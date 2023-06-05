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    Александр Вульфов - посты

    Полузащитник
    Имя Александр
    Отчество Михайлович
    Фамилия Вульфов
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 7 февраля 1998 (25 лет)
    Рост 184
    Вес 78
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