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Вест Бромвич - Бернли
Вест Бромвич - Бернли: обзор матча 28 сентября 2014
Вест Бромвич
28.09.2014, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
4 : 0
Завершен
Бернли
30'
К. Доусон
45+1'
С. Бераино
56'
С. Бераино
90'
Г. Дорранс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Бернли
ГОЛ! 4:0!
Г. Дорранс
Пас отдал
К. Гамбоа
90'
89'
Желтая карточка
Б. Ми
Замена
К. Якоб
️️️️
К. Гарднер
87'
Замена
К. Гамбоа
️️️️
С. Поконьоли
83'
Желтая карточка
Г. Дорранс
75'
Замена
Г. Самарас
️️️️
С. Сессеньон
74'
68'
Замена
М. Сорделл
️️️️
Л. Юткевич
ГОЛ! 3:0!
С. Бераино
Пас отдал
Г. Дорранс
56'
47'
Желтая карточка
Н. Чалоба
46'
Замена
Н. Чалоба
️️️️
Р. Уоллес
46'
Замена
Э. Барнс
️️️️
С. Рид
ГОЛ! 2:0!
С. Бераино
Пас отдал
Г. Дорранс
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
К. Доусон
Пас отдал
К. Брант
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
14
Андре Уисдом
ЦЗ
18
Грэм Дорранс
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
38
Саидо Бераино
ЦФ
Главный тренер
Алан Ирвин
Бернли
22
Том Хитон
ВР
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
4
Майкл Дафф
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
23
Росс Уоллес
ЦП
21
Джордж Бойд
ЦФ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
36
Гарет Маколи
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
30
Георгиос Самарас
ЦФ
Бернли
13
Мэттью Гилкс
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
3
Стивен Уорд
ЦП
9
Марвин Сорделл
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
4-5-1
12
Фостер
15
Доусон
15
Поконьоли
14
Уисдом
15
Лескотт
29
Сессеньон
11
Брант
7
Моррисон
8
Гарднер
18
Дорранс
38
Бераино
3-2-3-2
22
Хитон
5
Шекелл
15
Ми
4
Дафф
2
Триппьер
18
Рид
37
Эрфилд
23
Уоллес
28
Кайтли
10
Юткевич
21
Бойд
15
Поконьоли
2
Гамбоа
2
Гамбоа
15
Поконьоли
8
Гарднер
22
Якоб
22
Якоб
8
Гарднер
29
Сессеньон
30
Самарас
30
Самарас
29
Сессеньон
23
Уоллес
15
Чалоба
15
Чалоба
23
Уоллес
10
Юткевич
9
Сорделл
9
Сорделл
10
Юткевич
18
Рид
35
Барнс
35
Барнс
18
Рид
Остались в запасе
Вест Бромвич
Бернли
13
Боаз Майхилл
ВР
36
Гарет Маколи
ЦЗ
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
Главный тренер
Алан Ирвин
13
Мэттью Гилкс
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
3
Стивен Уорд
ЦП
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
36
Гарет Маколи
ЦЗ
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
Остались в запасе
13
Мэттью Гилкс
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
3
Стивен Уорд
ЦП
Главный тренер
Алан Ирвин
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Вест Бромвич - Бернли
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Хоуторнс
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