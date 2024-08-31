Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Динамо СПб - Иркутск
Динамо СПб - Иркутск: обзор матча 31 августа 2024
Динамо СПб
31.08.2024, суббота, 15:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 21 тур
0 : 2
Завершен
Иркутск
48'
И. Яковлев
56'
И. Яковлев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо СПб - Иркутск
90'
+2
Замена
Д. Оганичев
️️️️
А. Убониев
88'
Замена
Г. Труфанов
️️️️
М. Машнев
75'
Замена
В. Толмачев
️️️️
В. Богданов
Замена
Г. Макаров
️️️️
Н. Колдунов
75'
Замена
Н. Колганов
️️️️
Р. Хаджиев
75'
Замена
К. Фатеев
️️️️
И. Воробьев
69'
Замена
Р. Умаров
️️️️
А. Орлов
62'
Замена
Р. Хаджиев
️️️️
А. Пикарев
62'
56'
ГОЛ! 0:2!
И. Яковлев
Пас отдал
С. Алексеев
Желтая карточка
И. Зириков
48'
48'
ГОЛ! 0:1!
И. Яковлев
Пас отдал
А. Усов
46'
Замена
А. Бондаренко
️️️️
Е. Перевозников
Желтая карточка
И. Воробьев
31'
30'
Желтая карточка
Е. Перевозников
Желтая карточка
Н. Танков
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо СПб
84
Иван Зириков
ВР
4
Антон Белов
ЦЗ
4
Денис Осокин
ЦЗ
89
Владислав Масальский
ЦЗ
63
Алексей Казаринов
ПЗ
28
Артем Пикарев
ОП
24
Андрей Орлов
ОП
10
Никита Колдунов
ЦП
19
Дмитрий Шилов
АП
95
Илья Воробьев
ПВ
7
Никита Танков
ЦФ
Главный тренер
Александр Фомичев
Иркутск
16
Артем Цыгулев
ВР
34
Александр Усов
ЛЗ
24
Федор Мотовилов
ЦЗ
38
Дмитрий Пытлев
ПЗ
99
Антон Убониев
ЛВ
26
Дмитрий Икованюк
ОП
19
Максим Машнев
ОП
38
Егор Перевозников
АП
80
Вадим Богданов
ПВ
27
Сергей Алексеев
ПВ
33
Иван Яковлев
ЦФ
Главный тренер
Константин Дзуцев
Динамо СПб
99
Николай Новиков
ВР
3
Роман Хаджиев
ЦЗ
52
Кирилл Фатеев
ЛВ
60
Георгий Макаров
ЦП
21
Никита Колганов
АП
15
Дмитрий Вашкевич
ЦФ
11
Ризван Умаров
ЦФ
Иркутск
91
Дмитрий Михайлов
ВР
22
Григорий Труфанов
ЦЗ
5
Антон Полоротов
ПЗ
20
Даниил Канхарей
ЛВ
24
Владимир Толмачев
ОП
97
Даниил Оганичев
ЦП
8
Аркадий Бондаренко
ЦП
4-2-1-2-1
84
Зириков
4
Белов
4
Осокин
89
Масальский
63
Казаринов
28
Пикарев
24
Орлов
10
Колдунов
19
Шилов
95
Воробьев
7
Танков
3-2-3-2
16
Цыгулев
38
Пытлев
24
Мотовилов
34
Усов
26
Икованюк
19
Машнев
27
Алексеев
38
Перевозников
99
Убониев
33
Яковлев
80
Богданов
28
Пикарев
3
Хаджиев
3
Хаджиев
28
Пикарев
10
Колдунов
60
Макаров
60
Макаров
10
Колдунов
Хаджиев
21
Колганов
21
Колганов
Хаджиев
95
Воробьев
52
Фатеев
52
Фатеев
95
Воробьев
24
Орлов
11
Умаров
11
Умаров
24
Орлов
19
Машнев
22
Труфанов
22
Труфанов
19
Машнев
80
Богданов
24
Толмачев
24
Толмачев
80
Богданов
99
Убониев
97
Оганичев
97
Оганичев
99
Убониев
38
Перевозников
8
Бондаренко
8
Бондаренко
38
Перевозников
Остались в запасе
Динамо СПб
Иркутск
99
Николай Новиков
ВР
15
Дмитрий Вашкевич
ЦФ
Главный тренер
Александр Фомичев
91
Дмитрий Михайлов
ВР
5
Антон Полоротов
ПЗ
20
Даниил Канхарей
ЛВ
Главный тренер
Константин Дзуцев
Остались в запасе
99
Николай Новиков
ВР
15
Дмитрий Вашкевич
ЦФ
Остались в запасе
91
Дмитрий Михайлов
ВР
5
Антон Полоротов
ПЗ
20
Даниил Канхарей
ЛВ
Главный тренер
Александр Фомичев
Главный тренер
Константин Дзуцев
Статистика матча Динамо СПб - Иркутск
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Луки-Энергия
0 : 0
01.11.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Динамо СПб
1 : 0
24.10.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Торпедо Вл
1 : 1
18.10.2026
Динамо СПб
Россия. Кубок, 1/2 финала
Волна
1 : 1
14.10.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Динамо Вг
0 : 3
04.10.2026
Динамо СПб
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Иркутск
1 : 1
05.07.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Космос
2 : 0
28.06.2026
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Иркутск
0 : 4
21.06.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Череповец
1 : 2
14.06.2026
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 6 тур
Звезда
1 : 1
03.06.2026
Иркутск
Новости команд
Все
Динамо СПб
Иркутск
75 клубов из России утратили профессиональный статус за 10 лет
25 ноября
6
«Волна» – «Динамо СПб»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 октября 2026
14 октября
«Волна» – «Динамо СПб»: кто победит в матче 5 раунда Кубка России 2026/2027
13 октября
«Динамо Вологда» – «Динамо СПб»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
3 октября
«Динамо СПб» – «Балтика-2»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
25 сентября
«Волна» – «Динамо СПб»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 октября 2026
14 октября
«Волна» – «Динамо СПб»: кто победит в матче 5 раунда Кубка России 2026/2027
13 октября
«Динамо Вологда» – «Динамо СПб»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
3 октября
«Динамо СПб» – «Балтика-2»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
25 сентября
«Динамо СПб» – «Сочи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 сентября 2026
9 сентября
75 клубов из России утратили профессиональный статус за 10 лет
25 ноября
6
3-й клуб снялся с Кубка России
5 августа
5
5-й клуб за полтора месяца снялся со Второй лиги
22 июля
2
«Иркутск» – «Динамо СПб»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.65
20 июня
«Череповец» – «Иркутск»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.6
13 июня
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+