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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Риу Аве - Фамаликан
Риу Аве - Фамаликан: обзор матча 26 мая 2023
Риу Аве
26.05.2023, пятница, 21:00
Португалия. Примейра, 34 тур
2 : 2
Завершен
Фамаликан
70'
Э. Боатенг
82'
L. Ruiz
10'
Р. Лима
12'
А. Добре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Риу Аве - Фамаликан
90'
+8
Желтая карточка
Отавио
90'
+6
Замена
А. Симойш
️️️️
И. Родригес
Желтая карточка
Савио
87'
87'
Замена
Л. Санка
️️️️
И. Хайме
84'
Желтая карточка
А. Пенетра
ГОЛ! 2:2!
L. Ruiz
82'
Замена
J. Karse
️️️️
А. Самарис
79'
Замена
М. Баэса
️️️️
U.
79'
Желтая карточка
П. Вильям
76'
75'
Желтая карточка
С. Коломбатто
Желтая карточка
U.
74'
ГОЛ! 1:2!
Э. Боатенг
Пас отдал
Савио
70'
70'
Замена
М. Агиррегабирия
️️️️
А. Добре
69'
Замена
Р. Фонте
️️️️
Пабло
Замена
Эрнани
️️️️
B. Ventura
68'
Желтая карточка
А. Самарис
65'
64'
Желтая карточка
А. Добре
Замена
Э. Боатенг
️️️️
P. Vitor
46'
Замена
Савио
️️️️
Р. Панталон
36'
29'
Красная карточка
З. Юссуф
12'
ГОЛ! 0:2!
А. Добре
Пас отдал
С. Коломбатто
10'
ГОЛ! 0:1!
Р. Лима
Пас отдал
А. Добре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Риу Аве
91
Джонатан
ВР
3
Патрик Вильям
ЦЗ
42
Ренато Панталон
ЦЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
11
Bruno Ventura
ЦП
22
Андреас Самарис
ЦП
7
Paulo Vitor
ЦП
6
Гуга
АП
17
Ukra
ЦФ
11
L. Ruiz
ЦФ
11
Fábio Ronaldo
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Фамаликан
1
Иван Злобин
ВР
28
Рубен Лима
ЛЗ
6
Отавио
ЦЗ
5
Риччели
ЦЗ
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
29
Алекс Добре
ЛВ
24
Иван Хайме
ЛВ
11
Сантьяго Коломбатто
ОП
28
Зеду Юссуф
ЦП
19
Пабло
ЦФ
7
Иво Родригес
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Риу Аве
16
Савио
ЛЗ
23
Жозуэ
ЦЗ
93
Jorge Karse
ЦЗ
6
Амин Удрхири
ОП
8
Витор Гомеш
ЦП
8
Мигель Баэса
АП
27
Эрнани
ЦФ
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
Фамаликан
1
Луис Жуниор
ВР
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
20
Давид Тавареш
ЦП
8
Андре Симойш
ЦП
8
Густаво Са
АП
11
Леандру Санка
ПВ
17
Руи Фонте
ЦФ
3-3-1-3
91
Джонатан
3
Вильям
42
Панталон
33
Сантос
11
22
Самарис
7
6
Гуга
11
11
17
4-1-1-2-2
1
Злобин
6
Отавио
5
Риччели
5
Пенетра
28
Лима
11
Коломбатто
28
Юссуф
29
Добре
24
Хайме
7
Родригес
19
Пабло
42
Панталон
16
Савио
16
Савио
42
Панталон
22
Самарис
93
93
22
Самарис
17
8
Баэса
8
Баэса
17
11
27
Эрнани
27
Эрнани
11
7
9
Боатенг
9
Боатенг
7
29
Добре
20
Агиррегабирия
20
Агиррегабирия
29
Добре
7
Родригес
8
Симойш
8
Симойш
7
Родригес
24
Хайме
11
Санка
11
Санка
24
Хайме
19
Пабло
17
Фонте
17
Фонте
19
Пабло
Остались в запасе
Риу Аве
Фамаликан
23
Жозуэ
ЦЗ
6
Амин Удрхири
ОП
8
Витор Гомеш
ЦП
Главный тренер
Жозе Гомеш
1
Луис Жуниор
ВР
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
20
Давид Тавареш
ЦП
8
Густаво Са
АП
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Остались в запасе
23
Жозуэ
ЦЗ
6
Амин Удрхири
ОП
8
Витор Гомеш
ЦП
Остались в запасе
1
Луис Жуниор
ВР
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
20
Давид Тавареш
ЦП
8
Густаво Са
АП
Главный тренер
Жозе Гомеш
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Статистика матча Риу Аве - Фамаликан
4
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Риу Аве
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Академика де Визеу
2 : 1
01.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Алверка
1 : 0
19.09.2026
Риу Аве
Фамаликан
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Фамаликан
1 : 4
12.10.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Информация о матче
Стадион:
Эштадио до Риу Аве
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