«Манчестер Юнайтед» готов продать 13 футболистов

Набрали кучу г***а, думают есть дураки,которые позарятся
«Манчестер Юнайтед» открыт для предложений по продаже 13 игроков.
Цель клуба – заработать как можно больше денег, чтобы инвестировать их в покупку новых футболистов.
Список «МЮ» выглядит так:
- Дин Хендерсон
- Аннибал Меджбри
- Зидан Икбал
- Брендон Уильямс
- Эрик Байи
- Алекс Теллес
- Энтони Эланга
- Донни ван де Бек
- Фред
- Скотт Мактоминей
- Гарри Магуайр
- Джейдон Санчо
- Антони Марсьяль
А это суммы, которые «МЮ» рассчитывает выручить: