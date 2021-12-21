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    Мустафа Саймак - статистика

    #6 | Полузащитник
    Имя Мустафа
    Фамилия Саймак
    Команда Зволле
    Состав Основной
    Родной город Девентер
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 11 февраля 1993 (30 лет)
    Рост 169
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Зволле 21 1 1 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.03.2022 1' -44' Твенте (Энсхеде) 1:0 Зволле (Зволле)
    13.03.2022 1' -90' Зволле (Зволле) 1:2 Фейеноорд (Роттердам)
    06.03.2022 1' -73' Фортуна (Ситтард) 0:1 Зволле (Зволле)
    26.02.2022 1' -46' Хераклес (Альмело) 2:0 Зволле (Зволле)
    20.02.2022 56' -90' Зволле (Зволле) 1:1 Гронинген (Гронинген)
    89'
    12.02.2022 1' -57' Камбур (Лиуварден) 3:4 Зволле (Зволле)
    05.02.2022 1' -81' Зволле (Зволле) 1:1 НЕК (Неймеген)
    27'
    22.01.2022 1' -86' Херенвен (Херенвен) 0:1 Зволле (Зволле)
    58'
    14.01.2022 1' -81' Зволле (Зволле) 2:0 Виллем II (Тилбург)
    21.12.2021 1' -68' Витесс (Арнем) 1:0 Зволле (Зволле)
    55'
    18.12.2021 56' -90' Зволле (Зволле) 1:3 Твенте (Энсхеде)
    27.11.2021 1' -88' Зволле (Зволле) 0:0 РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
    21.11.2021 1' -61' Фейеноорд (Роттердам) 4:0 Зволле (Зволле)
    06.11.2021 1' -58' Зволле (Зволле) 1:2 Камбур (Лиуварден)
    36'
    30.10.2021 1' -62' АЗ Алкмаар (Алкмаар) 3:2 Зволле (Зволле)
    23.10.2021 1' -90' Зволле (Зволле) 1:0 Хераклес (Альмело)
    16.10.2021 1' -62' ПСВ (Эйндховен) 3:1 Зволле (Зволле)
    02.10.2021 1' -71' Зволле (Зволле) 0:1 Херенвен (Херенвен)
    25.09.2021 60' -90' Утрехт (Утрехт) 5:1 Зволле (Зволле)
    76'
    22.09.2021 Был в запасе Зволле (Зволле) 1:1 Спарта (Роттердам)
    20.08.2021 1' -19' НЕК (Неймеген) 2:0 Зволле (Зволле)
    15.08.2021 1' -66' Зволле (Зволле) 0:1 Витесс (Арнем)
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