«Манчестер Юнайтед» готов продать 13 футболистов

«Манчестер Юнайтед» открыт для предложений по продаже 13 игроков.

Цель клуба – заработать как можно больше денег, чтобы инвестировать их в покупку новых футболистов.

Список «МЮ» выглядит так:

А это суммы, которые «МЮ» рассчитывает выручить: