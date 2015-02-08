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Расписание матчей
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Бернли - Вест Бромвич
Бернли - Вест Бромвич: обзор матча 08 февраля 2015
Бернли
08.02.2015, воскресенье, 15:00
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
2 : 2
Завершен
Вест Бромвич
11'
Э. Барнс
32'
Д. Ингс
45+1'
К. Брант
67'
Б. Идейе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Вест Бромвич
85'
Желтая карточка
К. Доусон
82'
Замена
Д. Моррисон
️️️️
К. МакМанаман
67'
ГОЛ! 2:2!
Б. Идейе
Пас отдал
К. Брант
64'
Желтая карточка
Б. Идейе
48'
Желтая карточка
К. Якоб
46'
Замена
Б. Идейе
️️️️
К. Бэйрд
Замена
М. Кайтли
️️️️
Д. Марни
46'
45'
+1
ГОЛ! 2:1!
К. Брант
Пас отдал
К. МакМанаман
40'
Желтая карточка
К. Бэйрд
ГОЛ! 2:0!
Д. Ингс
Пас отдал
Д. Бойд
32'
18'
Замена
С. Бераино
️️️️
В. Аничебе
ГОЛ! 1:0!
Э. Барнс
Пас отдал
Д. Ингс
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
22
Том Хитон
ВР
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
25
Дин Марни
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
3
Дэвид Джонс
ЦП
21
Джордж Бойд
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
22
Клаудио Якоб
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Бернли
13
Мэттью Гилкс
ВР
4
Майкл Дафф
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
23
Росс Уоллес
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Вест Бромвич
13
Джек Роуз
ВР
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
14
Андре Уисдом
ЦЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
12
Браун Идейе
ЦФ
38
Саидо Бераино
ЦФ
4-3-3
22
Хитон
5
Шекелл
15
Ми
5
Кин
2
Триппьер
25
Марни
37
Эрфилд
3
Джонс
28
Ингс
35
Барнс
21
Бойд
4-4-1-1
12
Фостер
15
Лескотт
36
Маколи
15
Доусон
22
Бэйрд
29
Сессеньон
24
Флетчер
11
Брант
22
Якоб
20
МакМанаман
28
Аничебе
25
Марни
28
Кайтли
28
Кайтли
25
Марни
20
МакМанаман
7
Моррисон
7
Моррисон
20
МакМанаман
22
Бэйрд
12
Идейе
12
Идейе
22
Бэйрд
28
Аничебе
38
Бераино
38
Бераино
28
Аничебе
Остались в запасе
Бернли
Вест Бромвич
13
Мэттью Гилкс
ВР
4
Майкл Дафф
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
23
Росс Уоллес
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
13
Джек Роуз
ВР
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
14
Андре Уисдом
ЦЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
13
Мэттью Гилкс
ВР
4
Майкл Дафф
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
23
Росс Уоллес
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Остались в запасе
13
Джек Роуз
ВР
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
14
Андре Уисдом
ЦЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Бернли - Вест Бромвич
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Тюрф Мур
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