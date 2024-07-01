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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Звезда - Иркутск
Звезда - Иркутск: обзор матча 01 июля 2024
Звезда
01.07.2024, понедельник, 17:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
1 : 1
Завершен
Иркутск
77'
М. Сергеев
45'
Д. Пытлев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Звезда - Иркутск
86'
Желтая карточка
Д. Пытлев
Желтая карточка
Н. Ходорченко
80'
Желтая карточка
М. Андреев
79'
Замена
Н. Ходорченко
️️️️
К. Сечкин
78'
ГОЛ! 1:1!
М. Сергеев
Пас отдал
М. Козин
77'
73'
Замена
Э. Богданов
️️️️
И. Яковлев
66'
Замена
В. Толмачев
️️️️
А. Усов
Замена
М. Козин
️️️️
А. Трофимов
61'
46'
Замена
Г. Труфанов
️️️️
А. Полоротов
45'
ГОЛ! 0:1!
Д. Пытлев
Пас отдал
Е. Перевозников
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Звезда
30
Данил Пшеничников
ВР
59
Андрей Зенюк
ЛЗ
61
Тимофей Рожков
ЦЗ
18
Владимир Прозоров
ЦЗ
72
Максим Агапов
ПЗ
24
Кирилл Сечкин
ПЗ
75
Кирилл Макаров
ЦП
77
Максим Сергеев
ЦП
42
Данил Соболев
АП
77
Максим Андреев
АП
43
Андрей Трофимов
ПВ
Главный тренер
Геннадий Орбу
Иркутск
16
Артем Цыгулев
ВР
34
Александр Усов
ЛЗ
24
Федор Мотовилов
ЦЗ
3
Дмитрий Толмачев
ЦЗ
5
Антон Полоротов
ПЗ
38
Дмитрий Пытлев
ПЗ
2
Алексей Найденов
ПЗ
99
Антон Убониев
ЛВ
26
Дмитрий Икованюк
ОП
38
Егор Перевозников
АП
33
Иван Яковлев
ЦФ
Главный тренер
Константин Дзуцев
Звезда
34
Александр Прохоров
ВР
62
Валерий Мурзаков
ЦЗ
23
Никита Ходорченко
ПЗ
69
Михаил Козин
ПВ
Иркутск
25
Кирилл Чернявский
ВР
22
Григорий Труфанов
ЦЗ
30
Даниил Ким
ПЗ
24
Владимир Толмачев
ОП
17
Ренат Цзинь
ЦП
80
Вадим Богданов
ПВ
7
Эдуард Богданов
ЦФ
3-2-2-3
30
Пшеничников
72
Агапов
61
Рожков
18
Прозоров
59
Зенюк
24
Сечкин
75
Макаров
77
Сергеев
42
Соболев
77
Андреев
43
Трофимов
3-3-2-1
16
Цыгулев
38
Пытлев
24
Мотовилов
3
Толмачев
2
Найденов
26
Икованюк
34
Усов
38
Перевозников
99
Убониев
33
Яковлев
24
Сечкин
23
Ходорченко
23
Ходорченко
24
Сечкин
43
Трофимов
69
Козин
69
Козин
43
Трофимов
5
Полоротов
22
Труфанов
22
Труфанов
5
Полоротов
34
Усов
24
Толмачев
24
Толмачев
34
Усов
33
Яковлев
7
Богданов
7
Богданов
33
Яковлев
Остались в запасе
Звезда
Иркутск
34
Александр Прохоров
ВР
62
Валерий Мурзаков
ЦЗ
Главный тренер
Геннадий Орбу
25
Кирилл Чернявский
ВР
30
Даниил Ким
ПЗ
17
Ренат Цзинь
ЦП
80
Вадим Богданов
ПВ
Главный тренер
Константин Дзуцев
Остались в запасе
34
Александр Прохоров
ВР
62
Валерий Мурзаков
ЦЗ
Остались в запасе
25
Кирилл Чернявский
ВР
30
Даниил Ким
ПЗ
17
Ренат Цзинь
ЦП
80
Вадим Богданов
ПВ
Главный тренер
Геннадий Орбу
Главный тренер
Константин Дзуцев
Статистика матча Звезда - Иркутск
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Звезда
1 : 2
31.10.2026
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Динамо СПб
1 : 0
24.10.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Звезда
2 : 0
16.10.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Звезда
1 : 8
02.10.2026
Тверь
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Иркутск
1 : 1
05.07.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Космос
2 : 0
28.06.2026
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Иркутск
0 : 4
21.06.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Череповец
1 : 2
14.06.2026
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 6 тур
Звезда
1 : 1
03.06.2026
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