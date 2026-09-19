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Испания. Сегунда
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Жирона
Донни ван де Бек
Статистика
€ 7,50 млн
Донни ван де Бек - статистика
Жирона
18 апреля 1997 (29)
#6 | Полузащитник
184 см | 76 кг
Нидерланды
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Матчи за последние 30 дней
Испания. Сегунда, 6 тур
Кадис
1 : 2
19.09.2026
Жирона
1' - 69'
Испания. Сегунда, 5 тур
Жирона
1 : 2
12.09.2026
Кастельон
Был в запасе
Испания. Сегунда, 4 тур
Спортинг
0 : 2
05.09.2026
Жирона
Был в запасе
Испания. Сегунда, 3 тур
Жирона
5 : 2
29.08.2026
Лас-Пальмас
83' - 90'
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2026/2027
Испания. Примера 2025/2026
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Лига Европы 2016/2017
Голландия. Эредивизие 2015/2016
Лига Европы 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Жирона
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 6 тур
Кадис
1 : 2
19.09.2026
Жирона
1' - 69'
Испания. Сегунда, 5 тур
Жирона
1 : 2
12.09.2026
Кастельон
Был в запасе
Испания. Сегунда, 4 тур
Спортинг
0 : 2
05.09.2026
Жирона
Был в запасе
Испания. Сегунда, 3 тур
Жирона
5 : 2
29.08.2026
Лас-Пальмас
83' - 90'
Испания. Сегунда, 2 тур
Кордоба
2 : 0
21.08.2026
Жирона
76' - 90'
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