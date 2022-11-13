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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Фамаликан - Спортинг
Фамаликан - Спортинг: обзор матча 13 ноября 2022
Фамаликан
13.11.2022, воскресенье, 23:30
Португалия. Примейра, 13 тур
1 : 2
Завершен
Спортинг
78'
И. Хайме
42'
Тринкау
45+3'
П. Гонсалвеш (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фамаликан - Спортинг
90'
+6
Желтая карточка
С. Коатес
89'
Желтая карточка
П. Порро
Желтая карточка
Р. Фонте
83'
80'
Замена
Р. Эшгайю
️️️️
Паулинью
Замена
Р. Фонте
️️️️
Й. Кадис
79'
Замена
А. Мильян
️️️️
И. Родригес
79'
ГОЛ! 1:2!
И. Хайме
Пас отдал
М. Агиррегабирия
78'
Замена
М. Агиррегабирия
️️️️
А. Пенетра
74'
70'
Замена
М. Эдвардс
️️️️
Тринкау
Замена
З. Юссуф
️️️️
Р. Лима
68'
Замена
И. Хайме
️️️️
Пеле
67'
59'
Замена
А. Гомес
️️️️
М. Рейс
Желтая карточка
Риччели
53'
45'
+4
Желтая карточка
Д. Сент-Джуст
Желтая карточка
Х. Луис Родригес
45'
+4
45'
+4
Желтая карточка
М. Рейс
45'
+3
ГОЛ с пенальти! 0:2!
П. Гонсалвеш
Желтая карточка
Р. Лима
45'
42'
ГОЛ! 0:1!
Тринкау
Пас отдал
Паулинью
41'
Желтая карточка
Тринкау
29'
Желтая карточка
Г. Инасиу
21'
Желтая карточка
М. Угарте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фамаликан
74
Франсишку Моура
ЛЗ
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
5
Риччели
ЦЗ
28
Рубен Лима
ЦЗ
11
Хосе Луис Родригес
ЛП
11
Сантьяго Коломбатто
ОП
25
Пеле
ЦП
7
Иво Родригес
ЦФ
1
Луис Жуниор
ЦФ
29
Йхондер Кадис
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Спортинг
1
Антонио Адан
ВР
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
5
Хидемаса Морита
ОП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
7
Тринкау
ЦФ
26
Паулинью
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Фамаликан
1
Иван Злобин
ВР
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
24
Иван Хайме
ЛВ
12
Густаво Ассунсао
ОП
8
Андре Симойш
ЦП
28
Зеду Юссуф
ЦП
17
Руи Фонте
ЦФ
9
Алекс Мильян
ЦФ
Спортинг
20
Франко Исраэль
ВР
3
Хосе Марса
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
77
Жован Кабрал
ЛВ
11
Артур Гомес
ЛВ
14
Сотирис Александропулос
ЦП
14
Дариу Эссуго
ЦП
10
Маркус Эдвардс
ПВ
10
Рочинья
ЦФ
3-3-2-3
4
Михай
5
Риччели
28
Лима
74
Моура
11
Коломбатто
5
Пенетра
11
Родригес
25
Пеле
29
Кадис
1
Жуниор
7
Родригес
3-4-1-2
1
Адан
4
Коатес
25
Инасиу
2
Рейс
23
Порро
5
Угарте
5
Морита
6
Сент-Джуст
28
Гонсалвеш
26
Паулинью
7
Тринкау
5
Пенетра
20
Агиррегабирия
20
Агиррегабирия
5
Пенетра
28
Лима
28
Юссуф
28
Юссуф
28
Лима
25
Пеле
24
Хайме
24
Хайме
25
Пеле
29
Кадис
17
Фонте
17
Фонте
29
Кадис
7
Родригес
9
Мильян
9
Мильян
7
Родригес
26
Паулинью
47
Эшгайю
47
Эшгайю
26
Паулинью
2
Рейс
11
Гомес
11
Гомес
2
Рейс
7
Тринкау
10
Эдвардс
10
Эдвардс
7
Тринкау
Остались в запасе
Фамаликан
Спортинг
1
Иван Злобин
ВР
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
12
Густаво Ассунсао
ОП
8
Андре Симойш
ЦП
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
20
Франко Исраэль
ВР
3
Хосе Марса
ЦЗ
14
Сотирис Александропулос
ЦП
14
Дариу Эссуго
ЦП
77
Жован Кабрал
ЛВ
10
Рочинья
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
1
Иван Злобин
ВР
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
12
Густаво Ассунсао
ОП
8
Андре Симойш
ЦП
Остались в запасе
20
Франко Исраэль
ВР
3
Хосе Марса
ЦЗ
14
Сотирис Александропулос
ЦП
14
Дариу Эссуго
ЦП
77
Жован Кабрал
ЛВ
10
Рочинья
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Фамаликан - Спортинг
4
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
7
Матчи команд
Фамаликан
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Фамаликан
1 : 4
12.10.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Спортинг
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Информация о матче
Стадион:
Жозе Алваладе
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