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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Фамаликан - Порту
Фамаликан - Порту: обзор матча 20 мая 2023
Фамаликан
20.05.2023, суббота, 22:30
Португалия. Примейра, 33 тур
2 : 4
Завершен
Порту
33'
И. Хайме
44'
С. Коломбатто (П)
7'
М. Тареми (П)
10'
М. Тареми
67'
М. Тареми (П)
75'
М. Тареми (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фамаликан - Порту
90'
+10
Замена
Д. Намасо
️️️️
Галено
Замена
М. Агиррегабирия
️️️️
А. Пенетра
90'
+7
90'
Замена
Г. Верон
️️️️
М. Тареми
Замена
А. Симойш
️️️️
С. Коломбатто
84'
Замена
Г. Ассунсао
️️️️
З. Юссуф
84'
75'
ГОЛ с пенальти! 2:4!
М. Тареми
Желтая карточка
Отавио
74'
68'
Замена
М. Урибе
️️️️
М. Груйич
68'
Замена
Эванилсон
️️️️
Т. Мартинес
Замена
Ж. Кадиль
️️️️
А. Добре
68'
Замена
Р. Фонте
️️️️
Пабло
68'
67'
ГОЛ с пенальти! 2:3!
М. Тареми
Желтая карточка
З. Юссуф
66'
57'
Желтая карточка
Отавио
Желтая карточка
С. Коломбатто
45'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
С. Коломбатто
44'
ГОЛ! 1:2!
И. Хайме
Пас отдал
И. Родригес
33'
Желтая карточка
И. Родригес
26'
18'
Желтая карточка
М. Тареми
10'
ГОЛ! 0:2!
М. Тареми
Пас отдал
Отавио
7'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Тареми
Желтая карточка
Л. Жуниор
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фамаликан
1
Луис Жуниор
ВР
28
Рубен Лима
ЛЗ
6
Отавио
ЦЗ
5
Риччели
ЦЗ
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
29
Алекс Добре
ЛВ
24
Иван Хайме
ЛВ
11
Сантьяго Коломбатто
ОП
28
Зеду Юссуф
ЦП
19
Пабло
ЦФ
7
Иво Родригес
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
18
Венделл
ЛЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
11
Пепе
ЛВ
13
Галено
ЛВ
8
Марко Груйич
ОП
46
Стефен Эустакиу
ОП
25
Отавио
АП
11
Тони Мартинес
ЦФ
9
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Фамаликан
1
Иван Злобин
ВР
4
Энеа Михай
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
12
Густаво Ассунсао
ОП
20
Давид Тавареш
ЦП
8
Андре Симойш
ЦП
8
Густаво Са
АП
28
Жуниор Кадиль
ПВ
17
Руи Фонте
ЦФ
Порту
14
Клаудио Рамос
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
27
Родригу Консейсау
ПЗ
8
Матеус Урибе
ОП
10
Андре Франку
АП
27
Габриэль Верон
ПВ
3
Дэнни Намасо
ЦФ
9
Эванилсон
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Жуниор
28
Лима
5
Риччели
5
Пенетра
6
Отавио
11
Коломбатто
28
Юссуф
24
Хайме
29
Добре
7
Родригес
19
Пабло
3-2-3-2
99
Кошта
5
Маркано
3
Пепе
18
Венделл
8
Груйич
46
Эустакиу
11
Пепе
25
Отавио
13
Галено
9
Тареми
11
Мартинес
5
Пенетра
20
Агиррегабирия
20
Агиррегабирия
5
Пенетра
28
Юссуф
12
Ассунсао
12
Ассунсао
28
Юссуф
11
Коломбатто
8
Симойш
8
Симойш
11
Коломбатто
29
Добре
28
Кадиль
28
Кадиль
29
Добре
19
Пабло
17
Фонте
17
Фонте
19
Пабло
8
Груйич
8
Урибе
8
Урибе
8
Груйич
9
Тареми
27
Верон
27
Верон
9
Тареми
13
Галено
3
Намасо
3
Намасо
13
Галено
11
Мартинес
9
Эванилсон
9
Эванилсон
11
Мартинес
Остались в запасе
Фамаликан
Порту
1
Иван Злобин
ВР
4
Энеа Михай
ЦЗ
20
Давид Тавареш
ЦП
8
Густаво Са
АП
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
14
Клаудио Рамос
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
27
Родригу Консейсау
ПЗ
10
Андре Франку
АП
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Остались в запасе
1
Иван Злобин
ВР
4
Энеа Михай
ЦЗ
20
Давид Тавареш
ЦП
8
Густаво Са
АП
Остались в запасе
14
Клаудио Рамос
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
27
Родригу Консейсау
ПЗ
10
Андре Франку
АП
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Статистика матча Фамаликан - Порту
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Фамаликан
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Фамаликан
1 : 4
12.10.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Порту
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Информация о матче
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