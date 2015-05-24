Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Стивен Рид - статистика

Завершил карьеру
10 марта 1981 (45), Лондон
#18 | Защитник
185 см | 87 кг
Ирландия
Статистика Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бернли
7
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Астон Вилла
0 : 1
24.05.2015
Бернли
87' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Вест Хэм
1 : 0
02.05.2015
Бернли
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Бернли
0 : 0
05.04.2015
Тоттенхэм
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.03.2015
Бернли
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Бернли
1 : 0
14.03.2015
Манчестер Сити
90' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Ливерпуль
2 : 0
04.03.2015
Бернли
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Бернли
0 : 1
28.02.2015
Суонси
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Челси
1 : 1
21.02.2015
Бернли
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Манчестер Юнайтед
3 : 1
11.02.2015
Бернли
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Бернли
2 : 2
08.02.2015
Вест Бромвич
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Сандерленд
2 : 0
31.01.2015
Бернли
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Бернли
2 : 3
17.01.2015
Кристал Пэлас
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Бернли
2 : 1
10.01.2015
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Ньюкасл
3 : 3
01.01.2015
Бернли
37' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Бернли
0 : 1
26.12.2014
Ливерпуль
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Тоттенхэм
2 : 1
20.12.2014
Бернли
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 0
06.12.2014
Бернли
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Сток Сити
1 : 2
22.11.2014
Бернли
86' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Вест Бромвич
4 : 0
28.09.2014
Бернли
1' - 46'
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
Бернли
0 : 0
20.09.2014
Сандерленд
90' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
Кристал Пэлас
0 : 0
13.09.2014
Бернли
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Бернли
0 : 0
30.08.2014
Манчестер Юнайтед
89' - 90'
90'
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
Суонси
1 : 0
23.08.2014
Бернли
Был в запасе
Главные новости
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
23:17
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
22:43
62
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
22:39
3
У «Локомотива» сорвался трансфер игрока, ездившего на ЧМ-2026
22:30
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Факелом»
21:57
1
Мостовой отреагировал на вымученную победу «Спартака» над «Факелом»
21:38
2
ВидеоСоболев забил «Балтике» из-за дикой ошибки Латышонка, перешедшего из «Зенита»
21:27
14
Роналду может зимой покинуть «Аль-Наср»
20:54
1
Кахигао ответил, когда «Спартак» продлит Барко
20:51
4
Федотов проанализировал удаление в матче «Спартак» – «Факел»
20:38
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+