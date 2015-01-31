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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Сандерленд - Бернли
Сандерленд - Бернли: обзор матча 31 января 2015
Сандерленд
31.01.2015, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
2 : 0
Завершен
Бернли
20'
К. Уикхэм
34'
Д. Дефо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Бернли
90'
+4
Желтая карточка
Д. Марни
Желтая карточка
К. Пантилимон
90'
+3
Желтая карточка
С. Ларссон
89'
Замена
Р. Альварес
️️️️
А. Джонсон
86'
76'
Замена
С. Воукс
️️️️
Э. Барнс
Замена
Д. Грэм
️️️️
К. Уикхэм
76'
Замена
С. Флетчер
️️️️
Д. Дефо
75'
Желтая карточка
А. Джонсон
69'
61'
Замена
Л. Юткевич
️️️️
Д. Ингс
60'
Замена
Р. Уоллес
️️️️
Д. Бойд
ГОЛ! 2:0!
Д. Дефо
Пас отдал
П. ван Анхолт
34'
ГОЛ! 1:0!
К. Уикхэм
Пас отдал
А. Ревейер
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
25
Костел Пантилимон
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
16
Жорди Гомес
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
23
Лиам Бридкатт
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Густаво Пойет
Бернли
22
Том Хитон
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
37
Скотт Эрфилд
ЦП
3
Дэвид Джонс
ЦП
25
Дин Марни
ЦП
35
Эшли Барнс
ЦФ
21
Джордж Бойд
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Бернли
13
Мэттью Гилкс
ВР
4
Майкл Дафф
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
23
Росс Уоллес
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
4-4-2
25
Пантилимон
15
ван Анхолт
16
О'Ши
2
Вергини
15
Ревейер
16
Гомес
7
Ларссон
23
Бридкатт
11
Джонсон
9
Дефо
13
Уикхэм
4-3-3
22
Хитон
2
Триппьер
15
Ми
5
Шекелл
5
Кин
37
Эрфилд
3
Джонс
25
Марни
28
Ингс
21
Бойд
35
Барнс
11
Джонсон
11
Альварес
11
Альварес
11
Джонсон
9
Дефо
26
Флетчер
26
Флетчер
9
Дефо
13
Уикхэм
12
Грэм
12
Грэм
13
Уикхэм
21
Бойд
23
Уоллес
23
Уоллес
21
Бойд
35
Барнс
19
Воукс
19
Воукс
35
Барнс
28
Ингс
10
Юткевич
10
Юткевич
28
Ингс
Остались в запасе
Сандерленд
Бернли
1
Вито Манноне
ВР
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
Главный тренер
Густаво Пойет
13
Мэттью Гилкс
ВР
4
Майкл Дафф
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
Остались в запасе
13
Мэттью Гилкс
ВР
4
Майкл Дафф
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
Главный тренер
Густаво Пойет
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Сандерленд - Бернли
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
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