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Бернли - Манчестер Юнайтед
Бернли - Манчестер Юнайтед: обзор матча 30 августа 2014
Бернли
30.08.2014, суббота, 15:45
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
0 : 0
Завершен
Манчестер Юнайтед
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Манчестер Юнайтед
Желтая карточка
С. Рид
90'
Замена
С. Рид
️️️️
М. Тэйлор
89'
87'
Замена
А. Янузай
️️️️
Х. Мата
85'
Травма
Х. Мата
Замена
Э. Барнс
️️️️
Д. Ингс
80'
Желтая карточка
Д. Марни
77'
74'
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
Р. ван Перси
69'
Замена
Андерсон
️️️️
А. Ди Мария
67'
Желтая карточка
Т. Блэкетт
37'
Желтая карточка
Д. Флетчер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
22
Том Хитон
ВР
15
Бен Ми
ЦЗ
4
Майкл Дафф
ЦЗ
5
Джейсон Шекелл
(К)
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
37
Скотт Эрфилд
ЛП
25
Дин Марни
ЦП
3
Дэвид Джонс
ЦП
28
Дэнни Ингс
АП
31
Мэттью Тэйлор
ПП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
24
Даррен Флетчер
ОП
64
Хуан Мата
АП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
32
Уэйн Руни
(К)
ЦФ
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Бернли
13
Мэттью Гилкс
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
3
Стивен Уорд
ЦП
23
Росс Уоллес
ЦП
35
Эшли Барнс
ЦФ
9
Марвин Сорделл
ЦФ
Манчестер Юнайтед
13
Бен Амос
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
28
Андерсон
ЦП
33
Рис Джеймс
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
14
Чичарито
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
4-4-1-1
22
Хитон
15
Ми
4
Дафф
5
Шекелл
2
Триппьер
37
Эрфилд
25
Марни
3
Джонс
31
Тэйлор
28
Ингс
10
Юткевич
4-1-1-2-2
43
Де Хеа
4
Джонс
35
Эванс
6
Блэкетт
15
Янг
24
Флетчер
25
Валенсия
11
Ди Мария
64
Мата
32
ван Перси
32
Руни
31
Тэйлор
18
Рид
18
Рид
31
Тэйлор
28
Ингс
35
Барнс
35
Барнс
28
Ингс
11
Ди Мария
28
Андерсон
28
Андерсон
11
Ди Мария
64
Мата
24
Янузай
24
Янузай
64
Мата
32
ван Перси
18
Уэлбек
18
Уэлбек
32
ван Перси
Остались в запасе
Бернли
Манчестер Юнайтед
13
Мэттью Гилкс
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
3
Стивен Уорд
ЦП
23
Росс Уоллес
ЦП
9
Марвин Сорделл
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
13
Бен Амос
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
33
Рис Джеймс
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Остались в запасе
13
Мэттью Гилкс
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
3
Стивен Уорд
ЦП
23
Росс Уоллес
ЦП
9
Марвин Сорделл
ЦФ
Остались в запасе
13
Бен Амос
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
33
Рис Джеймс
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Луи ван Гаал
Статистика матча Бернли - Манчестер Юнайтед
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Крис Фой
(Сент-Эленс, Мерсисайд)
Стадион:
Тюрф Мур
Где смотреть матч:
"СпортХит" 15:40 (прямая)
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