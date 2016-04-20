Лучшие испанские бомбардиры

Блог «Голеодор» продолжает объективный рейтинг. Лучшие нападающие в истории Испании по количеству голов в официальных матчах.

Вы можете также ознакомиться с лучшими французскими бомбардирами здесь.

1. ИСИДРО ЛАНГАРА (518 ГОЛОВ)

Годы футбольной карьеры: 1930-1948

Количество голов на клубном уровне: 505

Количество голов за сборную Испании: 13

Клубы: Овьедо, Эускади, Сан-Лоренсо, Реал-Эспанья,

Комментарий: Исидро Лангара выступал большую часть своей карьеры за клуб «Овьедо», который вывел в Примеру из Секунды и дотянул дважды до третьего места в высшем дивизионе Чемпионата Испании. О том, насколько можно сравнивать игроков такого далёкого времени с современными форвардами, спорят постоянно. Между тем, голы есть голы, в какое время бы они не были забиты. Помимо прочего, Лангара является первым футболистом в истории чемпионатов мира (включая отборочный этап), кому удалось забить 5 мячей в одном матче.

Командные титулы:

Чемпион Астур-Кантабро (Сегунда): 1932, 1936

Чемпион Астурии (Примера): 1933, 1934, 1935

Обладатель Кубка Мексики: 1944

Чемпион Мексики: 1945

Личные достижения:

Лучший бомбардир чемпионата Испании: 1934, 1935, 1936

Лучший бомбардир чемпионата Аргентины: 1940

Лучший бомбардир чемпионата Мексики: 1946

2. АЛЬФРЕДО ДИ СТЕФАНО (516 ГОЛОВ).

Годы футбольной карьеры: 1947-1961

Количество голов на клубном уровне: 487

Количество голов за сборные Испании и Арегнтины: 29

Клубы: Ривер Плейт, Мильонариос, Реал Мадрид, Эспаньол.

Комментарий: Ди Стефано вне всяких сомнений и оговорок один из величайших нападающих в истории футбола. Однако, необходимо оговорить включение его в список лучших бомбардиров именно Испании. Родители Альфредо – потомки европейских иммигрантов в Аргентину: отец – итальянец, мать – француженка. В 21 год Ди Стефано вызвали в сборную Аргентины, за которую он сыграл 6 игр на Чемпионате Южной Америки и забил 6 голов.

Уехав в Колумбию, Ди Стефано стал выступать за национальную команду этой страны. (Так как Футбольная ассоциация была исключена из ФИФА, колумбийская сборная могла играть лишь товарищеские встречи, которые не признавались официальными).

Возможность выступать за сборную Испании Ди Стефано получил с получением испанского подданства в октябре 1956 года. За сборную испании Ди Стефано сыграл 31 игру и забил 23 гола.

Именно поэтому мы считаем Альфредо больше испанским футболистом, нежели аргентинским.

Опять же важно отметить, что многие матчи в то время были неофициальными, соответственно голы, забитые в таких матчах в этом списке не учитываются.

Командные титулы:

Чемпион Аргентины (2): 1945, 1947

Чемпион Южной Америки: 1947

Обладатель Кубка Рио де Ла Плата (2): 1945, 1947

Чемпион Колумбии (3): 1949, 1951, 1952

Обладатель Кубка Колумбии: 1951/52

Чемпион Испании (8): 1953/54, 1954/55, 1956/57, 1957/58, 1960/61, 1961/62, 1962/63, 1963/64

Обладатель Кубка Испании: 1961/62

Обладатель Кубка европейских чемпионов (5): 1955/56, 1956/57, 1957/58, 1958/59, 1959/60

Обладатель Латинского кубка (2): 1955, 1957

Обладатель Малого Кубка мира: 1956

Обладатель Межконтинентального кубка: 1960

Личные достижения:

Лучший бомбардир чемпионата Аргентины: 1947 (27 голов)

Лучший бомбардир чемпионата Колумбии (2): 1951 (32 гола), 1952 (19 голов)

Лучший бомбардир чемпионата Испании (5): 1954 (27 голов), 1956 (24 гола), 1957 (31 гол), 1958 (19 голов), 1959 (23 гола)

Обладатель «Золотого мяча» (2): 1957, 1959

Лучший бомбардир Кубка европейских чемпионов (2): 1958 (10 мячей), 1962 (7 мячей).

3. РАУЛЬ ГОНСАЛЕС БЛАНКО (448 ГОЛОВ).

Годы футбольной карьеры: 1994-2015

Количество голов на клубном уровне: 404

Количество голов за сборную Испании: 44

Клубы: Реал Мадрид, Шальке 04, Аль-Садд, Нью-Йорк Космос

Командные титулы:

Чемпион Испании (6): 1995, 1997, 2001, 2003, 2007, 2008

Обладатель Суперкубка Испании (4): 1997, 2001, 2003, 2008

Победитель Лиги чемпионов УЕФА (3): 1998, 2000, 2002

Обладатель Суперкубка УЕФА: 2002

Обладатель Межконтинентального кубка (2): 1998, 2002

Обладатель Кубка Германии: 2011

Обладатель Суперкубка Германии: 2011

Чемпион Катара: 2012/13

Обладатель Кубка Эмира Катара: 2014

Чемпион Североамериканской футбольной лиги (NASL) 2015

Личные достижения:

Лучший молодой игрок чемпионата Испании 1995 года («Don Balon»)

Лучший футболист года в Испании 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 годов («Don Balon»)

Лучший футболист года в Испании 1996, 1997, 1999, 2000, 2001 годов («El País»)

Лучший нападающий европейского сезона 1999/00, 2000/01, 2002/03 годов (по версии UEFA)

Обладатель трофея «Пичичи» лучшего бомбардира первенства Ла-Лиги (2) сезона 1998—1999, 2000—2001 годов

Обладатель приза IFFHS лучшему бомбардиру мира в международных матчах: 1999

Лучший бомбардир Лиги чемпионов УЕФА (2): 2000, 2001

Трофей Альфредо Ди Стефано-2008 (приз лучшему игроку чемпионата Испании)

4. КИНИ (ЭНРИ́КЕ ДЕ КА́СТРО ГОНСА́ЛЕС) (377 ГОЛОВ).

Годы футбольной карьеры: 1966-1987

Количество голов на клубном уровне: 369

Количество голов за сборную Испании: 8

Клубы: Депортиво Энсидеса, Спортинг Хихон, Барселона.

Командные титулы:

Обладатель Кубка Испании: 1981, 1983,

Обладатель Кубка Кубков: 1982

Кубок испанской лиги: 1983

Суперкубок Испании: 1984

Личные достижения:

Лучший бомбардир испанской Примеры (5): 1974, 1976, 1980, 1981, 1982

Лучший бомбардир в истории хихонского «Спортинга»: 271 гол

5. ТЕЛЬМО САРРА (373 ГОЛА).

Годы футбольной карьеры: 1939-1957

Количество голов на клубном уровне: 353

Количество голов за сборную Испании: 20

Клубы: Атлетик Бильбао, Индаучу, Баракальдо

Командные титулы:

Чемпион Испании: 1943

Обладатель Кубка Испании (5): 1943, 1944, 1945, 1950, 1955

Обладатель Суперкубка Испании: 1950

Личные достижения:

Лучший бомбардир чемпионата Испании (6): 1945, 1946, 1947, 1950, 1951, 1953

Рекордсмен по количеству титулов лучшего бомбардира чемпионата Испании: 6 титулов

Лучший бомбардир в истории «Атлетик Бильбао»: 337 голов

Лучший бомбардир в истории Кубка Испании: 81 голов

6. ДАВИД ВИЛЬЯ (371 ГОЛ).

Годы футбольной карьеры: 2000 – продолжает карьеру

Количество голов на клубном уровне: 312

Количество голов за сборную Испании: 59

Клубы: Спортинг Хихон, Реал Сарагоса, Валенсия, Барселона, Атлетико Мадрид, Мельбурн Сити, Нью-Йорк Сити

Командные титулы:

Обладатель Кубка Испании: 2003/04

Обладатель Суперкубка Испании: 2004

Обладатель Кубка Испании: 2007/08

Чемпион Европы: 2008

Чемпион Мира: 2010

Чемпион Испании (3): 2010/11, 2012/13, 2013/14

Обладатель Кубка Испании: 2011/12

Обладатель Суперкубка Испании (2): 2010, 2011

Победитель Лиги Чемпионов: 2010/11

Обладатель Суперкубка УЕФА: 2011

Победитель Клубного чемпионата мира: 2011

Личные достижения:

Лучший бомбардир чемпионата Европы 2008 — 4 мяча

Лучший бомбардир чемпионата мира 2010 — 5 мячей (наряду с Томасом Мюллером, Уэсли Снейдером и Диего Форланом)

Рекордсмен сборной Испании по количеству голов на чемпионатах мира: 9 голов

Футболист года в Испании: 2006

Обладатель Трофея Сарры: 2006, 2007, 2009, 2010

Лучший бомбардир в истории сборной Испании: 59 голов

7. СЕСАР РОДРИГЕС (321 ГОЛ).

Годы футбольной карьеры: 1939-1960

Количество голов на клубном уровне: 315

Количество голов за сборную Испании: 6

Клубы: Барселона, гранада, Культураль Леонеса, Эльче.

Командные титулы:

Чемпион Испании: 1944/45, 1947/48, 1948/49, 1951/52, 1952/53

Кубок Испании: 1951, 1952

Кубок Эвы Дуарте: 1945, 1948, 1952, 1953

Латинский кубок: 1949, 1952

Личные достижения:

Трофей Пичичи: 1948/1949

8. САНТИЛЬЯНА (319 ГОЛОВ).

Годы футбольной карьеры: 1970-1988

Количество голов на клубном уровне: 304

Количество голов за сборную Испании: 15

Клубы: Расинг Сантандер, Реал Мадрид.

Командные титулы:

Победитель Кубка УЕФА (2): 1984/85, 1985/86

Победитель Чемпионата Испании (9):1971/72, 1974/75, 1975/76, 1977/78, 1978/79, 1979/80, 1985/86, 1986/87, 1987/88

Победитель Кубка Испании (4): 1973/74, 1974/75, 1979/80, 1981/82

Победитель Кубка испанской лиги: 1984/85

Личные достижения:

Трофей Пичичи: 1970/1971

9. ГИЛЬЕРМО ГОРОСТИСА (292 ГОЛА).

Годы футбольной карьеры: 1927-1946

Количество голов на клубном уровне: 290

Количество голов за сборную Испании: 2

Клубы: Атлетик Бильбао, Валенсия, Баракальдо.

Командные титулы:

Чемпион Испании: 1930, 1931, 1934, 1936, 1942, 1944

Обладатель Кубка Испании: 1930, 1931, 1932, 1933, 1941

Личные достижения:

Лучший бомбардир чемпионата Испании: 1930, 1932

10. ФЕРНАНДО ТОРРЕС (271 ГОЛ).

Годы футбольной карьеры: 2001– продолжает карьеру

Количество голов на клубном уровне: 233

Количество голов за сборную Испании: 38

Клубы: Атлетико Мадрид, Ливерпуль, Челси, Милан.

Командные титулы:

Чемпион Европы среди юношей до 17 лет (1): 2001

Чемпион Европы среди юношей до 19 лет (1): 2002

Чемпион Европы (2): 2008, 2012

Чемпион мира (1): 2010

Обладатель Кубка Англии (1): 2012

Победитель Лиги чемпионов УЕФА (1): 2012

Победитель Лиги Европы УЕФА (1): 2013

Личные достижения:

Обладатель «Золотой бутсы» чемпионата Европы (1): 2012

Обладатель «Золотой бутсы» Кубка конфедераций (1): 2013

Рекордсмен сборной Испании по количеству голов на чемпионатах Европы: 5 голов

Рекордсмен сборной Испании по количеству голов на Кубках конфедераций: 8 голов

В двадцатку также входят (жирным выделены продолжающие карьеру):

11. Эдмундо Суарес (271 гол).

12. Хулио Салинас (267 голов).

13. Паиньо (266 голов).

14. Фернандо Морьентес (235 голов).

15. Ариц Адурис (234 гола).

16. Гуисса (228 голов).

17. Роберто Сольдадо (222 гола).

18. Пицци (221 гол).

19. Бутрагеньо (220 голов).

20. Альваро Негредо (218 голов).

Еще известные испанские голеодоры:

Рубен Кастро (216 голов).

Диего Тристан (197 голов).

Фернандо Льоренте (174 гола).

Рауль Тамудо (171 гол).

Фернандо Йерро (163 гола).

Луис Энрике (156 голов).

Диего Коста (138 голов).

Хосеба Эчеберрия (127 голов).

Сеск Фабрегас (123 гола).

Педро (122 гола).

Иманоль Агиррече (115 голов).

Хуан Мата (113 голов).

Чави (Хавьер Эрнандес) (104 гола).

Нолито (103 гола).

Давид Силва (103 гола).

Миста (99 голов).

Хосе Антонио Рейес (94 гола).

Альберт Луке (94 гола).

Пако Алькасер (91 гол).

Санти Касорла (88 голов).

Яго Аспас (88 голов).

Альваро Мората (82 гола).

Андрес Иньеста (72 гола).

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Пишите в комментариях, о лучших бомбардирах какой еще национальности Вам было бы интересно узнать.

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