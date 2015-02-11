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АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Бернли
Манчестер Юнайтед - Бернли: обзор матча 11 февраля 2015
Манчестер Юнайтед
11.02.2015, среда, 22:45
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
3 : 1
Завершен
Бернли
6'
К. Смоллинг
45+3'
К. Смоллинг
81'
Р. ван Перси (П)
12'
Д. Ингс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Бернли
90'
+2
Замена
Л. Юткевич
️️️️
Э. Барнс
87'
Замена
С. Воукс
️️️️
М. Кайтли
Желтая карточка
А. Ди Мария
86'
Желтая карточка
Д. Уилсон
85'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Р. ван Перси
81'
Замена
Д. Уилсон
️️️️
Р. Фалькао
74'
Желтая карточка
Р. Фалькао
68'
67'
Желтая карточка
С. Эрфилд
Желтая карточка
У. Руни
59'
53'
Желтая карточка
Б. Ми
ГОЛ! 2:1!
К. Смоллинг
Пас отдал
А. Ди Мария
45'
+3
Замена
А. Эррера
️️️️
Д. Блинд
39'
26'
Желтая карточка
М. Кайтли
12'
ГОЛ! 1:1!
Д. Ингс
Пас отдал
К. Триппьер
ГОЛ! 1:0!
К. Смоллинг
Пас отдал
Р. Фалькао
6'
Замена
К. Смоллинг
️️️️
Ф. Джонс
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
24
Аднан Янузай
ПВ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Бернли
22
Том Хитон
ВР
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
3
Дэвид Джонс
ЦП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
21
Джордж Бойд
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Манчестер Юнайтед
26
Виктор Вальдес
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
21
Андер Эррера
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
64
Хуан Мата
АП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
21
Джеймс Уилсон
ЦФ
Бернли
13
Мэттью Гилкс
ВР
4
Майкл Дафф
ЦЗ
18
Дэнни Лафферти
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
23
Росс Уоллес
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
3-2-2-3
43
Де Хеа
5
Рохо
17
МакНэйр
4
Джонс
17
Блинд
35
Эванс
24
Янузай
11
Ди Мария
32
ван Перси
32
Руни
9
Фалькао
4-3-3
22
Хитон
2
Триппьер
15
Ми
5
Кин
5
Шекелл
37
Эрфилд
3
Джонс
28
Кайтли
21
Бойд
35
Барнс
28
Ингс
4
Джонс
6
Смоллинг
6
Смоллинг
4
Джонс
17
Блинд
21
Эррера
21
Эррера
17
Блинд
9
Фалькао
21
Уилсон
21
Уилсон
9
Фалькао
28
Кайтли
19
Воукс
19
Воукс
28
Кайтли
35
Барнс
10
Юткевич
10
Юткевич
35
Барнс
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Бернли
26
Виктор Вальдес
ВР
25
Маруан Феллайни
ЦП
64
Хуан Мата
АП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
Главный тренер
Луи ван Гаал
13
Мэттью Гилкс
ВР
4
Майкл Дафф
ЦЗ
18
Дэнни Лафферти
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
23
Росс Уоллес
ЦП
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
26
Виктор Вальдес
ВР
25
Маруан Феллайни
ЦП
64
Хуан Мата
АП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
Остались в запасе
13
Мэттью Гилкс
ВР
4
Майкл Дафф
ЦЗ
18
Дэнни Лафферти
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
23
Росс Уоллес
ЦП
Главный тренер
Луи ван Гаал
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Бернли
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Олд Траффорд
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