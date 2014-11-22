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Сток Сити - Бернли
Сток Сити - Бернли: обзор матча 22 ноября 2014
Сток Сити
22.11.2014, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
1 : 2
Завершен
Бернли
32'
Д. Уолтерс
12'
Д. Ингс
13'
Д. Ингс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Бернли
86'
Замена
С. Рид
️️️️
Д. Ингс
Замена
Ч. Адам
️️️️
С. Сидуэлл
78'
76'
Замена
М. Кин
️️️️
М. Дафф
70'
Желтая карточка
Т. Хитон
60'
Замена
Л. Юткевич
️️️️
М. Кайтли
Замена
П. Крауч
️️️️
М. Диуф
60'
Желтая карточка
С. Сидуэлл
59'
Замена
М. Арнаутович
️️️️
В. Мозес
56'
39'
Желтая карточка
Д. Ингс
ГОЛ! 1:2!
Д. Уолтерс
Пас отдал
Б. Кркич
32'
Желтая карточка
М. Диуф
25'
13'
ГОЛ! 0:2!
Д. Ингс
Пас отдал
М. Кайтли
12'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ингс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
14
Стив Сидуэлл
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Бернли
22
Том Хитон
ВР
4
Майкл Дафф
ЦЗ
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
25
Дин Марни
ЦП
3
Дэвид Джонс
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
21
Джордж Бойд
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
24
Уссама Ассаиди
ЛВ
7
Стивен Айрленд
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Бернли
13
Мэттью Гилкс
ВР
15
Бен Ми
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
23
Росс Уоллес
ЦП
9
Марвин Сорделл
ЦФ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
4-3-3
31
Бегович
5
Муниеса
5
Кэмерон
17
Шоукросс
27
Бардсли
14
Сидуэлл
15
Н'Зонзи
11
Мозес
9
Кркич
92
Диуф
19
Уолтерс
3-4-3
22
Хитон
2
Триппьер
5
Шекелл
4
Дафф
25
Марни
3
Джонс
3
Уорд
28
Кайтли
35
Барнс
28
Ингс
21
Бойд
14
Сидуэлл
16
Адам
16
Адам
14
Сидуэлл
11
Мозес
7
Арнаутович
7
Арнаутович
11
Мозес
92
Диуф
15
Крауч
15
Крауч
92
Диуф
4
Дафф
5
Кин
5
Кин
4
Дафф
28
Ингс
18
Рид
18
Рид
28
Ингс
28
Кайтли
10
Юткевич
10
Юткевич
28
Кайтли
Остались в запасе
Сток Сити
Бернли
29
Томас Соренсен
ВР
7
Стивен Айрленд
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
24
Уссама Ассаиди
ЛВ
Главный тренер
Марк Хьюз
13
Мэттью Гилкс
ВР
15
Бен Ми
ЦЗ
23
Росс Уоллес
ЦП
9
Марвин Сорделл
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
29
Томас Соренсен
ВР
7
Стивен Айрленд
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
24
Уссама Ассаиди
ЛВ
Остались в запасе
13
Мэттью Гилкс
ВР
15
Бен Ми
ЦЗ
23
Росс Уоллес
ЦП
9
Марвин Сорделл
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Сток Сити - Бернли
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Британния Стэдиум
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