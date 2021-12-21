Мустафа Саймак - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Мустафа
|Фамилия
|Саймак
|Команда
|Зволле
|Состав
|Основной
|Родной город
|Девентер
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 февраля 1993 (30 лет)
|Рост
|169
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Мустафа
|Фамилия
|Саймак
|Команда
|Зволле
|Состав
|Основной
|Родной город
|Девентер
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 февраля 1993 (30 лет)
|Рост
|169
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зволле
|21
|1
|1
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.03.2022
|1' -44'
|Твенте (Энсхеде)
|1:0
|Зволле (Зволле)
|13.03.2022
|1' -90'
|Зволле (Зволле)
|1:2
|Фейеноорд (Роттердам)
|06.03.2022
|1' -73'
|Фортуна (Ситтард)
|0:1
|Зволле (Зволле)
|26.02.2022
|1' -46'
|Хераклес (Альмело)
|2:0
|Зволле (Зволле)
|20.02.2022
|56' -90'
|Зволле (Зволле)
|1:1
|Гронинген (Гронинген)
|89'
|12.02.2022
|1' -57'
|Камбур (Лиуварден)
|3:4
|Зволле (Зволле)
|05.02.2022
|1' -81'
|Зволле (Зволле)
|1:1
|НЕК (Неймеген)
|27'
|22.01.2022
|1' -86'
|Херенвен (Херенвен)
|0:1
|Зволле (Зволле)
|58'
|14.01.2022
|1' -81'
|Зволле (Зволле)
|2:0
|Виллем II (Тилбург)
|21.12.2021
|1' -68'
|Витесс (Арнем)
|1:0
|Зволле (Зволле)
|55'
|18.12.2021
|56' -90'
|Зволле (Зволле)
|1:3
|Твенте (Энсхеде)
|27.11.2021
|1' -88'
|Зволле (Зволле)
|0:0
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|21.11.2021
|1' -61'
|Фейеноорд (Роттердам)
|4:0
|Зволле (Зволле)
|06.11.2021
|1' -58'
|Зволле (Зволле)
|1:2
|Камбур (Лиуварден)
|36'
|30.10.2021
|1' -62'
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|3:2
|Зволле (Зволле)
|23.10.2021
|1' -90'
|Зволле (Зволле)
|1:0
|Хераклес (Альмело)
|16.10.2021
|1' -62'
|ПСВ (Эйндховен)
|3:1
|Зволле (Зволле)
|02.10.2021
|1' -71'
|Зволле (Зволле)
|0:1
|Херенвен (Херенвен)
|25.09.2021
|60' -90'
|Утрехт (Утрехт)
|5:1
|Зволле (Зволле)
|76'
|22.09.2021
|Был в запасе
|Зволле (Зволле)
|1:1
|Спарта (Роттердам)
|20.08.2021
|1' -19'
|НЕК (Неймеген)
|2:0
|Зволле (Зволле)
|15.08.2021
|1' -66'
|Зволле (Зволле)
|0:1
|Витесс (Арнем)