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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Иркутск - Родина-М
Иркутск - Родина-М: обзор матча 25 июня 2024
Иркутск
25.06.2024, вторник, 12:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
1 : 0
Завершен
Родина-М
73'
Ф. Мотовилов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Иркутск - Родина-М
Замена
Г. Труфанов
️️️️
М. Машнев
90'
+3
Замена
В. Богданов
️️️️
А. Убониев
86'
85'
Замена
А. Гончаров
️️️️
Р. Копылов
85'
Замена
А. Рогачев
️️️️
В. Ролдугин
80'
Желтая карточка
Д. Малыгин
ГОЛ! 1:0!
Ф. Мотовилов
Пас отдал
А. Убониев
73'
Желтая карточка
Ф. Мотовилов
71'
Замена
В. Толмачев
️️️️
А. Усов
70'
Замена
Э. Богданов
️️️️
И. Яковлев
70'
69'
Замена
М. Киселев
️️️️
А. Гарибян
64'
Замена
Д. Борисов
️️️️
М. Ципуштанов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Иркутск
16
Артем Цыгулев
ВР
34
Александр Усов
ЛЗ
24
Федор Мотовилов
ЦЗ
5
Антон Полоротов
ПЗ
38
Дмитрий Пытлев
ПЗ
2
Алексей Найденов
ПЗ
99
Антон Убониев
ЛВ
19
Максим Машнев
ОП
26
Дмитрий Икованюк
ОП
38
Егор Перевозников
АП
33
Иван Яковлев
ЦФ
Главный тренер
Константин Дзуцев
Родина-М
35
Никита Павлов
ВР
3
Ефим Колобов
ЦЗ
24
Николай Придава
ЦЗ
44
Павел Баранов
ЦЗ
48
Вадим Ролдугин
ПЗ
8
Михаил Ципуштанов
ЛВ
62
Рустам Берзегов
ЦП
27
Дмитрий Малыгин
АП
25
Артем Бирюков
АП
57
Роман Копылов
АП
77
Артур Гарибян
ЦФ
Главный тренер
Филипп Соколинский
Иркутск
91
Дмитрий Михайлов
ВР
25
Кирилл Чернявский
ВР
22
Григорий Труфанов
ЦЗ
30
Даниил Ким
ПЗ
24
Владимир Толмачев
ОП
99
Андрей Ломаш
ЦП
17
Ренат Цзинь
ЦП
80
Вадим Богданов
ПВ
7
Эдуард Богданов
ЦФ
Родина-М
35
Роман Тарасов
ВР
3
Андрей Рогачев
ЛЗ
7
Михаил Харлан
ЦЗ
92
Александр Гончаров
ЦП
15
Матвей Елизаров
АП
18
Даниил Борисов
ПВ
89
Матвей Киселев
ЦФ
3-4-2-1
16
Цыгулев
5
Полоротов
38
Пытлев
24
Мотовилов
34
Усов
19
Машнев
26
Икованюк
2
Найденов
99
Убониев
38
Перевозников
33
Яковлев
4-1-3-2
35
Павлов
48
Ролдугин
24
Придава
44
Баранов
3
Колобов
62
Берзегов
25
Бирюков
57
Копылов
8
Ципуштанов
77
Гарибян
27
Малыгин
33
Яковлев
7
Богданов
7
Богданов
33
Яковлев
99
Убониев
80
Богданов
80
Богданов
99
Убониев
34
Усов
24
Толмачев
24
Толмачев
34
Усов
19
Машнев
22
Труфанов
22
Труфанов
19
Машнев
48
Ролдугин
3
Рогачев
3
Рогачев
48
Ролдугин
57
Копылов
92
Гончаров
92
Гончаров
57
Копылов
8
Ципуштанов
18
Борисов
18
Борисов
8
Ципуштанов
77
Гарибян
89
Киселев
89
Киселев
77
Гарибян
Остались в запасе
Иркутск
Родина-М
99
Андрей Ломаш
ЦП
17
Ренат Цзинь
ЦП
30
Даниил Ким
ПЗ
91
Дмитрий Михайлов
ВР
25
Кирилл Чернявский
ВР
Главный тренер
Константин Дзуцев
35
Роман Тарасов
ВР
7
Михаил Харлан
ЦЗ
15
Матвей Елизаров
АП
Главный тренер
Филипп Соколинский
Остались в запасе
99
Андрей Ломаш
ЦП
17
Ренат Цзинь
ЦП
30
Даниил Ким
ПЗ
91
Дмитрий Михайлов
ВР
25
Кирилл Чернявский
ВР
Остались в запасе
35
Роман Тарасов
ВР
7
Михаил Харлан
ЦЗ
15
Матвей Елизаров
АП
Главный тренер
Константин Дзуцев
Главный тренер
Филипп Соколинский
Статистика матча Иркутск - Родина-М
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Иркутск
1 : 1
05.07.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Космос
2 : 0
28.06.2026
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Иркутск
0 : 4
21.06.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Череповец
1 : 2
14.06.2026
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 6 тур
Звезда
1 : 1
03.06.2026
Иркутск
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Орел
0 : 0
31.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Сатурн
1 : 2
23.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Родина-М
0 : 3
17.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Зенит
0 : 1
10.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Родина-М
1 : 0
03.10.2026
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