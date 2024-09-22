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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Иркутск - Знамя Труда
Иркутск - Знамя Труда: обзор матча 22 сентября 2024
Иркутск
22.09.2024, воскресенье, 13:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 24 тур
1 : 0
Завершен
Знамя Труда
77'
Д. Пытлев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Иркутск - Знамя Труда
Замена
Д. Канхарей
️️️️
А. Убониев
85'
78'
Желтая карточка
М. Канаев
ГОЛ! 1:0!
Д. Пытлев
Пас отдал
К. Чернявский
77'
76'
Желтая карточка
М. Сентюрин
Замена
Д. Оганичев
️️️️
В. Богданов
70'
59'
Замена
Н. Веретенников
️️️️
Д. Тимофеев
59'
Замена
Д. Соболев
️️️️
М. Костюк
Замена
Е. Перевозников
️️️️
А. Бондаренко
59'
Замена
И. Яковлев
️️️️
В. Брагин
59'
46'
Замена
О. Любченко
️️️️
М. Баринов
46'
Замена
И. Красильщиков
️️️️
С. Капанжи
46'
Замена
П. Кузнецов
️️️️
Д. Шанин
Желтая карточка
В. Богданов
23'
14'
Желтая карточка
Д. Тимофеев
Желтая карточка
А. Бондаренко
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Иркутск
91
Дмитрий Михайлов
ВР
34
Александр Усов
ЛЗ
2
Алексей Найденов
ПЗ
38
Дмитрий Пытлев
ПЗ
99
Антон Убониев
ЛВ
26
Дмитрий Икованюк
ОП
19
Максим Машнев
ОП
8
Аркадий Бондаренко
ЦП
80
Вадим Богданов
ПВ
27
Сергей Алексеев
ПВ
11
Владислав Брагин
ЦФ
Главный тренер
Константин Дзуцев
Знамя Труда
35
Даниил Стратан
ВР
33
Артём Лавренков
ЦЗ
44
Роман Шишков
ЦЗ
5
Михаил Баринов
ЦЗ
4
Дмитрий Неплюев
ПЗ
77
Даниил Шанин
ПЗ
69
Максим Костюк
ЛВ
17
Михаил Канаев
ОП
9
Михаил Сентюрин
ЦП
20
Сергей Капанжи
АП
7
Даниил Тимофеев
ЦФ
Иркутск
25
Кирилл Чернявский
ВР
22
Григорий Труфанов
ЦЗ
24
Федор Мотовилов
ЦЗ
20
Даниил Канхарей
ЛВ
24
Владимир Толмачев
ОП
97
Даниил Оганичев
ЦП
99
Андрей Ломаш
ЦП
38
Егор Перевозников
АП
33
Иван Яковлев
ЦФ
Знамя Труда
77
Артем Тимошенко
ВР
16
Михаил Хвиюзов
ВР
31
Олег Любченко
ПЗ
78
Павел Кузнецов
ЛВ
24
Кирилл Воробьев
ЛВ
4
Иван Красильщиков
ОП
42
Данил Соболев
АП
10
Роман Урхов
ПВ
25
Николай Веретенников
ЦФ
22
Руслан Тутаев
ЦФ
3-2-1-3-1
91
Михайлов
34
Усов
2
Найденов
38
Пытлев
26
Икованюк
19
Машнев
8
Бондаренко
99
Убониев
80
Богданов
27
Алексеев
11
Брагин
3-3-1-2-1
35
Стратан
33
Лавренков
44
Шишков
5
Баринов
77
Шанин
17
Канаев
4
Неплюев
9
Сентюрин
20
Капанжи
69
Костюк
7
Тимофеев
11
Брагин
33
Яковлев
33
Яковлев
11
Брагин
80
Богданов
97
Оганичев
97
Оганичев
80
Богданов
99
Убониев
20
Канхарей
20
Канхарей
99
Убониев
8
Бондаренко
38
Перевозников
38
Перевозников
8
Бондаренко
7
Тимофеев
25
Веретенников
25
Веретенников
7
Тимофеев
20
Капанжи
4
Красильщиков
4
Красильщиков
20
Капанжи
5
Баринов
31
Любченко
31
Любченко
5
Баринов
77
Шанин
78
Кузнецов
78
Кузнецов
77
Шанин
69
Костюк
42
Соболев
42
Соболев
69
Костюк
Остались в запасе
Иркутск
Знамя Труда
25
Кирилл Чернявский
ВР
22
Григорий Труфанов
ЦЗ
24
Федор Мотовилов
ЦЗ
24
Владимир Толмачев
ОП
99
Андрей Ломаш
ЦП
Главный тренер
Константин Дзуцев
77
Артем Тимошенко
ВР
16
Михаил Хвиюзов
ВР
22
Руслан Тутаев
ЦФ
10
Роман Урхов
ПВ
24
Кирилл Воробьев
ЛВ
Остались в запасе
25
Кирилл Чернявский
ВР
22
Григорий Труфанов
ЦЗ
24
Федор Мотовилов
ЦЗ
24
Владимир Толмачев
ОП
99
Андрей Ломаш
ЦП
Остались в запасе
77
Артем Тимошенко
ВР
16
Михаил Хвиюзов
ВР
22
Руслан Тутаев
ЦФ
10
Роман Урхов
ПВ
24
Кирилл Воробьев
ЛВ
Главный тренер
Константин Дзуцев
Статистика матча Иркутск - Знамя Труда
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Иркутск
1 : 1
05.07.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Космос
2 : 0
28.06.2026
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Иркутск
0 : 4
21.06.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Череповец
1 : 2
14.06.2026
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 6 тур
Звезда
1 : 1
03.06.2026
Иркутск
Знамя Труда
Товарищеские матчи
Локомотив
8 : 0
03.07.2026
Знамя Труда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Динамо СПб
3 : 0
01.11.2025
Знамя Труда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Знамя Труда
2 : 0
25.10.2025
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Ротор-2
0 : 3
18.10.2025
Знамя Труда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
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3 : 1
11.10.2025
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