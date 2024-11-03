Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Владимир Толмачев - статистика

Завершил карьеру
22 мая 1996 (30), Иркутск
#24 | Полузащитник
177 см
Россия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Иркутск
24
0
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Иркутск
0 : 2
03.11.2024
Спартак-2
1' - 46'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Зенит-2
4 : 0
27.10.2024
Иркутск
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Иркутск
4 : 0
20.10.2024
Звезда
1' - 55'
52'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Родина-М
1 : 2
13.10.2024
Иркутск
1' - 71'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Иркутск
1 : 0
06.10.2024
Луки-Энергия
85' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 25 тур
Балтика-2
1 : 3
29.09.2024
Иркутск
78' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 24 тур
Иркутск
1 : 0
22.09.2024
Знамя Труда
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 22 тур
Иркутск
3 : 0
08.09.2024
Торпедо Вл
81' - 90'
90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 21 тур
Динамо СПб
0 : 2
31.08.2024
Иркутск
75' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 20 тур
Иркутск
1 : 0
25.08.2024
Чертаново
59' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 19 тур
Иркутск
1 : 0
18.08.2024
Динамо Вг
71' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 18 тур
Иркутск
2 : 1
11.08.2024
Динамо-2
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 17 тур
Сатурн
0 : 2
04.08.2024
Иркутск
81' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Иркутск
4 : 1
28.07.2024
Тверь
59' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Иркутск
3 : 1
07.07.2024
Зенит-2
46' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Звезда
1 : 1
01.07.2024
Иркутск
66' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Иркутск
1 : 0
25.06.2024
Родина-М
70' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Луки-Энергия
0 : 0
19.06.2024
Иркутск
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Иркутск
2 : 2
13.06.2024
Балтика-2
1' - 78'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
Иркутск
0 : 4
10.06.2024
Сатурн
65' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
Знамя Труда
0 : 1
07.06.2024
Иркутск
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 9 тур
Енисей-М
1 : 2
01.06.2024
Иркутск
1' - 68'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 8 тур
Торпедо Вл
0 : 1
26.05.2024
Иркутск
1' - 75'
69'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 7 тур
Иркутск
3 : 3
19.05.2024
Динамо СПб
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 6 тур
Чертаново
2 : 1
12.05.2024
Иркутск
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 5 тур
Динамо Вг
3 : 0
05.05.2024
Иркутск
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 4 тур
Динамо-2
6 : 1
28.04.2024
Иркутск
1' - 90'
87'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 1 тур
Спартак-2
1 : 0
07.04.2024
Иркутск
1' - 90'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
2
Экс-сотрудник «Спартака» и «Динамо» на следующей неделе начнет работу в «Локомотиве»
13:35
1
Раскрыты имена 6 кандидатов на замену Галактионову в «Локомотиве»
13:14
6
Хави прокомментировал свой дебют в сборной Нидерландов
12:23
Орлов перечислил поводы для беспокойства в «Спартаке»
12:09
13
Стало известно решение Дзюбы по предложениям клубов Медиалиги
11:58
В «Факеле» определились с будущим Василенко
11:47
Клопп прокомментировал свой дебют в сборной Германии
11:39
«Зенит» взял 19 игроков на матч в Китай
11:28
3
Основной защитник «Спартака» высказался о новом контракте с клубом
11:14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+