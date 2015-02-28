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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Бернли - Суонси
Бернли - Суонси: обзор матча 28 февраля 2015
Бернли
28.02.2015, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
0 : 1
Завершен
Суонси
64'
К. Триппьер (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Суонси
90'
+2
Замена
Н. Оливейра
️️️️
Б. Гомис
90'
Замена
Ж. Амат
️️️️
У. Раутледж
Замена
Л. Юткевич
️️️️
Э. Барнс
90'
Замена
С. Воукс
️️️️
М. Кайтли
75'
64'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
К. Триппьер
61'
Замена
Д. Монтеро
️️️️
Т. Кэрролл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
22
Том Хитон
ВР
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
3
Дэвид Джонс
ЦП
21
Джордж Бойд
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
4
Джек Корк
ЦП
14
Том Кэрролл
ЦП
40
Ки Сун-Юн
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Бернли
13
Мэттью Гилкс
ВР
4
Майкл Дафф
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
3
Стивен Уорд
ЦП
23
Росс Уоллес
ЦП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
7
Леон Бриттон
ОП
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
11
Марвин Эмнес
ЦФ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
4-3-3
22
Хитон
5
Шекелл
5
Кин
15
Ми
2
Триппьер
28
Кайтли
3
Джонс
37
Эрфилд
35
Барнс
28
Ингс
21
Бойд
4-4-1-1
22
Фабиански
26
Ноутон
6
Фернандес
5
Уилльямс
3
Тэйлор
14
Кэрролл
40
Ки Сун-Юн
26
Шелви
4
Корк
15
Раутледж
18
Гомис
35
Барнс
10
Юткевич
10
Юткевич
35
Барнс
28
Кайтли
19
Воукс
19
Воукс
28
Кайтли
15
Раутледж
5
Амат
5
Амат
15
Раутледж
14
Кэрролл
10
Монтеро
10
Монтеро
14
Кэрролл
18
Гомис
7
Оливейра
7
Оливейра
18
Гомис
Остались в запасе
Бернли
Суонси
13
Мэттью Гилкс
ВР
4
Майкл Дафф
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
3
Стивен Уорд
ЦП
23
Росс Уоллес
ЦП
Главный тренер
Шон Дайч
25
Герхард Треммель
ВР
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
7
Леон Бриттон
ОП
11
Марвин Эмнес
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Остались в запасе
13
Мэттью Гилкс
ВР
4
Майкл Дафф
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
3
Стивен Уорд
ЦП
23
Росс Уоллес
ЦП
Остались в запасе
25
Герхард Треммель
ВР
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
7
Леон Бриттон
ОП
11
Марвин Эмнес
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Гарри Монк
Статистика матча Бернли - Суонси
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Тюрф Мур
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