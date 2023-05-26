Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Андре Симойш - статистика

Завершил карьеру
16 декабря 1989 (36)
#8 | Полузащитник
177 см
Португалия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фамаликан
9
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 34 тур
Риу Аве
2 : 2
26.05.2023
Фамаликан
90' - 90'
Португалия. Примейра, 33 тур
Фамаликан
2 : 4
20.05.2023
Порту
84' - 90'
Португалия. Примейра, 31 тур
Фамаликан
1 : 2
08.05.2023
Шавиш
Был в запасе
Португалия. Примейра, 28 тур
Фамаликан
2 : 1
14.04.2023
Витория Гимараеш
84' - 90'
Португалия. Примейра, 26 тур
Фамаликан
0 : 1
03.04.2023
Арука
Был в запасе
Португалия. Примейра, 24 тур
Фамаликан
1 : 0
13.03.2023
Каза Пиа
Был в запасе
Португалия. Примейра, 23 тур
Бенфика
2 : 0
04.03.2023
Фамаликан
Был в запасе
Португалия. Примейра, 22 тур
Фамаликан
1 : 0
24.02.2023
Портимоненси
Был в запасе
Португалия. Примейра, 21 тур
Санта-Клара
1 : 3
19.02.2023
Фамаликан
Был в запасе
Португалия. Примейра, 20 тур
Фамаликан
0 : 1
12.02.2023
Жил Висенте
Был в запасе
Португалия. Примейра, 13 тур
Фамаликан
1 : 2
13.11.2022
Спортинг
Был в запасе
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
0 : 0
06.11.2022
Фамаликан
80' - 90'
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
3 : 2
31.10.2022
Фамаликан
Был в запасе
Португалия. Примейра, 10 тур
Фамаликан
2 : 1
22.10.2022
Пасуш де Феррейра
82' - 90'
Португалия. Примейра, 9 тур
Арука
4 : 1
10.10.2022
Фамаликан
Был в запасе
Португалия. Примейра, 8 тур
Фамаликан
4 : 0
02.10.2022
Боавишта
Был в запасе
Португалия. Примейра, 7 тур
Каза Пиа
1 : 0
18.09.2022
Фамаликан
Был в запасе
Португалия. Примейра, 6 тур
Фамаликан
0 : 1
10.09.2022
Бенфика
Был в запасе
Португалия. Примейра, 5 тур
Портимоненси
1 : 0
04.09.2022
Фамаликан
83' - 90'
Португалия. Примейра, 4 тур
Фамаликан
1 : 0
28.08.2022
Санта-Клара
81' - 90'
Португалия. Примейра, 3 тур
Жил Висенте
0 : 0
22.08.2022
Фамаликан
Был в запасе
Португалия. Примейра, 2 тур
Фамаликан
0 : 3
12.08.2022
Брага
1' - 61'
Португалия. Примейра, 1 тур
Эшторил
2 : 0
06.08.2022
Фамаликан
1' - 65'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
2
Экс-сотрудник «Спартака» и «Динамо» на следующей неделе начнет работу в «Локомотиве»
13:35
Раскрыты имена 6 кандидатов на замену Галактионову в «Локомотиве»
13:14
6
Хави прокомментировал свой дебют в сборной Нидерландов
12:23
Орлов перечислил поводы для беспокойства в «Спартаке»
12:09
12
Стало известно решение Дзюбы по предложениям клубов Медиалиги
11:58
В «Факеле» определились с будущим Василенко
11:47
Клопп прокомментировал свой дебют в сборной Германии
11:39
«Зенит» взял 19 игроков на матч в Китай
11:28
2
Основной защитник «Спартака» высказался о новом контракте с клубом
11:14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+