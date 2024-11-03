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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Иркутск - Спартак-2
Иркутск - Спартак-2: обзор матча 03 ноября 2024
Иркутск
03.11.2024, воскресенье, 12:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
0 : 2
Завершен
Спартак-2
16'
А. Гурылев
54'
А. Джебов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Иркутск - Спартак-2
Замена
А. Бондаренко
️️️️
Г. Труфанов
90'
+3
89'
Замена
А. Пономарчук
️️️️
А. Джебов
89'
Замена
А. Помалюк
️️️️
Н. Ищенко
80'
Замена
Е. Гуляев
️️️️
А. Гурылев
80'
Замена
В. Солопов
️️️️
А. Быковский
74'
Замена
И. Иванов
️️️️
Р. Войцеховский
Замена
А. Усов
️️️️
Е. Перевозников
74'
Красная карточка
А. Найденов
70'
Замена
Д. Канхарей
️️️️
В. Брагин
60'
Замена
Г. Труфанов
️️️️
Ф. Мотовилов
60'
Желтая карточка
М. Машнев
56'
55'
Желтая карточка
Р. Войцеховский
54'
ГОЛ! 0:2!
А. Джебов
Желтая карточка
Ф. Мотовилов
53'
Замена
А. Путилов
️️️️
В. Толмачев
46'
42'
Желтая карточка
Д. Столяров
16'
ГОЛ! 0:1!
А. Гурылев
Пас отдал
А. Джебов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Иркутск
91
Дмитрий Михайлов
ВР
24
Федор Мотовилов
ЦЗ
2
Алексей Найденов
ПЗ
38
Дмитрий Пытлев
ПЗ
99
Антон Убониев
ЛВ
24
Владимир Толмачев
ОП
26
Дмитрий Икованюк
ОП
19
Максим Машнев
ОП
38
Егор Перевозников
АП
27
Сергей Алексеев
ПВ
11
Владислав Брагин
ЦФ
Главный тренер
Константин Дзуцев
Спартак-2
58
Семен Фадеев
ВР
23
Дмитрий Иванников
ЛЗ
41
Дмитрий Курошев
ЦЗ
17
Антон Гурылев
ЛВ
83
Николай Ищенко
ЛВ
74
Егор Гузиев
ОП
43
Руслан Войцеховский
ОП
91
Даниил Столяров
ОП
7
Абдулло Джебов
ЦП
77
Даниил Плотников
ПВ
84
Артем Быковский
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комбаров
Иркутск
25
Кирилл Чернявский
ВР
34
Александр Усов
ЛЗ
22
Григорий Труфанов
ЦЗ
30
Даниил Ким
ПЗ
20
Даниил Канхарей
ЛВ
97
Даниил Оганичев
ЦП
8
Аркадий Бондаренко
ЦП
99
Андрей Ломаш
ЦП
22
Андрей Путилов
АП
Спартак-2
99
Дмитрий Мельник
ВР
5
Иван Горяинов
ЛЗ
27
Артем Крутовских
ЛЗ
61
Тимофей Рожков
ЦЗ
89
Виктор Солопов
ЛВ
18
Иван Иванов
ОП
87
Артем Пономарчук
АП
25
Егор Гуляев
ПВ
91
Александр Помалюк
ЦФ
87
Арсений Филев
ЦФ
3-3-3-1
91
Михайлов
2
Найденов
24
Мотовилов
38
Пытлев
24
Толмачев
26
Икованюк
19
Машнев
99
Убониев
38
Перевозников
27
Алексеев
11
Брагин
2-3-1-3-1
58
Фадеев
41
Курошев
23
Иванников
74
Гузиев
43
Войцеховский
91
Столяров
7
Джебов
77
Плотников
17
Гурылев
83
Ищенко
84
Быковский
24
Толмачев
22
Путилов
22
Путилов
24
Толмачев
24
Мотовилов
22
Труфанов
22
Труфанов
24
Мотовилов
38
Перевозников
34
Усов
34
Усов
38
Перевозников
Труфанов
8
Бондаренко
8
Бондаренко
Труфанов
11
Брагин
20
Канхарей
20
Канхарей
11
Брагин
83
Ищенко
91
Помалюк
91
Помалюк
83
Ищенко
43
Войцеховский
18
Иванов
18
Иванов
43
Войцеховский
7
Джебов
87
Пономарчук
87
Пономарчук
7
Джебов
84
Быковский
89
Солопов
89
Солопов
84
Быковский
17
Гурылев
25
Гуляев
25
Гуляев
17
Гурылев
Остались в запасе
Иркутск
Спартак-2
25
Кирилл Чернявский
ВР
30
Даниил Ким
ПЗ
97
Даниил Оганичев
ЦП
99
Андрей Ломаш
ЦП
Главный тренер
Константин Дзуцев
99
Дмитрий Мельник
ВР
61
Тимофей Рожков
ЦЗ
5
Иван Горяинов
ЛЗ
27
Артем Крутовских
ЛЗ
87
Арсений Филев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комбаров
Остались в запасе
25
Кирилл Чернявский
ВР
30
Даниил Ким
ПЗ
97
Даниил Оганичев
ЦП
99
Андрей Ломаш
ЦП
Остались в запасе
99
Дмитрий Мельник
ВР
61
Тимофей Рожков
ЦЗ
5
Иван Горяинов
ЛЗ
27
Артем Крутовских
ЛЗ
87
Арсений Филев
ЦФ
Главный тренер
Константин Дзуцев
Главный тренер
Дмитрий Комбаров
Статистика матча Иркутск - Спартак-2
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Иркутск
1 : 1
05.07.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Космос
2 : 0
28.06.2026
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Иркутск
0 : 4
21.06.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Череповец
1 : 2
14.06.2026
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 6 тур
Звезда
1 : 1
03.06.2026
Иркутск
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
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11.10.2026
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