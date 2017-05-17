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Андрей Зорин - статистика

Завершил карьеру
4 мая 1997 (29), Ангарск
#41 | Полузащитник
175 см | 60 кг
Россия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Томь (мол)
22
2
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Томь (мол)
2 : 0
17.05.2017
Кр. Советов (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак М (мол)
5 : 1
05.05.2017
Томь (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Томь (мол)
0 : 3
30.04.2017
Зенит (мол)
1' - 87'
Россия. Молодежное первенство, 25 тур
Анжи (мол)
4 : 1
26.04.2017
Томь (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 24 тур
Томь (мол)
0 : 0
22.04.2017
Оренбург (мол)
1' - 90'
37'
Россия. Молодежное первенство, 23 тур
Урал (мол)
0 : 0
15.04.2017
Томь (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 21 тур
Арсенал Т (мол)
1 : 1
31.03.2017
Томь (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 20 тур
Томь (мол)
0 : 3
18.03.2017
Амкар (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 17 тур
Уфа (мол)
3 : 3
04.12.2016
Томь (мол)
46' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 16 тур
Томь (мол)
2 : 4
30.11.2016
Локомотив (мол)
1' - 90'
24'
Россия. Молодежное первенство, 15 тур
Кр. Советов (мол)
2 : 1
26.11.2016
Томь (мол)
70' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 14 тур
Ахмат (мол)
1 : 4
20.11.2016
Томь (мол)
Был в запасе
Россия. Молодежное первенство, 13 тур
Томь (мол)
0 : 0
04.11.2016
Спартак М (мол)
61' - 89'
Россия. Молодежное первенство, 12 тур
Зенит (мол)
1 : 0
29.10.2016
Томь (мол)
1' - 80'
Россия. Молодежное первенство, 11 тур
Томь (мол)
0 : 0
21.10.2016
Анжи (мол)
79' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 9 тур
Томь (мол)
4 : 0
30.09.2016
Урал (мол)
50' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 8 тур
Рубин (мол)
0 : 3
25.09.2016
Томь (мол)
1' - 46'
Россия. Молодежное первенство, 7 тур
Томь (мол)
2 : 0
16.09.2016
Арсенал Т (мол)
73' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 5 тур
Томь (мол)
1 : 3
27.08.2016
ЦСКА (мол)
1' - 76'
Россия. Молодежное первенство, 4 тур
Ростов (мол)
2 : 2
19.08.2016
Томь (мол)
1' - 57'
Россия. Молодежное первенство, 3 тур
Томь (мол)
4 : 1
13.08.2016
Уфа (мол)
70' - 90'
83'
76'
Россия. Молодежное первенство, 2 тур
Локомотив (мол)
2 : 2
06.08.2016
Томь (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 1 тур
Краснодар (мол)
3 : 2
31.07.2016
Томь (мол)
1' - 90'
40'
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