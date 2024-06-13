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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Иркутск - Балтика-2
Иркутск - Балтика-2: обзор матча 13 июня 2024
Иркутск
13.06.2024, четверг, 13:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
2 : 2
Завершен
Балтика-2
38'
М. Машнев
82'
М. Машнев
9'
Н. Терещук
72'
М. Мокин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Иркутск - Балтика-2
90'
+2
Замена
А. Бабчук
️️️️
Н. Терещук
ГОЛ! 2:2!
М. Машнев
82'
Замена
В. Брагин
️️️️
И. Яковлев
82'
79'
Замена
Л. Тимошкин
️️️️
И. Салихов
Замена
В. Богданов
️️️️
А. Усов
78'
Замена
Г. Труфанов
️️️️
В. Толмачев
78'
72'
ГОЛ! 1:2!
М. Мокин
Пас отдал
Н. Камаев
61'
Желтая карточка
Ю. Петровский
Желтая карточка
А. Полоротов
55'
ГОЛ! 1:1!
М. Машнев
38'
9'
ГОЛ! 0:1!
Н. Терещук
Пас отдал
В. Вшивков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Иркутск
16
Артем Цыгулев
ВР
34
Александр Усов
ЛЗ
24
Федор Мотовилов
ЦЗ
5
Антон Полоротов
ПЗ
38
Дмитрий Пытлев
ПЗ
2
Алексей Найденов
ПЗ
99
Антон Убониев
ЛВ
19
Максим Машнев
ОП
24
Владимир Толмачев
ОП
38
Егор Перевозников
АП
33
Иван Яковлев
ЦФ
Главный тренер
Константин Дзуцев
Балтика-2
64
Осман Гасанбеков
ЛЗ
47
Иван Савицкий
ЛЗ
23
Юрий Петровский
ЦЗ
7
Марк Мокин
ЛВ
91
Вадим Вшивков
ЛВ
87
Артем Исик
ОП
90
Николай Камаев
ОП
90
Ислам Мокаев
ЦП
92
Иван Салихов
ЦП
66
Никита Терещук
ЦФ
Иркутск
91
Дмитрий Михайлов
ВР
22
Григорий Труфанов
ЦЗ
30
Даниил Ким
ПЗ
99
Андрей Ломаш
ЦП
17
Ренат Цзинь
ЦП
80
Вадим Богданов
ПВ
11
Владислав Брагин
ЦФ
Балтика-2
1
Глеб Костелей
ВР
4
Лев Тимошкин
ЦЗ
75
Артём Бабчук
АП
76
Данил Ваганов
ПВ
39
Кирилл Степанов
ЦФ
53
Кирилл Николаев
ЦФ
3-4-2-1
16
Цыгулев
5
Полоротов
38
Пытлев
24
Мотовилов
34
Усов
19
Машнев
24
Толмачев
2
Найденов
99
Убониев
38
Перевозников
33
Яковлев
3-2-2-2-1
64
Гасанбеков
23
Петровский
47
Савицкий
87
Исик
90
Камаев
90
Мокаев
92
Салихов
7
Мокин
91
Вшивков
66
Терещук
33
Яковлев
11
Брагин
11
Брагин
33
Яковлев
34
Усов
80
Богданов
80
Богданов
34
Усов
24
Толмачев
22
Труфанов
22
Труфанов
24
Толмачев
92
Салихов
4
Тимошкин
4
Тимошкин
92
Салихов
66
Терещук
75
Бабчук
75
Бабчук
66
Терещук
Остались в запасе
Иркутск
Балтика-2
99
Андрей Ломаш
ЦП
17
Ренат Цзинь
ЦП
30
Даниил Ким
ПЗ
91
Дмитрий Михайлов
ВР
Главный тренер
Константин Дзуцев
1
Глеб Костелей
ВР
76
Данил Ваганов
ПВ
39
Кирилл Степанов
ЦФ
53
Кирилл Николаев
ЦФ
Остались в запасе
99
Андрей Ломаш
ЦП
17
Ренат Цзинь
ЦП
30
Даниил Ким
ПЗ
91
Дмитрий Михайлов
ВР
Остались в запасе
1
Глеб Костелей
ВР
76
Данил Ваганов
ПВ
39
Кирилл Степанов
ЦФ
53
Кирилл Николаев
ЦФ
Главный тренер
Константин Дзуцев
Статистика матча Иркутск - Балтика-2
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Иркутск
1 : 1
05.07.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Космос
2 : 0
28.06.2026
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Иркутск
0 : 4
21.06.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Череповец
1 : 2
14.06.2026
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 6 тур
Звезда
1 : 1
03.06.2026
Иркутск
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Динамо Вг
3 : 0
01.11.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Балтика-2
2 : 1
17.10.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Чертаново
1 : 0
11.10.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Балтика-2
1 : 2
04.10.2026
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 25 тур
Динамо СПб
1 : 0
26.09.2026
Балтика-2
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