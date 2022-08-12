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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Фамаликан - Брага
Фамаликан - Брага: обзор матча 12 августа 2022
Фамаликан
12.08.2022, пятница, 22:15
Португалия. Примейра, 2 тур
0 : 3
Завершен
Брага
13'
Н. Секейра
18'
С. Банза
79'
С. Банза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фамаликан - Брага
Желтая карточка
Э. де ла Фуэнте
90'
+3
82'
Замена
А. Руис
️️️️
С. Банза
79'
ГОЛ! 0:3!
С. Банза
Замена
Р. Фонте
️️️️
А. Мильян
75'
73'
Замена
Д. Лайнес
️️️️
Ю. Медейрос
72'
Замена
А. Каштру
️️️️
А. Орта
Замена
С. Коломбатто
️️️️
А. Симойш
61'
Замена
Пеле
️️️️
Г. Ассунсао
61'
45'
+1
Желтая карточка
Ф. Силва
Желтая карточка
Д. Батубинсика
24'
18'
ГОЛ! 0:2!
С. Банза
13'
ГОЛ! 0:1!
Н. Секейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фамаликан
21
Дилан Батубинсика
ЦЗ
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
28
Рубен Лима
ЦЗ
2
Эрнан де ла Фуэнте
ПЗ
12
Густаво Ассунсао
ОП
8
Андре Симойш
ЦП
28
Зеду Юссуф
ЦП
1
Луис Жуниор
ЦФ
19
Эриберту Тавареш
ЦФ
9
Алекс Мильян
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Брага
1
Матеус
ВР
3
Витор Тормена
ЦЗ
6
Нуну Секейра
ЦЗ
4
Сику Ниакате
ЦЗ
70
Фабиано Силва
ПЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
6
Андре Орта
ЦП
73
Аль Мусрати
ЦП
9
Витинья
ЦФ
24
Симон Банза
ЦФ
45
Юри Медейрос
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Фамаликан
1
Иван Злобин
ВР
33
Оуэн Бек
ЛЗ
4
Cláudio Silva
ЦЗ
11
Сантьяго Коломбатто
ОП
25
Пеле
ЦП
20
Педру Бразау
АП
17
Руи Фонте
ЦФ
Брага
12
Тиагу Са
ВР
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
30
Лукас Минейро
ОП
21
Родригу Гомеш
ЦП
8
Андре Каштру
АП
16
Диего Лайнес
ПВ
9
Абель Руис
ЦФ
4-1-2-3
21
Батубинсика
5
Пенетра
28
Лима
2
де ла Фуэнте
12
Ассунсао
8
Симойш
28
Юссуф
9
Мильян
19
Тавареш
1
Жуниор
4-2-1-3
1
Матеус
70
Силва
6
Секейра
4
Ниакате
3
Тормена
6
Орта
73
Мусрати
21
Орта
45
Медейрос
24
Банза
9
Витинья
8
Симойш
11
Коломбатто
11
Коломбатто
8
Симойш
12
Ассунсао
25
Пеле
25
Пеле
12
Ассунсао
9
Мильян
17
Фонте
17
Фонте
9
Мильян
45
Медейрос
16
Лайнес
16
Лайнес
45
Медейрос
6
Орта
8
Каштру
8
Каштру
6
Орта
24
Банза
9
Руис
9
Руис
24
Банза
Остались в запасе
Фамаликан
Брага
1
Иван Злобин
ВР
33
Оуэн Бек
ЛЗ
4
Cláudio Silva
ЦЗ
20
Педру Бразау
АП
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
12
Тиагу Са
ВР
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
30
Лукас Минейро
ОП
21
Родригу Гомеш
ЦП
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Остались в запасе
1
Иван Злобин
ВР
33
Оуэн Бек
ЛЗ
4
Cláudio Silva
ЦЗ
20
Педру Бразау
АП
Остались в запасе
12
Тиагу Са
ВР
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
30
Лукас Минейро
ОП
21
Родригу Гомеш
ЦП
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Статистика матча Фамаликан - Брага
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Фамаликан
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Фамаликан
1 : 4
12.10.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Информация о матче
Стадион:
Брага Мунисипаль
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