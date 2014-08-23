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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Суонси - Бернли
Суонси - Бернли: обзор матча 23 августа 2014
Суонси
23.08.2014, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
1 : 0
Завершен
Бернли
23'
Н. Дайер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Бернли
90'
+1
Замена
М. Сорделл
️️️️
Д. Джонс
Замена
Д. Тиндалли
️️️️
У. Раутледж
90'
Желтая карточка
Г. Сигурдссон
85'
82'
Замена
Э. Барнс
️️️️
Л. Юткевич
79'
Желтая карточка
М. Дафф
Желтая карточка
Д. Шелви
73'
72'
Замена
Р. Уоллес
️️️️
М. Тэйлор
Замена
Д. Монтеро
️️️️
Н. Дайер
66'
Замена
Б. Гомис
️️️️
В. Бони
64'
ГОЛ! 1:0!
Н. Дайер
Пас отдал
Г. Сигурдссон
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
26
Джонджо Шелви
ЦП
40
Ки Сун-Юн
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
12
Натан Дайер
ЦФ
2
Вильфрид Бони
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Бернли
22
Том Хитон
ВР
15
Бен Ми
ЦЗ
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
4
Майкл Дафф
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
25
Дин Марни
ЦП
3
Дэвид Джонс
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
8
Джош Шихан
ЦП
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Бернли
13
Мэттью Гилкс
ВР
18
Стивен Рид
ПЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
3
Стивен Уорд
ЦП
23
Росс Уоллес
ЦП
9
Марвин Сорделл
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
4-2-2-2
22
Фабиански
3
Тэйлор
5
Амат
5
Уилльямс
22
Ранхель
26
Шелви
40
Ки Сун-Юн
15
Раутледж
10
Сигурдссон
2
Бони
12
Дайер
4-4-2
22
Хитон
2
Триппьер
5
Шекелл
4
Дафф
15
Ми
25
Марни
3
Джонс
37
Эрфилд
31
Тэйлор
28
Ингс
10
Юткевич
15
Раутледж
19
Тиндалли
19
Тиндалли
15
Раутледж
12
Дайер
10
Монтеро
10
Монтеро
12
Дайер
2
Бони
18
Гомис
18
Гомис
2
Бони
31
Тэйлор
23
Уоллес
23
Уоллес
31
Тэйлор
3
Джонс
9
Сорделл
9
Сорделл
3
Джонс
10
Юткевич
35
Барнс
35
Барнс
10
Юткевич
Остались в запасе
Суонси
Бернли
8
Джош Шихан
ЦП
25
Герхард Треммель
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
Главный тренер
Гарри Монк
13
Мэттью Гилкс
ВР
18
Стивен Рид
ПЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
3
Стивен Уорд
ЦП
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
8
Джош Шихан
ЦП
25
Герхард Треммель
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
Остались в запасе
13
Мэттью Гилкс
ВР
18
Стивен Рид
ПЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
3
Стивен Уорд
ЦП
Главный тренер
Гарри Монк
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Суонси - Бернли
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Либерти
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