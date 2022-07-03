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    Александр Вульфов - статистика

    #96 | Полузащитник
    Имя Александр
    Отчество Михайлович
    Фамилия Вульфов
    Команда Акжайык
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 7 февраля 1998 (25 лет)
    Рост 184
    Вес 78
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Акжайык 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.10.2022 78' -90' Мактаарал (Атакент) 1:0 Акжайык (Уральск)
    03.07.2022 46' -90' Кайрат (Алматы) 2:0 Акжайык (Уральск)
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