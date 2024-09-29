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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Балтика-2 - Иркутск
Балтика-2 - Иркутск: обзор матча 29 сентября 2024
Балтика-2
29.09.2024, воскресенье, 20:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 25 тур
1 : 3
Завершен
Иркутск
38'
А. Бабчук
53'
В. Брагин
59'
В. Брагин
62'
Д. Пытлев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Балтика-2 - Иркутск
90'
+1
Замена
Г. Труфанов
️️️️
М. Машнев
89'
Замена
Д. Оганичев
️️️️
А. Убониев
Замена
М. Мокин
️️️️
Н. Камаев
78'
78'
Замена
В. Толмачев
️️️️
В. Богданов
Замена
Н. Камаев
️️️️
И. Салихов
68'
62'
ГОЛ! 1:3!
Д. Пытлев
Пас отдал
М. Машнев
59'
ГОЛ! 1:2!
В. Брагин
Пас отдал
М. Машнев
Замена
Н. Терещук
️️️️
И. Зазвонкин
57'
Замена
И. Савицкий
️️️️
Д. Бегун
57'
53'
ГОЛ! 1:1!
В. Брагин
Пас отдал
А. Убониев
46'
Замена
Е. Перевозников
️️️️
А. Бондаренко
ГОЛ! 1:0!
А. Бабчук
Пас отдал
К. Маляров
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика-2
94
Владимир Малышев
ВР
64
Осман Гасанбеков
ЛЗ
57
Дмитрий Бегун
ЛЗ
23
Юрий Петровский
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
87
Артем Исик
ОП
92
Иван Салихов
ЦП
7
Дмитрий Никитин
ЦП
75
Артём Бабчук
АП
17
Иван Зазвонкин
АП
42
Владислав Поспелов
ПВ
Иркутск
91
Дмитрий Михайлов
ВР
34
Александр Усов
ЛЗ
38
Дмитрий Пытлев
ПЗ
2
Алексей Найденов
ПЗ
99
Антон Убониев
ЛВ
19
Максим Машнев
ОП
26
Дмитрий Икованюк
ОП
8
Аркадий Бондаренко
ЦП
27
Сергей Алексеев
ПВ
80
Вадим Богданов
ПВ
11
Владислав Брагин
ЦФ
Главный тренер
Константин Дзуцев
Балтика-2
36
Андрей Цицилин
ВР
47
Иван Савицкий
ЛЗ
72
Роман Сурмий
ЛЗ
86
Артем Яшков
ЛВ
7
Марк Мокин
ЛВ
90
Николай Камаев
ОП
76
Данил Ваганов
ПВ
66
Никита Терещук
ЦФ
Иркутск
25
Кирилл Чернявский
ВР
24
Федор Мотовилов
ЦЗ
22
Григорий Труфанов
ЦЗ
20
Даниил Канхарей
ЛВ
24
Владимир Толмачев
ОП
99
Андрей Ломаш
ЦП
97
Даниил Оганичев
ЦП
38
Егор Перевозников
АП
4-1-2-3
94
Малышев
57
Бегун
64
Гасанбеков
23
Петровский
7
Маляров
87
Исик
92
Салихов
7
Никитин
75
Бабчук
17
Зазвонкин
42
Поспелов
3-2-1-3-1
91
Михайлов
2
Найденов
38
Пытлев
34
Усов
19
Машнев
26
Икованюк
8
Бондаренко
80
Богданов
27
Алексеев
99
Убониев
11
Брагин
57
Бегун
47
Савицкий
47
Савицкий
57
Бегун
92
Салихов
90
Камаев
90
Камаев
92
Салихов
Камаев
7
Мокин
7
Мокин
Камаев
17
Зазвонкин
66
Терещук
66
Терещук
17
Зазвонкин
8
Бондаренко
38
Перевозников
38
Перевозников
8
Бондаренко
99
Убониев
97
Оганичев
97
Оганичев
99
Убониев
80
Богданов
24
Толмачев
24
Толмачев
80
Богданов
19
Машнев
22
Труфанов
22
Труфанов
19
Машнев
Остались в запасе
Балтика-2
Иркутск
76
Данил Ваганов
ПВ
86
Артем Яшков
ЛВ
36
Андрей Цицилин
ВР
72
Роман Сурмий
ЛЗ
20
Даниил Канхарей
ЛВ
99
Андрей Ломаш
ЦП
24
Федор Мотовилов
ЦЗ
25
Кирилл Чернявский
ВР
Главный тренер
Константин Дзуцев
Остались в запасе
76
Данил Ваганов
ПВ
86
Артем Яшков
ЛВ
36
Андрей Цицилин
ВР
72
Роман Сурмий
ЛЗ
Остались в запасе
20
Даниил Канхарей
ЛВ
99
Андрей Ломаш
ЦП
24
Федор Мотовилов
ЦЗ
25
Кирилл Чернявский
ВР
Главный тренер
Константин Дзуцев
Статистика матча Балтика-2 - Иркутск
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Динамо Вг
3 : 0
01.11.2026
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Балтика-2
2 : 1
17.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Чертаново
1 : 0
11.10.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Балтика-2
1 : 2
04.10.2026
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 25 тур
Динамо СПб
1 : 0
26.09.2026
Балтика-2
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Иркутск
1 : 1
05.07.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Космос
2 : 0
28.06.2026
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Иркутск
0 : 4
21.06.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Череповец
1 : 2
14.06.2026
Иркутск
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