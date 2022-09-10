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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Фамаликан - Бенфика
Фамаликан - Бенфика: обзор матча 10 сентября 2022
Фамаликан
10.09.2022, суббота, 17:30
Португалия. Примейра, 6 тур
0 : 1
Завершен
Бенфика
63'
Рафа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фамаликан - Бенфика
Желтая карточка
Г. Са
90'
+5
Желтая карточка
С. Коломбатто
90'
+3
85'
Замена
Ф. Эушнес
️️️️
Э. Фернандес
Замена
Й. Кадис
️️️️
Э. де ла Фуэнте
82'
Замена
Г. Са
️️️️
З. Юссуф
82'
Замена
Р. Фонте
️️️️
А. Мильян
74'
Замена
П. Бразау
️️️️
Пеле
73'
64'
Замена
А. Бах
️️️️
Жилберто
64'
Замена
Шикинью
️️️️
Д. Нерес
64'
Замена
Р. Пиньо
️️️️
П. Муса
63'
ГОЛ! 0:1!
Рафа
Пас отдал
А. Гримальдо
Замена
Ж. Кадиль
️️️️
Ф. Моура
56'
46'
Замена
Д. Гонсалвеш
️️️️
Ю. Дракслер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фамаликан
74
Франсишку Моура
ЛЗ
28
Рубен Лима
ЦЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
5
Риччели
ЦЗ
2
Эрнан де ла Фуэнте
ПЗ
11
Сантьяго Коломбатто
ОП
25
Пеле
ЦП
28
Зеду Юссуф
ЦП
9
Алекс Мильян
ЦФ
7
Иво Родригес
ЦФ
1
Луис Жуниор
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
14
Антониу Силва
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
17
Энцо Фернандес
ОП
12
Флорентину
ОП
7
Давид Нерес
ПВ
27
Рафа
ЦФ
9
Петар Муса
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Фамаликан
13
Dalberson
ВР
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
8
Андре Симойш
ЦП
8
Густаво Са
ЦП
20
Педру Бразау
АП
17
Руи Фонте
ЦФ
29
Йхондер Кадис
ЦФ
28
Жуниор Кадиль
ЦФ
95
Théo Fonseca
ЦФ
Бенфика
23
Элтон Лейте
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
18
Александер Бах
ПЗ
14
Фредрик Эушнес
ОП
22
Шикинью
АП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
9
Энрике Араужо
ЦФ
9
Родриго Пиньо
ЦФ
3-3-2-3
28
Лима
4
Михай
5
Риччели
74
Моура
11
Коломбатто
2
де ла Фуэнте
25
Пеле
28
Юссуф
1
Жуниор
7
Родригес
9
Мильян
4-2-2-2
1
Влаходимос
12
Жилберто
14
Силва
30
Отаменди
22
Гримальдо
17
Фернандес
12
Флорентину
7
Нерес
7
Дракслер
9
Муса
27
Рафа
28
Юссуф
8
Са
8
Са
28
Юссуф
25
Пеле
20
Бразау
20
Бразау
25
Пеле
9
Мильян
17
Фонте
17
Фонте
9
Мильян
2
де ла Фуэнте
29
Кадис
29
Кадис
2
де ла Фуэнте
74
Моура
28
Кадиль
28
Кадиль
74
Моура
12
Жилберто
18
Бах
18
Бах
12
Жилберто
17
Фернандес
14
Эушнес
14
Эушнес
17
Фернандес
7
Нерес
22
Шикинью
22
Шикинью
7
Нерес
7
Дракслер
7
Гонсалвеш
7
Гонсалвеш
7
Дракслер
9
Муса
9
Пиньо
9
Пиньо
9
Муса
Остались в запасе
Фамаликан
Бенфика
13
Dalberson
ВР
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
8
Андре Симойш
ЦП
95
Théo Fonseca
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
23
Элтон Лейте
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
9
Энрике Араужо
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Остались в запасе
13
Dalberson
ВР
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
8
Андре Симойш
ЦП
95
Théo Fonseca
ЦФ
Остались в запасе
23
Элтон Лейте
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
9
Энрике Араужо
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча Фамаликан - Бенфика
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Фамаликан
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Фамаликан
1 : 4
12.10.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу да Луж
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