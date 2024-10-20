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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Иркутск - Звезда
Иркутск - Звезда: обзор матча 20 октября 2024
Иркутск
20.10.2024, воскресенье, 11:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
4 : 0
Завершен
Звезда
8'
Ф. Мотовилов
33'
Д. Пытлев
64'
В. Брагин
82'
В. Брагин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Иркутск - Звезда
Замена
А. Ломаш
️️️️
М. Машнев
84'
ГОЛ! 4:0!
В. Брагин
Пас отдал
А. Усов
82'
78'
Замена
Н. Константинов
️️️️
Р. Михайловский
Замена
Д. Оганичев
️️️️
В. Богданов
76'
Замена
А. Усов
️️️️
А. Путилов
76'
73'
Желтая карточка
И. Смирнов
70'
Замена
М. Сергеев
️️️️
Д. Лебедев
ГОЛ! 3:0!
В. Брагин
Пас отдал
А. Путилов
64'
62'
Замена
И. Смирнов
️️️️
И. Воронцов
62'
Замена
Ю. Мединский
️️️️
Э. Халыгов
Замена
А. Путилов
️️️️
В. Толмачев
55'
Желтая карточка
В. Толмачев
52'
46'
Замена
А. Болдырев
️️️️
А. Нышаналиев
Замена
В. Брагин
️️️️
А. Бондаренко
46'
44'
Желтая карточка
М. Лукьянов
ГОЛ! 2:0!
Д. Пытлев
Пас отдал
А. Найденов
33'
25'
Вторая желтая
В. Каптилов
Желтая карточка
А. Бондаренко
19'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Мотовилов
Пас отдал
С. Алексеев
8'
4'
Желтая карточка
В. Каптилов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Иркутск
91
Дмитрий Михайлов
ВР
24
Федор Мотовилов
ЦЗ
2
Алексей Найденов
ПЗ
38
Дмитрий Пытлев
ПЗ
99
Антон Убониев
ЛВ
24
Владимир Толмачев
ОП
26
Дмитрий Икованюк
ОП
19
Максим Машнев
ОП
8
Аркадий Бондаренко
ЦП
80
Вадим Богданов
ПВ
27
Сергей Алексеев
ПВ
Главный тренер
Константин Дзуцев
Звезда
1
Андрей Зайцев
ВР
98
Валерий Каптилов
ЛЗ
59
Андрей Зенюк
ЛЗ
4
Артем Колобов
ЦЗ
23
Михаил Лукьянов
ЦЗ
10
Эльнур Халыгов
ЛВ
8
Арсен Нышаналиев
ЦП
5
Рустам Шабанов
ЦП
58
Денис Лебедев
ЦП
17
Рони Михайловский
АП
11
Илья Воронцов
АП
Главный тренер
Владислав Галкин
Иркутск
25
Кирилл Чернявский
ВР
34
Александр Усов
ЛЗ
22
Григорий Труфанов
ЦЗ
20
Даниил Канхарей
ЛВ
97
Даниил Оганичев
ЦП
99
Андрей Ломаш
ЦП
22
Андрей Путилов
АП
38
Егор Перевозников
АП
11
Владислав Брагин
ЦФ
Звезда
30
Данил Пшеничников
ВР
18
Владимир Прозоров
ЦЗ
5
Игорь Смирнов
ЦЗ
77
Максим Сергеев
ЦП
19
Юрий Мединский
ЦП
72
Александр Болдырев
АП
20
Никита Константинов
ЦФ
11
Никита Погребнев
ЦФ
3-3-1-3
91
Михайлов
2
Найденов
24
Мотовилов
38
Пытлев
24
Толмачев
26
Икованюк
19
Машнев
8
Бондаренко
99
Убониев
80
Богданов
27
Алексеев
4-3-3
1
Зайцев
98
Каптилов
4
Колобов
23
Лукьянов
59
Зенюк
8
Нышаналиев
5
Шабанов
58
Лебедев
17
Михайловский
11
Воронцов
10
Халыгов
8
Бондаренко
11
Брагин
11
Брагин
8
Бондаренко
Путилов
34
Усов
34
Усов
Путилов
80
Богданов
97
Оганичев
97
Оганичев
80
Богданов
19
Машнев
99
Ломаш
99
Ломаш
19
Машнев
24
Толмачев
22
Путилов
22
Путилов
24
Толмачев
17
Михайловский
20
Константинов
20
Константинов
17
Михайловский
58
Лебедев
77
Сергеев
77
Сергеев
58
Лебедев
10
Халыгов
19
Мединский
19
Мединский
10
Халыгов
11
Воронцов
5
Смирнов
5
Смирнов
11
Воронцов
8
Нышаналиев
72
Болдырев
72
Болдырев
8
Нышаналиев
Остались в запасе
Иркутск
Звезда
25
Кирилл Чернявский
ВР
22
Григорий Труфанов
ЦЗ
20
Даниил Канхарей
ЛВ
38
Егор Перевозников
АП
Главный тренер
Константин Дзуцев
30
Данил Пшеничников
ВР
18
Владимир Прозоров
ЦЗ
11
Никита Погребнев
ЦФ
Главный тренер
Владислав Галкин
Остались в запасе
25
Кирилл Чернявский
ВР
22
Григорий Труфанов
ЦЗ
20
Даниил Канхарей
ЛВ
38
Егор Перевозников
АП
Остались в запасе
30
Данил Пшеничников
ВР
18
Владимир Прозоров
ЦЗ
11
Никита Погребнев
ЦФ
Главный тренер
Константин Дзуцев
Главный тренер
Владислав Галкин
Статистика матча Иркутск - Звезда
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Иркутск
1 : 1
05.07.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Космос
2 : 0
28.06.2026
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Иркутск
0 : 4
21.06.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Череповец
1 : 2
14.06.2026
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 6 тур
Звезда
1 : 1
03.06.2026
Иркутск
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Звезда
1 : 2
31.10.2026
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Динамо СПб
1 : 0
24.10.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Звезда
2 : 0
16.10.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
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1 : 8
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