборной Испании по количеству голов на Кубках конфедераций: 8 голов
В двадцатку также входят (жирным выделены продолжающие карьеру):
11. Эдмундо Суарес (271 гол).
12. Хулио Салинас (267 голов).
13. Паиньо (266 голов).
14. Фернандо Морьентес (235 голов).
15. Ариц Адурис (234 гола).
16. Гуисса (228 голов).
17. Роберто Сольдадо (222 гола).
18. Пицци (221 гол).
19. Бутрагеньо (220 голов).
20. Альваро Негредо (218 голов).
Еще известные испанские голеодоры:
Рубен Кастро (216 голов).
Диего Тристан (197 голов).
Фернандо Льоренте (174 гола).
Рауль Тамудо (171 гол).
Фернандо Йерро (163 гола).
Луис Энрике (156 голов).
Диего Коста (138 голов).
Хосеба Эчеберрия (127 голов).
Сеск Фабрегас (123 гола).
Педро (122 гола).
Иманоль Агиррече (115 голов).
Хуан Мата (113 голов).
Чави (Хавьер Эрнандес) (104 гола).
Нолито (103 гола).
Давид Силва (103 гола).
Миста (99 голов).
Хосе Антонио Рейес (94 гола).
Альберт Луке (94 гола).
Пако Алькасер (91 гол).
Санти Касорла (88 голов).
Яго Аспас (88 голов).
Альваро Мората (82 гола).
Андрес Иньеста (72 гола).
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Пишите в комментариях, о лучших бомбардирах какой еще национальности Вам было бы интересно узнать.
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