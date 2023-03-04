Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Бенфика - Фамаликан
Бенфика - Фамаликан: обзор матча 04 марта 2023
Бенфика
04.03.2023, суббота, 00:15
Португалия. Примейра, 23 тур
2 : 0
Завершен
Фамаликан
36'
Г. Рамуш
90+3'
Г. Рамуш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бенфика - Фамаликан
ГОЛ! 2:0!
Г. Рамуш
90'
+3
87'
Замена
Ж. Кадиль
️️️️
И. Хайме
Замена
Ж. Невеш
️️️️
Д. Нерес
87'
Замена
П. Муса
️️️️
Рафа
83'
79'
Желтая карточка
М. Агиррегабирия
73'
Желтая карточка
Г. Са
Желтая карточка
Н. Отаменди
71'
71'
Замена
Денилсон
️️️️
Пабло
71'
Замена
Д. Тавареш
️️️️
С. Коломбатто
71'
Замена
Г. Са
️️️️
Л. Санка
62'
Желтая карточка
Э. Михай
46'
Замена
М. Агиррегабирия
️️️️
Риччели
ГОЛ! 1:0!
Г. Рамуш
Пас отдал
А. Гримальдо
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
14
Антониу Силва
ЦЗ
6
Александер Бах
ПЗ
14
Фредрик Эушнес
ОП
12
Флорентину
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
7
Давид Нерес
ПВ
27
Рафа
ЦФ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Фамаликан
1
Луис Жуниор
ВР
74
Франсишку Моура
ЛЗ
5
Риччели
ЦЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
24
Иван Хайме
ЛВ
11
Сантьяго Коломбатто
ОП
28
Зеду Юссуф
ЦП
11
Леандру Санка
ПВ
19
Пабло
ЦФ
7
Иво Родригес
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Бенфика
24
Самуэль Соареш
ВР
2
Рафаэль Родригеш
ЦЗ
5
Морато
ЦЗ
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
87
Жоау Невеш
АП
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
9
Петар Муса
ЦФ
Фамаликан
1
Иван Злобин
ВР
28
Рубен Лима
ЦЗ
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
20
Давид Тавареш
ЦП
8
Андре Симойш
ЦП
8
Густаво Са
АП
28
Жуниор Кадиль
ПВ
10
Денилсон
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Влаходимос
22
Гримальдо
30
Отаменди
14
Силва
6
Бах
14
Эушнес
12
Флорентину
23
Мариу
7
Нерес
9
Рамуш
27
Рафа
4-1-1-2-2
1
Жуниор
5
Риччели
4
Михай
5
Пенетра
74
Моура
11
Коломбатто
28
Юссуф
11
Санка
24
Хайме
7
Родригес
19
Пабло
7
Нерес
87
Невеш
87
Невеш
7
Нерес
27
Рафа
9
Муса
9
Муса
27
Рафа
5
Риччели
20
Агиррегабирия
20
Агиррегабирия
5
Риччели
11
Коломбатто
20
Тавареш
20
Тавареш
11
Коломбатто
11
Санка
8
Са
8
Са
11
Санка
24
Хайме
28
Кадиль
28
Кадиль
24
Хайме
19
Пабло
10
Денилсон
10
Денилсон
19
Пабло
Остались в запасе
Бенфика
Фамаликан
24
Самуэль Соареш
ВР
2
Рафаэль Родригеш
ЦЗ
5
Морато
ЦЗ
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
1
Иван Злобин
ВР
28
Рубен Лима
ЦЗ
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
8
Андре Симойш
ЦП
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Остались в запасе
24
Самуэль Соареш
ВР
2
Рафаэль Родригеш
ЦЗ
5
Морато
ЦЗ
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
Остались в запасе
1
Иван Злобин
ВР
28
Рубен Лима
ЦЗ
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
8
Андре Симойш
ЦП
Главный тренер
Рогер Шмидт
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Статистика матча Бенфика - Фамаликан
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Бенфика
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Лига Европы, 5 тур
Виктория
4 : 0
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Фамаликан
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Фамаликан
1 : 4
12.10.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу да Луж
Новости команд
Все
Бенфика
Фамаликан
«Виктория Пльзень» – «Бенфика»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:23
Лига Европы: шансы «Виктории Пльзень» и «Бенфики» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
«ПСЖ» хочет подписать скандального вингера из Аргентины
24 ноября
Вратарь Украины – после очередного поражения: «Сами себя закапываем»
16 ноября
1
«Бенфика» – «Лех»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Виктория Пльзень» – «Бенфика»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:23
Лига Европы: шансы «Виктории Пльзень» и «Бенфики» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
«ПСЖ» хочет подписать скандального вингера из Аргентины
24 ноября
Вратарь Украины – после очередного поражения: «Сами себя закапываем»
16 ноября
1
«Бенфика» – «Лех»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Российский вратарь впервые за 10 месяцев сыграл за португальский клуб
20 октября
«Санта-Клара» – «Фамаликан»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
Список самых дорогих вратарей России
2025.12.30 13:36
ЦСКА отказался от варианта с игроком из чемпионата Китая
2025.07.31 08:41
Российский вратарь продлил контракт с португальским клубом
2025.06.18 11:55
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+