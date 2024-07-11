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Жирона
Донни ван де Бек
Новости
€ 7,50 млн
Донни ван де Бек - новости
Жирона
18 апреля 1997 (29)
#6 | Полузащитник
184 см | 76 кг
Нидерланды
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Фото
«Жирона» пополнилась хавбеком «МЮ»
2024.07.11 19:21
Полузащитник «МЮ» перейдет в «Жирону» за 500 тысяч евро
2024.07.06 21:54
Агент полузащитника «МЮ» рассказал, может ли игрок перейти в клуб РПЛ
2024.07.06 05:30
Стали известны трансферные планы «МЮ» на лето
2024.02.23 12:04
Фото
Немецкий клуб арендовал ван де Бека у «Манчестер Юнайтед»
2024.01.01 14:50
«Манчестер Юнайтед» может зимой продать пять футболистов из-за раннего вылета из ЛЧ
2023.12.14 10:56
2
Стал известен фаворит на зимнюю аренду ван де Бека – у него 1 матч в сезоне АПЛ
2023.12.13 21:15
1
13 игроков могут покинуть «Манчестер Юнайтед» в 2024 году
2023.11.23 09:55
3
«Сосьедад» определил две альтернативы Захаряну на случай срыва трансфера
2023.08.17 09:49
«Милан» нашел замену для Тонали в «Манчестер Юнайтед»
2023.07.03 22:37
1
Фото
«Манчестер Юнайтед» готов продать 13 футболистов
2023.06.26 07:50
4
«Манчестер Юнайтед» летом намерен избавиться от 15 игроков
2023.04.22 14:38
2
13 футболистов могут летом покинуть «Манчестер Юнайтед»
2023.04.13 20:56
5
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» выбыл до конца сезона
2023.01.13 17:56
Ван де Бек летом вернется в «МЮ». Тен Хаг рассчитывает на него (The Telegraph)
2022.04.26 16:36
2
«МЮ» отдал ван де Бека в аренду «Эвертону»
2022.01.31 22:01
Ван де Бек согласился на переход в «Эвертон» (Фабрицио Романо)
2022.01.30 16:17
1
«Эвертон» намерен арендовать у «МЮ» ван де Бека
2022.01.29 15:19
«Кристал Пэлас» может купить Фомина в случае срыва сделки по ван де Беку (Чемпионат»)
2022.01.27 13:43
2
«Кристал Пэлас» ведет переговоры по ван де Беку
2022.01.26 20:56
«Барселона» интересуется ван де Беком
2021.11.01 09:47
Ван де Бек сменил агента, чтобы покинуть «Манчестер Юнайтед» в январе
2021.10.26 00:50
«Ювентус» и «Ньюкасл» интересуются ван де Беком. Игрок готов покинуть «Манчестер Юнайтед»
2021.10.10 09:45
1
Daily Mail: ван де Бек планирует зимой покинуть «Манчестер Юнайтед»
2021.10.01 22:32
5
«Манчестер Юнайтед» готов продать Марсьяля и ван де Бека
2021.06.26 10:57
1
«Арсенал» хочет заполучить ван де Бека
2021.06.12 14:53
Ван де Бек пропустит Евро-2020
2021.06.08 13:08
«Манчестер Юнайтед» готов обменять ван де Бека на Рабьо
2021.04.02 14:35
Daily Star: ван де Бек недоволен своим положением в «МЮ». Он собирается уйти летом
2021.03.16 14:37
5
Сульшер: «Не скажу, что ван де Бек счастлив в «Манчестер Юнайтед»
2021.01.24 13:40
1
2
3
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