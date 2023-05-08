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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Фамаликан - Шавиш
Фамаликан - Шавиш: обзор матча 08 мая 2023
Фамаликан
08.05.2023, понедельник, 21:00
Португалия. Примейра, 31 тур
1 : 2
Завершен
Шавиш
54'
Риччели
80'
Э. Эрнандес
89'
Ж. Тейшейра (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фамаликан - Шавиш
89'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Ж. Тейшейра
Желтая карточка
Риччели
88'
Замена
Р. Лима
️️️️
Ф. Моура
87'
Замена
Л. Санка
️️️️
И. Хайме
87'
Замена
Денилсон
️️️️
С. Коломбатто
83'
80'
ГОЛ! 1:1!
Э. Эрнандес
Пас отдал
Бенни
79'
Замена
Жо
️️️️
Ж. Мендеш
65'
Замена
Э. Эрнандес
️️️️
Жуниньо
65'
Замена
Ж. Коррейя
️️️️
Ж. Кейрош
Замена
А. Добре
️️️️
Пабло
62'
ГОЛ! 1:0!
Риччели
Пас отдал
С. Коломбатто
54'
Замена
М. Агиррегабирия
️️️️
А. Пенетра
46'
46'
Замена
Бенни
️️️️
Эуллер
46'
Замена
N. Obiora
️️️️
Гима
45'
+1
Желтая карточка
Ж. Мендеш
38'
Желтая карточка
Эуллер
Желтая карточка
И. Родригес
27'
22'
Желтая карточка
Гима
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фамаликан
1
Луис Жуниор
ВР
74
Франсишку Моура
ЛЗ
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
5
Риччели
ЦЗ
6
Отавио
ЦЗ
24
Иван Хайме
ЛВ
11
Сантьяго Коломбатто
ОП
28
Зеду Юссуф
ЦП
7
Иво Родригес
ЦФ
29
Йхондер Кадис
ЦФ
19
Пабло
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Шавиш
28
Пауло Витор
ВР
5
Бруну Ланга
ЛЗ
16
Эуллер
ЛЗ
20
Нельсон Монте
ЦЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
4
Жоау Кейрош
ЦЗ
7
Исса Абасс
ЛВ
18
Жоао Тейшейра
ЦП
10
Жоау Мендеш
ЦП
21
Гима
ЦП
23
Жуниньо
ПВ
Фамаликан
1
Иван Злобин
ВР
28
Рубен Лима
ЛЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
29
Алекс Добре
ЛВ
8
Андре Симойш
ЦП
20
Давид Тавареш
ЦП
11
Леандру Санка
ПВ
10
Денилсон
ЦФ
Шавиш
31
Родриго Моура
ВР
57
Сандру Круз
ЛЗ
77
Жоау Коррейя
ПЗ
11
Лютер Сингх
ЛВ
8
Жоау Педру
ЦП
40
Nwankwo Obiora
ЦП
7
Бенни
ПВ
99
Жо
ЦФ
23
Эктор Эрнандес
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Жуниор
74
Моура
5
Риччели
6
Отавио
5
Пенетра
11
Коломбатто
28
Юссуф
24
Хайме
19
Пабло
29
Кадис
7
Родригес
3-2-3-2
28
Витор
20
Монте
26
Понк
4
Кейрош
5
Ланга
16
Эуллер
18
Тейшейра
10
Мендеш
21
Гима
23
Жуниньо
7
Абасс
74
Моура
28
Лима
28
Лима
74
Моура
5
Пенетра
20
Агиррегабирия
20
Агиррегабирия
5
Пенетра
19
Пабло
29
Добре
29
Добре
19
Пабло
24
Хайме
11
Санка
11
Санка
24
Хайме
11
Коломбатто
10
Денилсон
10
Денилсон
11
Коломбатто
4
Кейрош
77
Коррейя
77
Коррейя
4
Кейрош
21
Гима
40
40
21
Гима
16
Эуллер
7
Бенни
7
Бенни
16
Эуллер
10
Мендеш
99
Жо
99
Жо
10
Мендеш
23
Жуниньо
23
Эрнандес
23
Эрнандес
23
Жуниньо
Остались в запасе
Фамаликан
Шавиш
1
Иван Злобин
ВР
4
Энеа Михай
ЦЗ
8
Андре Симойш
ЦП
20
Давид Тавареш
ЦП
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
31
Родриго Моура
ВР
57
Сандру Круз
ЛЗ
8
Жоау Педру
ЦП
11
Лютер Сингх
ЛВ
Остались в запасе
1
Иван Злобин
ВР
4
Энеа Михай
ЦЗ
8
Андре Симойш
ЦП
20
Давид Тавареш
ЦП
Остались в запасе
31
Родриго Моура
ВР
57
Сандру Круз
ЛЗ
8
Жоау Педру
ЦП
11
Лютер Сингх
ЛВ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Статистика матча Фамаликан - Шавиш
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Фамаликан
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Фамаликан
1 : 4
12.10.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Шавиш
Португалия. Примейра, 34 тур
Спортинг
3 : 0
18.05.2024
Шавиш
Португалия. Примейра, 33 тур
Шавиш
0 : 1
10.05.2024
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
0 : 3
04.05.2024
Порту
Португалия. Примейра, 31 тур
Каза Пиа
2 : 1
27.04.2024
Шавиш
Португалия. Примейра, 30 тур
Шавиш
2 : 2
21.04.2024
Эшторил
Информация о матче
Стадион:
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