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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Иркутск - Динамо Вг
Иркутск - Динамо Вг: обзор матча 18 августа 2024
Иркутск
18.08.2024, воскресенье, 13:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 19 тур
1 : 0
Завершен
Динамо Вг
65'
И. Яковлев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Иркутск - Динамо Вг
Замена
Ф. Мотовилов
️️️️
А. Найденов
90'
+3
82'
Замена
Е. Лошков
️️️️
Н. Киреев
Замена
В. Толмачев
️️️️
В. Богданов
71'
67'
Замена
С. Финашин
️️️️
С. Олийнык
67'
Замена
Д. Долгов
️️️️
И. Родионов
ГОЛ с пенальти! 1:0!
И. Яковлев
Пас отдал
А. Убониев
65'
Замена
И. Яковлев
️️️️
В. Брагин
62'
60'
Замена
М. Лямзин
️️️️
М. Мешалкин
60'
Замена
К. Корепов
️️️️
А. Бетюжнов
54'
Желтая карточка
М. Петролай
Замена
Д. Оганичев
️️️️
Е. Перевозников
46'
43'
Желтая карточка
Р. Баширов
Желтая карточка
С. Алексеев
27'
19'
Желтая карточка
Д. Югалдин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Иркутск
16
Артем Цыгулев
ВР
34
Александр Усов
ЛЗ
5
Антон Полоротов
ПЗ
2
Алексей Найденов
ПЗ
99
Антон Убониев
ЛВ
26
Дмитрий Икованюк
ОП
19
Максим Машнев
ОП
38
Егор Перевозников
АП
27
Сергей Алексеев
ПВ
80
Вадим Богданов
ПВ
11
Владислав Брагин
ЦФ
Главный тренер
Константин Дзуцев
Динамо Вг
77
Вячеслав Беззубов
ВР
69
Вадим Лазарев
ЦЗ
18
Даниил Криворучко
ЦЗ
44
Руслан Баширов
ЦЗ
2
Михаил Петролай
ОП
6
Сергей Олийнык
ОП
50
Дмитрий Югалдин
ЦП
20
Максим Мешалкин
ЦП
27
Антон Бетюжнов
АП
41
Игорь Родионов
ПВ
22
Никита Киреев
ЦФ
Главный тренер
Рудольф Чесалов
Иркутск
91
Дмитрий Михайлов
ВР
22
Григорий Труфанов
ЦЗ
24
Федор Мотовилов
ЦЗ
30
Даниил Ким
ПЗ
24
Владимир Толмачев
ОП
97
Даниил Оганичев
ЦП
8
Аркадий Бондаренко
ЦП
99
Андрей Ломаш
ЦП
33
Иван Яковлев
ЦФ
Динамо Вг
35
Александр Лобанов
ВР
97
Магомед-Дени Цуцулаев
ВР
12
Дмитрий Долгов
ПЗ
11
Семен Финашин
ЛВ
13
Михаил Лямзин
ОП
10
Владимир Парняков
ПВ
9
Кирилл Корепов
ЦФ
17
Егор Лошков
ЦФ
3-2-3-2
16
Цыгулев
34
Усов
5
Полоротов
2
Найденов
26
Икованюк
19
Машнев
99
Убониев
38
Перевозников
80
Богданов
11
Брагин
27
Алексеев
3-2-2-2-1
77
Беззубов
69
Лазарев
18
Криворучко
44
Баширов
2
Петролай
6
Олийнык
50
Югалдин
20
Мешалкин
41
Родионов
27
Бетюжнов
22
Киреев
11
Брагин
33
Яковлев
33
Яковлев
11
Брагин
2
Найденов
24
Мотовилов
24
Мотовилов
2
Найденов
80
Богданов
24
Толмачев
24
Толмачев
80
Богданов
38
Перевозников
97
Оганичев
97
Оганичев
38
Перевозников
41
Родионов
12
Долгов
12
Долгов
41
Родионов
20
Мешалкин
13
Лямзин
13
Лямзин
20
Мешалкин
6
Олийнык
11
Финашин
11
Финашин
6
Олийнык
27
Бетюжнов
9
Корепов
9
Корепов
27
Бетюжнов
22
Киреев
17
Лошков
17
Лошков
22
Киреев
Остались в запасе
Иркутск
Динамо Вг
91
Дмитрий Михайлов
ВР
22
Григорий Труфанов
ЦЗ
30
Даниил Ким
ПЗ
8
Аркадий Бондаренко
ЦП
99
Андрей Ломаш
ЦП
Главный тренер
Константин Дзуцев
35
Александр Лобанов
ВР
97
Магомед-Дени Цуцулаев
ВР
10
Владимир Парняков
ПВ
Главный тренер
Рудольф Чесалов
Остались в запасе
91
Дмитрий Михайлов
ВР
22
Григорий Труфанов
ЦЗ
30
Даниил Ким
ПЗ
8
Аркадий Бондаренко
ЦП
99
Андрей Ломаш
ЦП
Остались в запасе
35
Александр Лобанов
ВР
97
Магомед-Дени Цуцулаев
ВР
10
Владимир Парняков
ПВ
Главный тренер
Константин Дзуцев
Главный тренер
Рудольф Чесалов
Статистика матча Иркутск - Динамо Вг
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Иркутск
1 : 1
05.07.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Космос
2 : 0
28.06.2026
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Иркутск
0 : 4
21.06.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Череповец
1 : 2
14.06.2026
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 6 тур
Звезда
1 : 1
03.06.2026
Иркутск
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Динамо Вг
3 : 0
01.11.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Енисей-М
2 : 1
25.10.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Динамо Вг
0 : 1
18.10.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Космос
2 : 1
11.10.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Динамо Вг
0 : 3
04.10.2026
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