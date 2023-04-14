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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Фамаликан - Витория Гимараеш
Фамаликан - Витория Гимараеш: обзор матча 14 апреля 2023
Фамаликан
14.04.2023, пятница, 22:15
Португалия. Примейра, 28 тур
2 : 1
Завершен
Витория Гимараеш
10'
Й. Кадис
70'
Ф. Моура
64'
Д. Силва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фамаликан - Витория Гимараеш
90'
+6
Желтая карточка
А. Сафира
85'
Замена
Н. Жанвье
️️️️
А. Фрейташ
85'
Замена
Э. Са
️️️️
Д. Силва
Замена
А. Симойш
️️️️
С. Коломбатто
84'
Замена
Д. Кейруш
️️️️
И. Хайме
81'
73'
Замена
А. Силва
️️️️
R. Lameiras
72'
Замена
Н. Луж
️️️️
М. Силва
ГОЛ! 2:1!
Ф. Моура
Пас отдал
С. Коломбатто
70'
64'
ГОЛ! 1:1!
Д. Силва
Пас отдал
R. Lameiras
Замена
Денилсон
️️️️
Й. Кадис
61'
Замена
М. Агиррегабирия
️️️️
А. Добре
61'
46'
Замена
М. Джонстон
️️️️
Ж. Силва
Замена
Г. Ассунсао
️️️️
З. Юссуф
46'
Желтая карточка
З. Юссуф
45'
+2
33'
Красная карточка
Т. Силва
25'
Желтая карточка
M. Tounkara
Красная карточка
Риччели
23'
19'
Желтая карточка
Ж. Силва
ГОЛ! 1:0!
Й. Кадис
Пас отдал
А. Пенетра
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фамаликан
1
Луис Жуниор
ВР
74
Франсишку Моура
ЛЗ
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
6
Отавио
ЦЗ
5
Риччели
ЦЗ
24
Иван Хайме
ЛВ
29
Алекс Добре
ЛВ
11
Сантьяго Коломбатто
ОП
28
Зеду Юссуф
ЦП
7
Иво Родригес
ЦФ
29
Йхондер Кадис
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Витория Гимараеш
16
Кельтон Биаи
ВР
25
Афоншу Фрейташ
ЛЗ
29
Mamadou Tounkara
ЦЗ
2
Miguel Maga
ЦЗ
16
Ману Силва
ЦП
10
Ruben Lameiras
ЦП
80
Дани Силва
ЦП
21
Андре Андре
ЦП
70
Тиагу Силва
ЦП
20
Жота Силва
ЦФ
9
Алиссон Сафира
ЦФ
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Фамаликан
1
Иван Злобин
ВР
28
Рубен Лима
ЛЗ
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
12
Густаво Ассунсао
ОП
8
Андре Симойш
ЦП
8
Густаво Са
АП
19
Пабло
ЦФ
10
Денилсон
ЦФ
Витория Гимараеш
28
Элдер Са
ЛЗ
10
Нельсон Луж
ЛВ
20
Томаш Хандель
ЦП
10
Майкл Джонстон
ЦП
25
Matheus Índio
ЦП
17
Николя Жанвье
ЦФ
33
Андерсон Силва
ЦФ
7
R. Ogawa
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Жуниор
74
Моура
6
Отавио
5
Риччели
5
Пенетра
11
Коломбатто
28
Юссуф
29
Добре
24
Хайме
29
Кадис
7
Родригес
3-5-2
16
Биаи
29
2
25
Фрейташ
16
Силва
80
Силва
21
Андре Андре
70
Силва
10
9
Сафира
20
Силва
24
Хайме
5
Кейруш
5
Кейруш
24
Хайме
29
Добре
20
Агиррегабирия
20
Агиррегабирия
29
Добре
28
Юссуф
12
Ассунсао
12
Ассунсао
28
Юссуф
11
Коломбатто
8
Симойш
8
Симойш
11
Коломбатто
29
Кадис
10
Денилсон
10
Денилсон
29
Кадис
80
Силва
28
Са
28
Са
80
Силва
20
Силва
10
Джонстон
10
Джонстон
20
Силва
16
Силва
10
Луж
10
Луж
16
Силва
25
Фрейташ
17
Жанвье
17
Жанвье
25
Фрейташ
10
33
Силва
33
Силва
10
Остались в запасе
Фамаликан
Витория Гимараеш
1
Иван Злобин
ВР
28
Рубен Лима
ЛЗ
8
Густаво Са
АП
19
Пабло
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
20
Томаш Хандель
ЦП
25
Matheus Índio
ЦП
7
R. Ogawa
ЦФ
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Остались в запасе
1
Иван Злобин
ВР
28
Рубен Лима
ЛЗ
8
Густаво Са
АП
19
Пабло
ЦФ
Остались в запасе
20
Томаш Хандель
ЦП
25
Matheus Índio
ЦП
7
R. Ogawa
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Статистика матча Фамаликан - Витория Гимараеш
1
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Фамаликан
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Фамаликан
1 : 4
12.10.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Информация о матче
Стадион:
Афонсо Энрике
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