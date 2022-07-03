Александр Вульфов - статистика
#96 | Полузащитник
|Имя
|Александр
|Отчество
|Михайлович
|Фамилия
|Вульфов
|Команда
|Акжайык
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 февраля 1998 (25 лет)
|Рост
|184
|Вес
|78
|Имя
|Александр
|Отчество
|Михайлович
|Фамилия
|Вульфов
|Команда
|Акжайык
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 февраля 1998 (25 лет)
|Рост
|184
|Вес
|78
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Акжайык
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.10.2022
|78' -90'
|Мактаарал (Атакент)
|1:0
|Акжайык (Уральск)
|03.07.2022
|46' -90'
|Кайрат (Алматы)
|2:0
|Акжайык (Уральск)