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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Родина-М - Иркутск
Родина-М - Иркутск: обзор матча 13 октября 2024
Родина-М
13.10.2024, воскресенье, 15:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
1 : 2
Завершен
Иркутск
60'
Р. Копылов
10'
А. Бондаренко
90'
Д. Пытлев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Родина-М - Иркутск
90'
+3
Замена
Г. Труфанов
️️️️
А. Убониев
90'
ГОЛ! 1:2!
Д. Пытлев
Пас отдал
Д. Канхарей
Желтая карточка
Н. Трапицын
88'
79'
Замена
Д. Оганичев
️️️️
Е. Перевозников
79'
Замена
А. Путилов
️️️️
М. Машнев
Желтая карточка
Н. Постников
77'
71'
Замена
Д. Канхарей
️️️️
В. Толмачев
Замена
М. Омаров
️️️️
Р. Кукушбаев
66'
ГОЛ! 1:1!
Р. Копылов
60'
Желтая карточка
Р. Кукушбаев
49'
46'
Замена
А. Бондаренко
️️️️
В. Богданов
Замена
Р. Копылов
️️️️
Р. Берзегов
46'
Замена
А. Гарибян
️️️️
М. Белковский
46'
40'
Желтая карточка
В. Богданов
Желтая карточка
Е. Баранов
31'
10'
ГОЛ! 0:1!
А. Бондаренко
Пас отдал
Е. Перевозников
Желтая карточка
А. Кокарев
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Родина-М
35
Роман Тарасов
ВР
71
Егор Баранов
ЛЗ
95
Степан Правкин
ЦЗ
7
Михаил Харлан
ЦЗ
74
Арсений Ягодкин
ЦЗ
23
Никита Трапицын
ЛВ
66
Артем Кокарев
ЛВ
28
Руслан Кукушбаев
ЛВ
71
Никита Постников
ОП
62
Рустам Берзегов
ЦП
11
Максим Белковский
ЦФ
Главный тренер
Александр Павленко
Иркутск
91
Дмитрий Михайлов
ВР
24
Федор Мотовилов
ЦЗ
2
Алексей Найденов
ПЗ
38
Дмитрий Пытлев
ПЗ
99
Антон Убониев
ЛВ
19
Максим Машнев
ОП
26
Дмитрий Икованюк
ОП
24
Владимир Толмачев
ОП
38
Егор Перевозников
АП
27
Сергей Алексеев
ПВ
80
Вадим Богданов
ПВ
Главный тренер
Константин Дзуцев
Родина-М
98
Никита Быков
ВР
91
Даниил Баринов
ВР
71
Матвей Кожин
ЛВ
8
Михаил Ципуштанов
ЛВ
10
Магомед Омаров
АП
57
Роман Копылов
АП
18
Даниил Борисов
ПВ
77
Артур Гарибян
ЦФ
Иркутск
25
Кирилл Чернявский
ВР
22
Григорий Труфанов
ЦЗ
20
Даниил Канхарей
ЛВ
97
Даниил Оганичев
ЦП
8
Аркадий Бондаренко
ЦП
99
Андрей Ломаш
ЦП
22
Андрей Путилов
АП
4-1-1-3-1
35
Тарасов
71
Баранов
7
Харлан
74
Ягодкин
95
Правкин
71
Постников
62
Берзегов
28
Кукушбаев
66
Кокарев
23
Трапицын
11
Белковский
3-3-3-1
91
Михайлов
38
Пытлев
24
Мотовилов
2
Найденов
19
Машнев
26
Икованюк
24
Толмачев
80
Богданов
38
Перевозников
99
Убониев
27
Алексеев
11
Белковский
77
Гарибян
77
Гарибян
11
Белковский
28
Кукушбаев
10
Омаров
10
Омаров
28
Кукушбаев
62
Берзегов
57
Копылов
57
Копылов
62
Берзегов
99
Убониев
22
Труфанов
22
Труфанов
99
Убониев
38
Перевозников
97
Оганичев
97
Оганичев
38
Перевозников
80
Богданов
8
Бондаренко
8
Бондаренко
80
Богданов
24
Толмачев
20
Канхарей
20
Канхарей
24
Толмачев
19
Машнев
22
Путилов
22
Путилов
19
Машнев
Остались в запасе
Родина-М
Иркутск
71
Матвей Кожин
ЛВ
18
Даниил Борисов
ПВ
98
Никита Быков
ВР
91
Даниил Баринов
ВР
8
Михаил Ципуштанов
ЛВ
Главный тренер
Александр Павленко
25
Кирилл Чернявский
ВР
99
Андрей Ломаш
ЦП
Главный тренер
Константин Дзуцев
Остались в запасе
71
Матвей Кожин
ЛВ
18
Даниил Борисов
ПВ
98
Никита Быков
ВР
91
Даниил Баринов
ВР
8
Михаил Ципуштанов
ЛВ
Остались в запасе
25
Кирилл Чернявский
ВР
99
Андрей Ломаш
ЦП
Главный тренер
Александр Павленко
Главный тренер
Константин Дзуцев
Статистика матча Родина-М - Иркутск
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Орел
0 : 0
31.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Сатурн
1 : 2
23.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Родина-М
0 : 3
17.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Зенит
0 : 1
10.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Родина-М
1 : 0
03.10.2026
Арсенал-2
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Иркутск
1 : 1
05.07.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Космос
2 : 0
28.06.2026
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Иркутск
0 : 4
21.06.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Череповец
1 : 2
14.06.2026
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 6 тур
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1 : 1
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