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Бернли - Тоттенхэм
Бернли - Тоттенхэм: обзор матча 05 апреля 2015
Бернли
05.04.2015, воскресенье, 15:30
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
0 : 0
Завершен
Тоттенхэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Тоттенхэм
83'
Замена
Э. Таунсенд
️️️️
Р. Мэйсон
Желтая карточка
Б. Ми
78'
Замена
Л. Юткевич
️️️️
С. Воукс
76'
Желтая карточка
К. Триппьер
68'
64'
Замена
Э. Ламела
️️️️
Н. Шадли
47'
Замена
Б. Дэвис
️️️️
К. Уокер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
22
Том Хитон
ВР
4
Майкл Дафф
ЦЗ
5
Джейсон Шекелл
(К)
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
3
Дэвид Джонс
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
35
Эшли Барнс
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
21
Джордж Бойд
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
8
Райан Мэйсон
ОП
18
Паулиньо
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Гарри Кейн
(К)
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Бернли
13
Мэттью Гилкс
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
3
Стивен Уорд
ЦП
9
Марвин Сорделл
ЦФ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Тоттенхэм
24
Брэд Фридель
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
8
Мусса Дембеле
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
9
Эрик Ламела
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
4-2-4
22
Хитон
4
Дафф
5
Шекелл
15
Ми
2
Триппьер
3
Джонс
37
Эрфилд
35
Барнс
21
Бойд
19
Воукс
28
Ингс
4-1-3-1-1
13
Ворм
2
Уокер
21
Кирикеш
15
Дайер
3
Роуз
8
Мэйсон
18
Паулиньо
89
Шадли
6
Бенталеб
24
Эриксен
9
Кейн
19
Воукс
10
Юткевич
10
Юткевич
19
Воукс
2
Уокер
4
Дэвис
4
Дэвис
2
Уокер
8
Мэйсон
25
Таунсенд
25
Таунсенд
8
Мэйсон
89
Шадли
9
Ламела
9
Ламела
89
Шадли
Остались в запасе
Бернли
Тоттенхэм
13
Мэттью Гилкс
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
3
Стивен Уорд
ЦП
9
Марвин Сорделл
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
24
Брэд Фридель
ВР
21
Бенджамин Стамбули
ОП
8
Мусса Дембеле
ЦП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
13
Мэттью Гилкс
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
3
Стивен Уорд
ЦП
9
Марвин Сорделл
ЦФ
Остались в запасе
24
Брэд Фридель
ВР
21
Бенджамин Стамбули
ОП
8
Мусса Дембеле
ЦП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Бернли - Тоттенхэм
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Тюрф Мур
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