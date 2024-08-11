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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Иркутск - Динамо-2
Иркутск - Динамо-2: обзор матча 11 августа 2024
Иркутск
11.08.2024, воскресенье, 13:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 18 тур
2 : 1
Завершен
Динамо-2
21'
Д. Пытлев
54'
В. Брагин
18'
Д. Боков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Иркутск - Динамо-2
90'
Желтая карточка
Д. Боков
Замена
А. Усов
️️️️
Д. Пытлев
87'
79'
Замена
Г. Князев
️️️️
Е. Ибрагимов
79'
Замена
Г. Тихомиров
️️️️
Т. Корчагин
Замена
В. Толмачев
️️️️
М. Машнев
77'
Замена
Г. Труфанов
️️️️
Е. Перевозников
77'
63'
Замена
Г. Мирошниченко
️️️️
Д. Симонов
Замена
Д. Оганичев
️️️️
В. Богданов
62'
ГОЛ! 2:1!
В. Брагин
Пас отдал
М. Машнев
54'
48'
Желтая карточка
С. Ласкин
46'
Замена
А. Абдулхаликов
️️️️
Е. Акимов
Замена
В. Брагин
️️️️
И. Яковлев
46'
38'
Желтая карточка
Е. Акимов
ГОЛ! 1:1!
Д. Пытлев
Пас отдал
А. Найденов
21'
18'
ГОЛ! 0:1!
Д. Боков
Пас отдал
Д. Александров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Иркутск
16
Артем Цыгулев
ВР
5
Антон Полоротов
ПЗ
2
Алексей Найденов
ПЗ
38
Дмитрий Пытлев
ПЗ
99
Антон Убониев
ЛВ
26
Дмитрий Икованюк
ОП
19
Максим Машнев
ОП
38
Егор Перевозников
АП
27
Сергей Алексеев
ПВ
80
Вадим Богданов
ПВ
33
Иван Яковлев
ЦФ
Главный тренер
Константин Дзуцев
Динамо-2
76
Илья Купцов
ВР
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
83
Тимур Корчагин
ЦЗ
86
Ричард Головачев
ЦЗ
98
Степан Ласкин
ЛВ
30
Дмитрий Александров
ОП
6
Евгений Ибрагимов
ОП
30
Денис Симонов
АП
96
Егор Акимов
ПВ
28
Александр Хубулов
ЦФ
11
Денис Боков
ЦФ
Главный тренер
Павел Алпатов
Иркутск
91
Дмитрий Михайлов
ВР
34
Александр Усов
ЛЗ
22
Григорий Труфанов
ЦЗ
24
Федор Мотовилов
ЦЗ
30
Даниил Ким
ПЗ
24
Владимир Толмачев
ОП
97
Даниил Оганичев
ЦП
8
Аркадий Бондаренко
ЦП
99
Андрей Ломаш
ЦП
11
Владислав Брагин
ЦФ
Динамо-2
1
Курбан Расулов
ВР
54
Данил Кузнецов
ВР
15
Максим Балахонов
ЛЗ
68
Георгий Тихомиров
ЦЗ
67
Даниил Черкасов
ПЗ
90
Арсений Абдулхаликов
АП
71
Артем Змеев
АП
11
Глеб Мирошниченко
АП
33
Глеб Князев
ПВ
3-2-3-2
16
Цыгулев
2
Найденов
5
Полоротов
38
Пытлев
26
Икованюк
19
Машнев
99
Убониев
38
Перевозников
80
Богданов
33
Яковлев
27
Алексеев
3-2-3-2
76
Купцов
56
Зайдензаль
83
Корчагин
86
Головачев
30
Александров
6
Ибрагимов
96
Акимов
30
Симонов
98
Ласкин
11
Боков
28
Хубулов
33
Яковлев
11
Брагин
11
Брагин
33
Яковлев
38
Перевозников
22
Труфанов
22
Труфанов
38
Перевозников
38
Пытлев
34
Усов
34
Усов
38
Пытлев
19
Машнев
24
Толмачев
24
Толмачев
19
Машнев
80
Богданов
97
Оганичев
97
Оганичев
80
Богданов
96
Акимов
90
Абдулхаликов
90
Абдулхаликов
96
Акимов
6
Ибрагимов
33
Князев
33
Князев
6
Ибрагимов
83
Корчагин
68
Тихомиров
68
Тихомиров
83
Корчагин
30
Симонов
11
Мирошниченко
11
Мирошниченко
30
Симонов
Остались в запасе
Иркутск
Динамо-2
91
Дмитрий Михайлов
ВР
24
Федор Мотовилов
ЦЗ
30
Даниил Ким
ПЗ
8
Аркадий Бондаренко
ЦП
99
Андрей Ломаш
ЦП
Главный тренер
Константин Дзуцев
71
Артем Змеев
АП
1
Курбан Расулов
ВР
54
Данил Кузнецов
ВР
15
Максим Балахонов
ЛЗ
67
Даниил Черкасов
ПЗ
Главный тренер
Павел Алпатов
Остались в запасе
91
Дмитрий Михайлов
ВР
24
Федор Мотовилов
ЦЗ
30
Даниил Ким
ПЗ
8
Аркадий Бондаренко
ЦП
99
Андрей Ломаш
ЦП
Остались в запасе
71
Артем Змеев
АП
1
Курбан Расулов
ВР
54
Данил Кузнецов
ВР
15
Максим Балахонов
ЛЗ
67
Даниил Черкасов
ПЗ
Главный тренер
Константин Дзуцев
Главный тренер
Павел Алпатов
Статистика матча Иркутск - Динамо-2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Иркутск
1 : 1
05.07.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Космос
2 : 0
28.06.2026
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Иркутск
0 : 4
21.06.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Череповец
1 : 2
14.06.2026
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 6 тур
Звезда
1 : 1
03.06.2026
Иркутск
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Динамо-2
2 : 2
17.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Динамо-2
2 : 3
14.10.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Иртыш
4 : 0
27.09.2026
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
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4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
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0 : 3
12.09.2026
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