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АПЛ 2026/2027
Бернли - Сандерленд
Бернли - Сандерленд: обзор матча 20 сентября 2014
Бернли
20.09.2014, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
0 : 0
Завершен
Сандерленд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Сандерленд
Замена
С. Рид
️️️️
Д. Бойд
90'
+2
Желтая карточка
Д. Марни
90'
Замена
Р. Уоллес
️️️️
Д. Джонс
86'
78'
Желтая карточка
Д. О'Ши
73'
Замена
У. Бакли
️️️️
Э. Джаккерини
67'
Замена
Ж. Алтидор
️️️️
С. Ларссон
67'
Замена
Ж. Гомес
️️️️
А. Джонсон
Замена
Э. Барнс
️️️️
М. Сорделл
63'
62'
Желтая карточка
Д. Родуэлл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
22
Том Хитон
ВР
15
Бен Ми
ЦЗ
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
4
Майкл Дафф
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
25
Дин Марни
ЦП
3
Дэвид Джонс
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
21
Джордж Бойд
ЦФ
9
Марвин Сорделл
ЦФ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
30
Уэс Браун
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
6
Джек Родуэлл
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
6
Ли Каттермол
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
Главный тренер
Густаво Пойет
Бернли
13
Мэттью Гилкс
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
3
Стивен Уорд
ЦП
23
Росс Уоллес
ЦП
35
Эшли Барнс
ЦФ
Сандерленд
25
Костел Пантилимон
ВР
2
Билли Джонс
ЦЗ
23
Лиам Бридкатт
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
17
Жози Алтидор
ЦФ
11
Уилльям Бакли
ЦФ
12
Дэнни Грэм
ЦФ
4-3-3
22
Хитон
15
Ми
5
Шекелл
4
Дафф
2
Триппьер
25
Марни
3
Джонс
37
Эрфилд
10
Юткевич
9
Сорделл
21
Бойд
4-5-1
1
Манноне
30
Браун
16
О'Ши
2
Вергини
15
ван Анхолт
11
Джонсон
15
Джаккерини
6
Каттермол
7
Ларссон
6
Родуэлл
13
Уикхэм
21
Бойд
18
Рид
18
Рид
21
Бойд
3
Джонс
23
Уоллес
23
Уоллес
3
Джонс
9
Сорделл
35
Барнс
35
Барнс
9
Сорделл
11
Джонсон
16
Гомес
16
Гомес
11
Джонсон
7
Ларссон
17
Алтидор
17
Алтидор
7
Ларссон
15
Джаккерини
11
Бакли
11
Бакли
15
Джаккерини
Остались в запасе
Бернли
Сандерленд
13
Мэттью Гилкс
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
3
Стивен Уорд
ЦП
Главный тренер
Шон Дайч
25
Костел Пантилимон
ВР
2
Билли Джонс
ЦЗ
23
Лиам Бридкатт
ЦП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Главный тренер
Густаво Пойет
Остались в запасе
13
Мэттью Гилкс
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
3
Стивен Уорд
ЦП
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
2
Билли Джонс
ЦЗ
23
Лиам Бридкатт
ЦП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Густаво Пойет
Статистика матча Бернли - Сандерленд
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Тюрф Мур
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