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    Андрей Зорин - статистика

    #41 | Полузащитник
    Имя Андрей
    Отчество Андреевич
    Фамилия Зорин
    Состав Без клуба
    Родной город Ангарск
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 4 мая 1997 (25 лет)
    Рост 175
    Вес 60
    Стоимость:
    € 50
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Томь (мол) 22 2 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.05.2017 1' -90' Томь (мол) (Томск) 2:0 Кр. Советов (мол) (Самара)
    05.05.2017 1' -90' Спартак М (мол) (Москва) 5:1 Томь (мол) (Томск)
    30.04.2017 1' -87' Томь (мол) (Томск) 0:3 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    26.04.2017 1' -90' Анжи (мол) (Махачкала) 4:1 Томь (мол) (Томск)
    22.04.2017 1' -90' Томь (мол) (Томск) 0:0 Оренбург (мол) (Оренбург)
    37'
    15.04.2017 1' -90' Урал (мол) (Екатеринбург) 0:0 Томь (мол) (Томск)
    31.03.2017 1' -90' Арсенал Т (мол) (Тула) 1:1 Томь (мол) (Томск)
    18.03.2017 1' -90' Томь (мол) (Томск) 0:3 Амкар (мол) (Пермь)
    04.12.2016 46' -90' Уфа (мол) (Уфа) 3:3 Томь (мол) (Томск)
    30.11.2016 1' -90' Томь (мол) (Томск) 2:4 Локомотив (мол) (Москва)
    24'
    26.11.2016 70' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 2:1 Томь (мол) (Томск)
    20.11.2016 Был в запасе Ахмат (мол) (Грозный) 1:4 Томь (мол) (Томск)
    04.11.2016 61' -89' Томь (мол) (Томск) 0:0 Спартак М (мол) (Москва)
    29.10.2016 1' -80' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 1:0 Томь (мол) (Томск)
    21.10.2016 79' -90' Томь (мол) (Томск) 0:0 Анжи (мол) (Махачкала)
    30.09.2016 50' -90' Томь (мол) (Томск) 4:0 Урал (мол) (Екатеринбург)
    25.09.2016 1' -46' Рубин (мол) (Казань) 0:3 Томь (мол) (Томск)
    16.09.2016 73' -90' Томь (мол) (Томск) 2:0 Арсенал Т (мол) (Тула)
    27.08.2016 1' -76' Томь (мол) (Томск) 1:3 ЦСКА (мол) (Москва)
    19.08.2016 1' -57' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 2:2 Томь (мол) (Томск)
    13.08.2016 70' -90' Томь (мол) (Томск) 4:1 Уфа (мол) (Уфа)
    83' 76'
    06.08.2016 1' -90' Локомотив (мол) (Москва) 2:2 Томь (мол) (Томск)
    31.07.2016 1' -90' Краснодар (мол) (Краснодар) 3:2 Томь (мол) (Томск)
    40'
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