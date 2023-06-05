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Александр Вульфов
Главные новости
Кто победит в финале ЛЧ? Голосуйте за своего фаворита и получайте эмодзи в профиль
22
16:59
«Аль-Иттихад» подписал еще одного звездного француза: медосмотр пройден, сделка закрыта
16:57
РПЛ. «Факел» победил «Енисей» (1:0) на выезде в первом переходном матче
3
16:31
Смолов извинился перед болельщикам за пенальти паненкой на ЧМ-2018: «У меня тряслись коленки»
15:59
Карасев рассказал, как относится к своему прозвищу «Ручной Карась»
6
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Все новости
15:52
Тренер сборной Казахстана назвал два клуба, которые разочаровали его в сезоне РПЛ
15:43
Смолов назвал сумму, на которую он сможет прожить месяц
3
15:26
Экс-форвард «Спартака» получил паспорт Казахстана: его сразу вызвали в национальную команду
3
15:17
Лайв
«Оренбург» выкупил игрока «Спартака», Месси покинул «ПСЖ». LIVE главных трансферов мира от «Бомбардира»
1
15:14
«Ливерпуль» купил чемпиона мира за 35 миллионов: сделка закрыта
1
14:59
Агент Депая прокомментировал слова Промеса о возможном переходе Мемфиса в «Спартак»
3
14:51
Смолов рассказал, кого считает «новым Аршавиным»: «Даже порезче и побыстрее»
2
14:42
Российского футболиста задержали в Москве с наркотиками
4
14:31
«Идиот и дебил»: в «Оренбурге» отреагировали на вопрос о влиянии «Зенита» на трансфер Гюрлюка
6
14:18
«Оренбург» купил нападающего «Спартака»
2
14:12
«Краснодар» объявил о переходе первого новичка в межсезонье
13:59
Промес: «Спартак» и так выше «Зенита»
18
13:50
Месси готов бесплатно играть за «Барселону»
3
13:40
Смолов – депутату Журовой: «О чем ты говоришь, какая мобилизация? У меня контракт с «Динамо», каждый день играю в Новогорске»
2
13:29
Аршавин: «Я тоже не Ален Делон, но внешность Сафонова комична – эта бородка, усы»
2
12:53
Смолов: «Моуринью хотел взять меня в «Манчестер Юнайтед»
9
12:32
Сборная Украины назвала нового тренера – он выигрывал РПЛ
2
12:25
Фото
«Оренбург» купил аргентинского полузащитника
1
12:19
Карасев: «Добавлять по 10-15 минут – это неправильно»
5
12:03
Текст
Какими футболистами были действующие тренеры РПЛ: бывшие игроки «ПСЖ», «Миллуолла», звезда греческого футбола
3
12:00
Карпин оценил весну «Ростова»
1
12:00
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Как кайфовать от медиафутбола после профессионального? Кейс от бывшего игрока «Локо»
11:47
Аршавин рассказал, за счет чего «Ростов» попал в топ-4
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11:35
Смолов: «У Захаряна не стагнация, а регресс – чудака в «Челси» хотели, и где он?»
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Сборная сезона РПЛ от Орлова
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11:17
«Спартак» не намерен сохранять Бальде
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Смолов ответил, сыграет ли еще за сборную России
11:05
Месси выбрал новый клуб – это не «Барселона»
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Александр Вульфов
Посты
Александр Вульфов - посты
Полузащитник
Имя
Александр
Отчество
Михайлович
Фамилия
Вульфов
Команда
Завершил карьеру
Гражданство
Позиция
Полузащитник
Дата рождения
7 февраля 1998 (25 лет)
Рост
184
Вес
78
Статистика
Новости
Посты
05.06.2023 10:30
Как кайфовать от медиафутбола после профессионального? Кейс от бывшего игрока «Локо»
Первый пост в блоге Саши Вульфова.
1
Моб. версия
Возрастное ограничение
18+
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