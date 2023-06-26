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    «Манчестер Юнайтед» готов продать 13 футболистов

    «Манчестер Юнайтед» открыт для предложений по продаже 13 игроков.

    Цель клуба – заработать как можно больше денег, чтобы инвестировать их в покупку новых футболистов.

    Список «МЮ» выглядит так:

    А это суммы, которые «МЮ» рассчитывает выручить:

    Источник: Daily Mail

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2356

      jek718875 2 часа назад

      Набрали кучу г***а, думают есть дураки,которые позарятся

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